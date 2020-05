U SVIJETU VIŠE OD 6 MILIJUNA OBOLJELIH OD KORONAVIRUSA: Pandemija hara Južnom Amerikom; zaražen i belgijski princ

Prema posljednjim podacima broj oboljelih od koronavirusa u svijetu je prošao šest milijuna, s više od 367.000 umrlih, a novo žarište je Južna Amerika gdje je u posljednja 24 sata zabilježeno više od 52.000 novooboljelih

U Hrvatskoj je zabilježeno ukupno 2246 slučajeva zaraze, od čega su preminule 103 osobe, liječi se njih 27, a ozdravilo je 2063 ljudi.

Ukupan broj slučajeva zaraze u svijetu je premašio 6 milijuna, od čega je više od 367.000 ljudi umrlo

SAD ima najviše preminulih osoba (103.000), zatim slijede Velika Britanija, Italija, Brazil i Francuska

Južna Amerika je novo žarište zaraze s 52.000 novih slučajeva u protekla 24 sata; ukupno 975.604 oboljela uz 50.110 preminulih

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

U svijetu više od 6 milijuna oboljelih

8:10 – Prema posljednjim podacima laboratorijski potvrđenih oboljelih od COVID-19 bolesti u svijetu prešao je šest milijuna, s više od 367.000 umrlih. Prvih 41 slučajeva koronavirusa potvrđeno je u kineskom Wuhanu 10. siječnja, a svijet je do prvih milijun slučajeva stigao 1. travnja. Od tada se oko dva milijuna novih slučajeva prijavljuje svaka dva tjedna, prenosi agencija Reuters.

Pandemija je odnijela više od 367.000 života širom svijeta, iako se vjeruje da je istinski broj veći jer je ispitivanje još uvijek ograničeno i mnoge zemlje ne uključuju smrtne slučajeve izvan bolnica. Najviše preminulih ima SAD – oko 103.000, a zatim slijede Velika Britanija (38.376) i Italija (33.340). Brazil se probio na četvrto mjesto sa 28.834 smrtnih slučajeva, dok je Francuska peta (28.771). S rekordnim porastom od 52.000 zaraženih u samo 24 sata, pandemija se ubrzava u Južnoj Americi. Do sada je u Južnoj Americi zabilježeno ukupno 975.406 potvrđenih slučajeva i 50.110 smrtnih slučajeva, a gotovo polovica se odnosi na Brazil.

Međutim, stručnjaci u Brazilu procjenjuju da bi broj zaraza mogao biti i do 15 puta veći nego što to navode službene brojke, s obzirom na to da zemlja ne provodi masovne testove. Pandemija napreduje u Brazilu u ozračju sukoba guvernera i gradonačelnika koji su primijenili djelomične karantene, dok predsjednik Jair Bolsonaro ove mjere smatra ekonomskom propašću. “Korona-skeptičan” Bolsonaro i dalje sudjeluje u demonstracijama svojih pristaša i odlazi u predgrađe glavnog grada Brasilije, uzrokujući gužve dok stručnjaci za borbu protiv epidemije preporučuju društveno distanciranje.

Belgijski princ zaražen koronavirusom, tulumario u Španjolskoj

8:05 – Belgijski princ Joachim (28) pozitivan je na koronavirus nakon što je prisustvovao jednoj zabavi u Španjolskoj. Najmlađi sin princeze Astrid, zarazio se, kako se pretpostavlja, 27. svibnja na zabavi u Cordobi. Prve informacije o tome da je član belgijske kraljevske obitelji bolestan objavio je španjolski “El Cofidencial”, pružajući kao dokaz službeni dokument vlasti Andaluzije.

Belgijski mediji potvrdili su informaciju da je princ Joachim, koji je deseti po redu za belgijsko prijestolje, bio u Španjolskoj, da je zaražen ali i da ima blage simptome bolesti. Španjolski mediji pišu kako je na zabavi bilo 27 osoba, čime su prekršena pravila karantene, dok Belgijanci tvrde kako ih je bilo desetak i da princ nije prekršio propisane mjere. Bez obzira na broj ljudi na zabavi, svi su sad u samoizolaciji.

Španjolska policija pokrenula je istragu, a oni za koje se utvrdi da su kršili pravila o karanteni mogu bi biti kažnjeni do 10.000 eura. Mladi princ je već nekoliko godina u vezi s Andalužankom Viktorijom Ortiz Martínez Sagrera.

Turska popušta restriktivne mjere, uvedeni i letovi

8:02 – Turska je objavila kako će obnova letova unutar zemlje postupno krenuti od 1. lipnja, a ukidaju se i mnoga od preostalih ograničenja uvedenih zbog suzbijanja koronavirusa. Turski ministar prometa i infrastrukture Adil Karaismailoglu najavio je kako će letovi koji su zaustavljeni u ožujku zbog epidemije koronavirusa između Istanbula, Ankare, Izmira, Antalije i Trabzona ponovno pokrenuti 1. lipnja.

“Nakon dva mjeseca prvi let će biti između Istanbula i Ankare. Od 1. lipnja obnavljaju se letovi za Istanbul, Ankaru, Izmir, Antaliju i Trabzon. Linije s drugim gradovima biti će obnavljane postupno,” istaknuo je Karaismailoglu.

U Turskoj se ponovno otvaraju džamije pa se mogu održavati zajedničke dnevne molitve. One će se, međutim, odvijati na otvorenome, gdje vjernici mogu održavati fizičku distancu. Trebaju nositi masku i ponijeti vlastitu prostirku za molitvu. Ako je nemaju, dobit će u džamiji prostirku za jednokratnu upotrebu.

U ponedjeljak se ponovno otvaraju kafići, restorani, parkovi, bazeni, teretane i muzeji, a koncerti na otvorenom bit će dozvoljeni do ponoći. Noćni klubovi ostaju zatvoreni. Zaposlenici javnih službi vraćaju se na posao, a vrtići počinju s radom. Otvara se i Veliki bazar u Istanbulu, koji je detaljno dezinficiran. Na ulazima u jednu od najvećih i najstarijih natkrivenih tržnica na svijetu, sa 61 natkrivenom ulicom i više od 4.000 trgovina, posjetiocima će se mjeriti temperatura, a njihov broj u objektu će biti ograničen. Turska bilježi od 160.000 zaraženih i gotovo 4.500 umrlih u pandemiji koronavirusa.