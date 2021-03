IMAMO 1891 NOVI SLUČAJ ZARAZE, PREMINULO JE 20 OSOBA, A 99 JE NA RESPIRATORU: Uskoro počinje presica Stožera

U posljednja 24 sata zabilježeno je 956 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 6394

U Hrvatskoj je 1029 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 92

Preminule su 22 osobe

U svijetu je povrđeno 123.875.536 slučajeva zaraze

Oporavilo se 99.808.514, a umrlo 2.728.064

Plenković, Beroš i Jandroković se javno cijepili AstraZenecom

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

U Hrvatskoj je potvrđen 1891 novi slučaj

10:33 – U posljednja 24 sata zabilježen je 1891 novi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 7600. Među njima je 1038 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 99 pacijenata. Preminulo je 20 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 260 636 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 5828 preminulo, ukupno se oporavilo 247 208 osoba od toga 665 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 23 776 osoba. Do danas je ukupno testirana 1 495 041 osoba, od toga 9 327 u posljednja 24 sata.

Ličko-senjska županija: 40

10:32 – S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata 40 je novooboljelih osoba od COVID-19, 43 osobe su izliječene te je jedna osoba preminula. 20 oboljelih osoba je s područja Gospića, 13 s područja Otočca, 3 s područja Senja te po jedna oboljela osoba s područja Brinja, Perušića, Udbine i Vrhovina. U tijeku je epidemiološka obrada kontakata oboljelih osoba. Na Covid odjelu OB Gospić preminula je jedna ženska osoba (1938.) s područja Gospića. Na liječenju na Covid odjelu OB Gospić trenutno se nalazi 28 osoba. U posljednja 24h provedeno testiranje nad 115 osoba. Na području PU ličko-senjske aktivno je 418 mjera samoizolacije. Provjerom su utvrđena dva kršenja izrečenih mjera.

Zagrebačka županija: 69

10:24 – Na području Zagrebačke županije u posljednja 24 sata od covida-19 oboljelo je 69 osoba pa je trenutno aktivno 515 slučajeva, izvijestio je u srijedu Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije. Najviše je novooboljelih u Velikoj Gorici, 15 njih, slijede Jastrebarsko i Samobor s po osam slučajeva, Zaprešić i Dugo Selo s po pet, Ivanić-Grad i Brdovec s po četiri novooboljele osobe, Sveti Ivan Zelina, Orle, Kloštar Ivanić, Brckovljani, Rugvica i Sveta Nedelja s po tri, Stupnik dvije te Bistra i Pisarovina s po jednom nvooboljelom osobom. Ozdravilo je 45 osoba, dok je mjera samoizolacije izrečena učenicima pet razreda. Od početka pandemije do srijede evidentirano je 20.916 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana koronavirusom, izliječeno je 20.328 osoba, a 73 osobe su preminule. Stožer civilne zaštite Zagrebačke županije apelira na sve stanovnike da se pridržavaju donesenih mjera i uputa te da posebice vode računa o socijalnoj distanci. Također, pozivaju ih da izbjegavaju putovanja.

Grad Zagreb: 347

10:12 – Ukupan broj novooboljelih osoba u Zagrebu, prema podacima HZJZ-a je 347, a broj potencijalno ozdravljenih/oporavljenih je 46.010, što su 103 osobe više, nego jučer. U protekla 24 sata u Službi za kliničku mikrobiologiju NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ obavljeno je 1126 testiranja na SARS-CoV-2 i 228 je nalaza bilo pozitivno. Djelatnici Službe za epidemiologiju uspješno su kontaktirali 206 novooboljelih osoba, a mjera samoizolacije izrečena je za 577 osoba.

Međimurska županija: 47

10:12 – Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u protekla 24 sata obrađen je 261 uzorak, od čega je evidentirano 47 pozitivnih nalaza na SARS-CoV-2 virus u Međimurskoj županiji. U protekla 24 sata oporavilo se 19 osoba. Aktivnih slučajeva je 148. U Županijskoj bolnici Čakovec hospitalizirano je 26 pacijenata pozitivnih na SARS-CoV-2 virus. U posljednja 24 sata hospitalizirana su 2 pacijenta, otpuštena su 3 pacijenta, a 1 pacijent je na invazivnoj respiraciji. U protekla 24 sata nema preminulih osoba.

Zadarska županija: 90

10:06 – Novih 90 slučajeva evidentirano je u Zadarskoj županiji od 318 testiranih osoba. Pod aktivnim nadzorom nalazi se 1505 stanovnika dok se u OB Zadar na liječenju nalazi njih 39. U Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru na liječenju je 13 pacijenata Preminula je jedna osoba.

