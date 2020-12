U TIJEKU JE VELIKA PREVARA: Lažnim uplatnicama pokušavaju ‘izmusti’ lovu; ‘Piše da uplatimo za elektronički registar’

Iza slanja uplatnica stoji firma Privatni smještaj j.d.o.o. registrirana u Zagrebu i to za internetske portale s temeljnim kapitalom od 10 kuna

Prevaranti žele brzinski “smotati” privatne iznajmljivače te od njih uzeti oko 300 kuna i to preko lažnih uplatnica, a jedan takav slučaj sada se pojavio i u Primorsko-goranskoj županiji. Na adrese nekih privatnih iznajmljivača Splitsko-dalmatinske županije u listopadu su stigle sporne uplatnice, dok se proteklog tjedna to dogodilo iznajmljivačima u Istri.

Iznajmljivači Primorsko-goranske županije na svoje adrese dobili su obavijest s uplatnicama za tzv. “elektronički registar privatnog smještaja”. Čitateljica Novog lista iz Kastva navodi kako se njezina majka i sestra bave iznajmljivanjem apartmana te da su dobile uplatnicu na 295 kuna da uplate za “elektronički registar privatnog smještaja”.

“Do sada nije bilo nikakve naknade, ali kako se stalno uvode nameti, nismo bile iznenađene. Budući da upisuju goste elektroničkim putem, uplatnice ne bi bile toliko sumnjive da uplatnicu nisam dobila i ja koja nemam nekretninu za iznajmljivanje”, rekla je čitateljica Novog lista koja je dobila uplatnicu, a uopće se sama ne bavi iznajmljivanjem.

Žena kaže kako je na uplatnici uokvireno upozorenje da treba platiti u roku od sedam dana, a ako ne plati u tom roku, privatni iznajmljivač će platiti 600 kuna. Čitateljica kaže da sve djeluje dosta uvjerljivo jer su navedeni i zakonski članci, no na telefon nije mogla dobiti firmu koja je poslala uplatnice te joj se javljala telefonska sekretarica kojom je obaviještena da se zbog prevelikog interesa ne mogu javiti.

ZAGREPČANE DOČEKALE UPLATNICE NA AUTIMA: Budite oprezni, hara nova inovativna prijevara

Sumnjiva firma s temeljnim kapitalom od 10 kuna

“Pokušala sam poslati e-mail, ali adresa koju su naveli nije prolazila. Mama i sestra su odmah htjele platiti jer bolje platiti 295 kuna nego 590 kuna, ali nakon mog daljnjeg istraživanja na internetskim stranicama, možete naći da se radi o prevari i da stoji upozorenje da se ne plaća”, ispričala je čitateljica.

Iza slanja uplatnica stoji firma Privatni smještaj j.d.o.o. registrirana u Zagrebu i to za internetske portale s temeljnim kapitalom od 10 kuna. U onome što su poslali piše da sedam dana zapravo traje povlaštena tarifa, a budući da iznajmljivači stalno plaćaju nove namete, nije čudno što se ljudi zbune kada vide navođenje pustih članaka, uvjeta te roka za plaćanje. U sudskom registru je kao vlasnik tvrtke naveden Ferijan Perković s kojim je Novi list pokušao telefonski stupiti u kontakt, međutim, linije na broju s računa su bile zauzete baš kao i čitateljici. Novinari su poslali i upit mailom, no još uvijek nisu dobili odgovor.

Upozorenje Ministarstva turizma

Iz Ministarstva turizma i sporta upozorili su iznajmljivače kako uplatnice nisu poslala nadležna tijela te da one nisu obvezujuće. K tome, pozvali su na oprez pri dostavi privatnih podataka te pojasnili kako je u procesu izdrada Središnjeg registra za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu. Naglašavaju da će registar potpuno besplatno unositi podatke o pružateljima usluga.

“Ako ste zaprimili uplatnice koje nude uslugu upisa, pozivamo na oprez i napominjemo da ne dostavljate privatne podatke. Nakon što se registar uspostavi u njega će se unositi samo podaci iz rješenja. Ministarstvo je dobilo upite pojedinih iznajmljivača o spornim uplatnicama”, poručili su iz Ministarstva.

Legitimnu firmu povezuju s prevarantima zbog gotovo istog imena

Šefica Udruženja obiteljskog smještaja pri HGK, Marina Nimac Kalcina, upozorila je iznajmljivače da ne nasjedaju na ovu prijevaru. “Ne postoji takav registar, niti organizacija takvog registra, niti obveza iznajmljivača na prijavljivanje. Uplatnice šalje privatna firma i zbunjuje ljude, a zapravo pokušava ojačati svoj privatni portal”, rekla je Nimac Kalcina.

Da je lako upasti u zamku prijevare govori i to kako na dopisu piše da se radi o stranici ums.privatni-smještaj.hr, a na samom kraju i kako ponuda nije obvezujuća. Kada se u tražilicu upiše “privatni smještaj” rezultat koji se pojavljuje je http://www.privatnismjestaj.hr. Na tom portalu naveliko upozoravaju kako ih njihovi korisnici i drugi iznajmljivači kontaktiraju u vezi lažnih uplatnica te upozoravaju kako je riječ o prijevari nakoju ne treba nasjesti. Govore kako treba obratiti pozornost na različite nazive, sjedišta, ali i na samu internetsku adresu. Odvjetnik Ozren Borić pojasnio je za Novi list da su oni sami dovedeni u nezahvalnu situaciju jer se njihova stranica dovodi u vezu s obmanama premda s njima nemaju ništa. Navodi da trpe veliku štetu zbog lažnih uplatnica.

“Samo nas kopiraju. Naime, naša firma se zove Prvi kvadrat d.o.o, vlasnica je portala http://www.privatnismjestaj.hr i to je naš legitimni sajt. Gospodin koji se zove Ferjan Perković je osnovao firmu Privatni smještaj d.o.o., registrirao domenu privatni-smještaj.hr i on je taj koji šalje uplatnice. Mi smo to prvi put primijetili početkom listopada kada su te uplatnice dobili iznajmljivači na Visu i Komiži, a sada nam se javljaju ljudi sa sjevernog Jadrana. Objašnjavamo im što je po srijedi, tko šalje te uplatnice, i više ne znamo što napraviti da nas ljudi ne povezuju s njim jer smo legitimna firma, osnovana s milijun kuna temeljnog kapitala i radimo ozbiljne projekte. Nadam se da će institucije brzo riješiti ovu situaciju”, rekao je Borić.