Sisačko-moslavačka županija: 23

10:05 – U Sisačko-moslavačkoj županiji na današnji dan dvadeset i tri su novooboljele osobe od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o osam osoba s područja grada Siska, tri osobe s područja općine Lekenik, dvije osobe s područja grada Petrinje, dvije osobe s područja općine Sunja, dvije osobe s područja grada Kutine, dvije osobe s područja grada Novske, jednoj osobi s područja općine Martinska Ves, jednoj osobi s područja grada Hrvatske Kostajnice, jednoj osobi s područja grada Gline te jednoj osobi s područja općine Velika Ludina.

Plenković, Beroš i Jandroković se cijepili AstraZenecom

9:53 – Premijer Andrej Plenković, ministar zdravstva Vili Beroš i predsjednik sabora Gordan Jandroković cijepili su se AstraZenecom iza 9 sati u Banskim dvorima. Nakon što su se cijepili i 15 minuta promatranja, očekuju se izjave.

Na Twitteru se nakon cijepljenja javio Vili Beroš. “Obećano – učinjeno! S premijerom i predsjednikom Sabora cijepio sam se s AZ. Predano radimo na tome da se što više građana cijepi kako bismo nastavili raditi i živjeti sa što manje rizika od zaraze. Svaki cijepljeni pojedinac korak je bliže prema ‘staro normalno'”, napisao je Beroš na Twitteru.

Obećano – učinjeno! S premijerom i predsjednikom Sabora cijepio sam se s AZ. Predano radimo na tome da se što više građana cijepi kako bismo nastavili raditi i živjeti sa što manje rizika od zaraze. Svaki cijepljeni pojedinac korak je bliže prema 'staro normalno' #AstraZeneca — Vili Beroš (@ViliBeros) March 24, 2021

“Danas smo poslali snažnu poruku povjerenja prema medicinskoj znanosti, prema struci, poglavito zato jer smo se cijepili cjepivom AstraZenece. I dalje ćemo predano raditi na procjepljivanju hrvatskih građana da bi mogli nastaviti i živjeti i raditi u okolnostima sa što manje rizika od zaraze. Svaki cijepljeni pojedinac doprinosi zaštiti populacije i svakako je korak bliže onom našem starom normalnom, i korak bliže uspješnoj turističkoj sezoni”, rekao je Beroš novinarima nakon cijepljenja.

Dodaje kako su još mnogi izazovi pred nama te da je bitno promišljati o budućim izazovima poput novih varijanti zaraze. “Vjerujem da smo ovom porukom ponukali i ostale građane da nas prate na tom putu, da suzbijemo ovu epidemiju i vratimo se našem normalnom životu I življenju”, naglasio je Beroš.

“Osobno mislim da će se dinamika dolaska cjepiva stabilizirati, ali trebamo gledati širi kontekst. Prije pola godine nismo znali hoće li uopće biti cjepiva, kad će biti.. neki čak predviđaju da će u skorom vremenskom periodu biti preko 10 odobrenih cjepiva i da će tada i cijena padati obzirom na ponudu. Pokušavamo se orijentirati prema epidemiološkoj situaciji”, rekao je Beroš.

Beroš je komentirao i rusko cjepivo Sputnjik V, rekavši da je Vladi na prvom mjestu sigurnost cjepiva. “Svakodnevno razgovaramo s HALMED-om, agencijom koja jedina ima ingerencije napraviti ono što treba da se neko cjepivo evaluira. Postoji procedura i HALMED na tome radi, tu ne smije biti političkog pritiska. To je procedura koja traje gdje se niz elemenata mora zadovoljiti, kao što je inspekcija proizvodnih pogona”, dodao je.

Postavljeno je opet pitanje tko je donio odluku o kupnji AstraZenece. Beroš je objasnio da je na osnovi informacija koje je HZJZ imao krajem kolovoza, AstraZeneca najdalje otišla u ispitivanjima i bilo je za očekivati da će oni prvi razviti sigurno i učinkovito cjepivo. Kaže da je ugovor sklopljen 27.8. prošle godine, kad se nije znalo hoće li biti cjepiva. “EK je ušla u pregovore s raznim proizvođačima. AstraZeneca je tad bila najizglednija, ugovorili smo 2,7 milijuna doza. U tom trenutku je jedina ponuđena opcija bila AstraZeneca. Kako je EK nudila ugovora, mi smo ih potpisivali s namjerom da budemo sigurni da ćemo omogućiti građanima adekvatne doze cjepiva.

Vratimo se u kolovoz i sagledamo tadašnji status, tad se malo toga nije znalo, pa ni cijena. Mi smo objeručke prihvatili ono što nam je ponudila EK. I kasnije smo sklapali dodatne ugovore samo zato da bi omogućili dodatne doze. Mi smo dosad naručili preko 8 milijuna doza, to je daleko više od potreba, baš zato da bi bili sigurni da ćemo dobiti ostala cjepiva ako netko od proizviđača bude imao problem. Napravili smo sve da smanjimo rizik”, rekao je Beroš.

Pogledaj fotogaleriju

Osječko-baranjska županija: 33

9:45 – U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo OBŽ u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije obrađeno je 360 uzoraka od kojih je 33 bilo pozitivno na koronavirus. Devet novopozitivnih osoba ima prebivalište na području Osijeka, po tri su s područja Đakova i Našica, po dvije Darde, Donjeg Miholjca, Kneževih Vinograda, Petrijevaca i Valpova, a po jedna je s područja Belog Manastira, Belišća, Bilja, Čepina, Drenja, Erduta, Jagodnjaka i Vladislavaca.

Na bolničkom liječenju nalazi se 44 osoba oboljelih od COVID-19, i to 34 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih je 10 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 14 pacijenata s tim oboljenjem. Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi 997 osoba.

U bolnici sve više onih od 40 i 50 godina

9:33 – U bolnici je sve više onih od 40 i 50 godina, a 60 posto ih ima britanski soj virusa, piše u srijedu Jutarnji list. Situacija nije dobra, ali, barem zasad, još u bolnicama nije alarmantna, suglasni su bolnički liječnici i mikrobiolozi koji ovih dana vrlo pozorno prate povećanje broja zaraženih, navodi dnevnik. Naime, očekivano, s rastom broja pozitivnih na covid-19 raste i broj hospitaliziranih, a laboratoriji imaju sve više posla. Jučer je tako u bolnicama bilo 1029 pacijenta, a 92 na respiratoru.

Virovitičko-podravska županija: 1

9:31 – Jedna osoba s područja Virovitičko-podravske županije je bila pozitivna na koronavirus u posljednjem 24 satnom razdoblju, izvijestio je Stožer civilne zaštite VPŽ. Testirano je 48 osoba, a jedan strani državljanin, bio je pozitivan na virus SARS-CoV-2. Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Virovitica trenutno je deset COVID pozitivnih pacijenata, dok je jedna osoba prevezena u KBC Osijek i trenutno se nalazi na respiratoru.

Bjelovarsko-bilogorska županija: 39

9:30 – Na području Bjelovarsko-bilogorske županije u posljednja 24 sata potvrđeno je trideset i devet novih slučaja zaraze koronavirusom. 17 novozaraženih osoba s područja je grada Bjelovara, 7 novozaraženih osoba s područja je općine Veliki Trojstvo, 6 novozaraženih osoba s područja je općine Rovišće, 3 novozaražene osobe s područja su općine Šandrovac, po 2 novozaražene osobe s područja su grada Daruvara i općine Kapela, a po 1 novozaražena osoba s područja je grada Čazme i općine Dežanovac.

U bjelovarskoj Općoj bolnici trenutno je na liječenju sedam pacijenta zaraženih koronavirusom. Na respiratoru nema pacijenata, a na opservaciji je devet pacijenata. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 328 osoba.

U Bugarskoj rekordnih 4851 zaraženih, u Ukrajini rekordnih 342 žrtava covida

9:21 – Bugarska je u srijedu potvrdila najviši dnevni rekord, 4851 novozaraženih covidom-19, Ukrajina je suočena s dnevnim rekordom umrlih drugi dan zaredom, a Poljska je na putu da potvrdi novih 29.000 infekcija u 24 sata. U sedammillijunskoj Bugarskoj broj zaraženih dosegnuo je 312.741 od početka pandemije od čega je 12.307 umrlih, prema podacima zdravstvenih vlasti. U posljednja 24 sata u Ukrajini je umrlo 342 zaraženih koronavirusom, rekao je u srijedu ministar zdravstva Maksim Stepanov. Time broj umrlih u jednom danu nastavlja rasti u Ukrajini gdje je u utorak bilo potvrđeno 333 smrti s covidom-19.

Stepanov je izvijestio da je u posljednja 24 sata potvrđeno 14.174 novozaraženih. Ukrajina je od početka pandemije zabilježila 1.579.906 zaraženih i 30.773 umrlih. Poljska je na putu da potvrdi više do 29.000 novozaraženih, rekao je u srijedu visoki savjetnik poljskog premijer Michal Dworczyk. “Još čekamo konačne podatke no sve indikacije govore da ćemo imati više od 29.000 novih infekcija”, rekao je Dworczyk za privatnu televiziju Polsat News. Najveći dnevni rekord po broju zaraženih u Poljskoj bio je potvrđen u studenome – 27.875, podsjeća Reuters.

Kina utrostručila proizvodnju cjepiva

9:00 – Dnevna proizvodnja cjepiva protiv covida-19 u Kini dosegnula je nekih pet milijuna doza, trostruko više od 1.5 milijuna doza koliko je iznosila 1. veljače, objavili su u srijedu službeni mediji. Kina je svojim zdravstvenim ustanovama već isporučila više od 100 milijuna doza, objavila je novinska agencija Xinhua na svojoj stranici na društvenim mrežama, pozivajući se na Xiao Yaqinga, ministra industrije i informacijske tehnologije. “Ukupno je do ponedjeljka građanima dano 80.46 milijuna doza cjepiva”, javlja Xinhua.

To se uspoređuje sa 74.96 milijuna doza koje su dane do subote, što ukazuje na znatno ubrzanje strategije cijepljenja. Reutersovi izračuni na temelju službenih podataka otkrili su da je u prosjeku dano 2,8 milijuna doza između 21. ožujka i 22. ožujka, u odnosu na prosječnih 1.7 milijuna doza dnevno između 15. ožujka i 20. ožujka. Feng Zijian, zamjenik ravnatelja Kineskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, rekao je u ponedjeljak da očekuje znatan porast broja dnevnih cijepljenja protiv covida-19 od travnja. Kina namjerava do sredine godine cijepiti 40 posto od svojih 1,4 milijarde ljudi, izvijestili su državni mediji. Kina je bila među prvim zemljama koja je počela s cijepljenjem prošle godine te je izvezla milijune doza, ali stopa cijepljenja zaostala je za zemljama kao što su Izrael i Sjedinjene Američke Države. Kineski proizvođač cjepiva Sinovac Biotech izvijestio je u ponedjeljak da su isporučili 160 milijuna doza svog cjepiva protiv covida-19 u 18 zemalja i regija, uključujući Kinu, a više od 70 milijuna doza već se primjenjuje na globalnoj razini.

Neslužbeno, u Hrvatskoj je gotovo 1900 novih slučajeva

8:58 – Kako neslužbeno doznaje Index, danas imamo gotovo 1900 novih slučajeva i oko 9300 testiranja.

Istarska županija: 10

8:58 – Tijekom protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 387 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđeno je 10 novozaraženih osoba. Kod 6 osoba radi se o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe. Kod 2 osobe epidemiološki se radi o uvezenom slučaju s područja: Rijeka (2).

U epidemiološkoj obradi nalaze se 2 osobe. Izliječeno je 6 osoba. Trenutno je 98 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 1686 osoba. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju je 46 osoba.

Požeško-slavonska županija: 2

7:53 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 88 slučajeva zaraze koronavirusom, 70 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 18 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 421 osoba, a ukupno je testirano 33258 osoba. Na posljednjem testiranju obrađena su 132 uzorka, od kojih su 2 pozitivna.

‘Redosljed cijepljenja više nije medicinsko, nego političko pitanje’

7:03 – “Svakog dana u Hrvatski zavod za javno zdravstvo stižu zahtjevi policije, ugostitelja, novinara, pomoraca i turističkih djelatnika da oni postanu prioritetne skupine za cijepljenje”, istaknuo je gostujući u emisiji “Izaberi zdravlje” Hrvatskog radija glavni epidemiolog iz Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo dr. Bernard Kaić, javlja HRT. Rekao je da oni mogu doći na red tek kada se procijepe starije osobe i one s kroničnim bolestima, a redoslijed mora utvrditi politika.

“Nije nam potreban novi plan cijepljenja, može se eventualno razraditi ta treća faza cijepljenja kada se cijepe starije osobe s kroničnim bolestima da se razrade prioriteti unutar radne populacije. Svakodnevno dobivamo pismene zahtjeve od raznih stručnih udruga i pojedinaca, da ih se stavi u prioritet za cijepljenje. Od policije preko novinara, pomoraca, turističkih djelatnika, ugostitelja”, rekao je Kaić.

“Od travnja će dolaziti veće količine cjepiva nego do sada, ali opet se neće moći sve odjednom procijepiti. Morat će se dogovoriti u Vladi, svatko će morati zastupati svoj resor i donijeti odluku koga će se prvoga, a koga drugog i trećeg cijepiti. To više nije medicinsko pitanje trebaju li prednost imati policajci, učitelji ili novinari to je ekonomsko i političko pitanje”, dodaje.

Britanija od kolovoza namjerava početi cijepiti djecu

7:02 – Djeca u Velikoj Britaniji počet će primati cjepivo protiv koronavirusa u kolovozu, u skladu s vladinim planovima o maksimalnom mogućem imunitetu nacije na koronavirus, objavio je u utorak The Telegraph. Taj rok je nekoliko mjeseci raniji od onog prije najavljenog, kaže list, navodeći dva izvora uključena u te planove. Prije donošenja konačne odluke vladini dužnosnici čekaju na rezultate studije na djeci cjepiva koje je Sveučilište Oxford razvilo s AstraZenecom. Izvješće The Telegrapha kaže da se uskoro očekuju podaci o sigurnosti iz studije na 300 dobrovoljaca između 6 i 17 godina, a zaključci u lipnju ili srpnju.

Brazil ima novi rekord preminulih s covidom u 24 sata

7:01 – Brazil je u utorak imao rekordan 3251 smrtni slučaj povezan s covidom-19, a stanovnici širom zemlje loncima su proizvodili buku dok im se na televiziji obraćao predsjednik Jair Bolsonaro, braneći svoj odgovor na pandemiju. Novi rekordni broj mrtvih u 24 sata pokazuje do koje je mjere pandemija u Brazilu izvan kontrole, što zbog konfuznog uvođenja cjepiva, što zbog neujednačenih zdravstvenih restrikcija a to je sve dovelo do prenapučenosti bolnica. Bolsonaro je pod sve većim pritiskom da pandemiju stavi pod kontrolu, nakon što uporno minimalizira značaj virusa, izražava sumnje u cjepiva i oponira mjerama koje se donose na državnim i lokalnim razinama.

U televizijskom obraćanju Bolsonaro je rekao da njegova vlada nikad nije bila neuspješna u usvajanju mjera borbe protiv pandemije te naglasio da će 2021. biti godina cijepljenja. Međutim, u gradovima širom Brazila glasno udaranje u lonce čulo se dok je on govorio, jer su stanovnici ogorčeni Bolsonariovim upravljanjem pandemijom od koje je umrlo skoro 300.000 ljudi. Zemlja od 212 milijuna ima 298.676 umrlih na 12,1 milijuna inficiranih. U apsolutnim brojkama, Brazil je druga najpogođenija zemlja na svijetu koronavirusom, iza SAD-a. Oko 2,6 posto Brazilaca primilo je dosad dvije doze cjepiva, dok je 7,6 posto primilo jednu, podaci su istraživanja Fiocruza. Regionalna direktorica Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za Amerike Carissa Etienne rekla je u utorak da se virus opasno širi po Brazilu i zatražila od svih stanovnika da usvoje preventivne mjere kako bi zaustavili širenje.

Putin primio prvu dozu cjepiva daleko od kamera

7:00 – Ruski predsjednik Vladimir Putin primio je u utorak cjepivo protiv koronavirusa, priopćio je Kremlj, no za razilku od ostalih svjetskih čelnika učinio je to daleko od pogleda medija. Putin (68) se osjeća dobro nakon što je primio prvu od dvije doze cjepiva, rekao je njegov glasnogovornik Dmitrij Peskov u utorak navečer, a prenosi novinska agencija TASS. Ruski čelnik će u srijedu imati “normalan radni dan”, dodao je Peskov, ne rekavši ništa o drugim detaljima, poput toga gdje se Putin cijepio i kojim cjepivom.

Mnogi u Rusiji su se pitali zašto bi Putinu – koji je pozirao golih prsa dok je jahao – bilo neugodno zbog kamera za vrijeme cijepljenja. U ranijim izjavama Peskov je odbacio pitanje zašto Putin prima cjepivo dalje od očiju javnosti, kad je toliko drugih političara iskoristilo trenutak da potakne povjerenje javnosti u cjepiva. “Što se tiče cijepljenja pred kamerama, ne sviđa mu se to”, rekao je Peskov. Putin, rekao je, nikad nije bio pobornik javnog cijepljenja i već puno toga radi kako bi promovirao ruska cjepiva. Glasnogovornik Kremlja je također rekao da s obzirom na to da su sva tri ruska cjepiva “potpuno sigurna”, nema potrebe otkrivati koje cjepivo je Putin primio.