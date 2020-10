PRISTIŽU NOVI PODACI PO ŽUPANIJAMA: Capak objasnio koje će osobe smatrati pozitivnima i bez testiranja

Hrvatska je u petak zabilježila 2.772 nova slučaja zaraze koronavirusom, a broj aktivnih slučajeva popeo se na 15.106; Mnoge europske države zabilježile su rekordan dan po pitanju zaraza, ali i SAD – tamo je 91.000 zaraženih

Broj zaraženih koronom u svijetu uskoro će doći do 46 milijuna, a do sada je preminulo milijun i 194.089 osoba

Europske države uvode lockdown, nakon Njemačke i Francuske, zatvorit će se i Belgija

Capak otkrio da će se neke osobe smatrati pozitivnima i bez testiranja

U Požeško-slavonskoj 12 novooboljelih

9:11 U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 158 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 142 osobe nalazi se u kućnoj izolaciji, a 16 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 501 osoba, a ukupno je testirano 12462 osobe. Na posljednjem testiranju obrađeno je 184 uzorka, od kojih je 12 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Preporuke i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za osobe koje prelaze državnu granicu Republike Hrvatske.

Posjete i ulazak u socijalne ustanove kao što su domovi za stare i nemoćne, do daljnjega su ukinute, domovi zdravlja funkcioniraju tako da će se obavljati mjerenje temperature i dezinficiranje na ulazu, za sve ostale slučajeve postoje obiteljski liječnici te se svakako apelira na građane da odgode manje važne preglede.

Zbog trenutne situacije na području županije, od 03. srpnja ponovno je aktivirana COVID ambulanta u Požegi s radnim vremenom od 08,00 do 20,00 sati, na adresi Matije Gupca 10. Kontaktni broj ambulante: 095/340-0019

33 nova slučaja korone u Kini

8:00 – Kontinentalna Kina prijavila je 33 nova slučaja Covid-19 30. listopada, u odnosu na 25 dan ranije, priopćilo je u subotu državno zdravstveno tijelo. Od novih slučajeva, 27 su bile uvozne infekcije porijeklom iz inozemstva, izvještava Reuters.

Nacionalno zdravstveno povjerenstvo priopćilo je da je zabilježeno šest lokalnih infekcija u zapadnoj regiji Xinjiang. Povjerenstvo je također izvijestilo o 38 novih asimptomatskih slučajeva, u odnosu na 53 dan ranije. Kina ne broji pacijente bez simptoma kao potvrđeni slučaj Covid-19.

Američka vlada će ljekarnama besplatno ustupiti cjepiva?

7:30 – Nekoliko maloprodajnih ljekarni u Sjedinjenim Državama pristalo je služiti kao mjesta cijepljenja Covid-19 prema planu savezne vlade, izvijestio je u petak Wall Street Journal. Plan američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) pokazao je da tvrtke koje su pristale sudjelovati uključuju Walgreens Boots Alliance Inc, CVS Health Corp, Walmart Inc, Kroger Co i Costco Wholesale Corp, prema novinskom izvještaju, koji je sažet objavio Reuters.

Vlada će ljekarnama besplatno pružati cjepiva, navodi se u izvješću Wall Street Journal-a, kako bi pomogla proširiti i ubrzati pristup javnosti cjepivima kako se zalihe povećavaju. Ljekarne će biti uključene u drugu fazu planiranog uvođenja cjepiva u Sjedinjene Države, navodi se u izvješću, a prva faza usmjerena je na zdravstvene radnike i ostale s visokim rizikom od zaraze.

Tvrtke uključene u plan i CDC nisu odmah odgovorile na zahtjeve za komentar.

Rekordan broj novozaraženih u SAD-u par dana uoči izbora

7:05 – U Sjedinjenim Državama u četvrtak je bio rekordan broj novozaraženih koronavirusom i iznosio je 91.000 osoba, s desecima saveznih država u kojima je zaraza dosegnula rekordne brojke samo par dana uoči predsjedničkih izbora zakazanih za 3. studenoga. Istoga je dana, kako prenosi BBC, umrlo preko 1.000 Amerikanaca zaraženih koronavirusom, a trend umrlih i hospitaliziranih pacijenata nastavlja rasti.

U Sjedinjenim Državama je preko devet milijuna ljudi zaraženo covidom-19, pokazuju podaci Sveučilišta Johns Hopkins. Istodobno približava se utorak, dan održavanja predsjedničkih izbora na kojima će se Amerikanci morati odlučiti između dosadašnjeg republikanskog predsjednika Donalda Trumpa i demokratskog protukandidata Joea Bidena. Prema podacima Reutersa, to je treći put ovoga mjeseca da je dnevni broj umrlih prešao brojku od 1.000.

Dvadeset i jedna država suočena je sa širenjem pandemije, a neke od najpogođenijih država biti će ujedno i ključne države koje će donijeti prevagu na izborima. U jednoj od takvih, Wisconsinu, bolnice u Green Bayu upozorile su da bi predizborno okupljanje koje u petak organizira Trump moglo širenje pandemije pogoršati.”Sada je važnije nego ikada izbjeći okupljanje gomile ljudi, posebno ovdje u Green Bayu, gdje vidimo jedno od najbržih širenja covida-19 u Sjedinjenim Državama”, navodi se u zajedničkoj izjavi nekoliko bolnica.

Trump je pak u petak, uoči zakazanih predizbornih skupova, tvitao u svom stilu: “Što više testova, to više slučajeva. Najbolji smo u testiranju. Smrti je sve manje”. Na njegovim posljednjim predizbornim skupovima prisutnima je mjerena temperatura i dijeljene su maske. Okupljanja su zbog pandemije održavana na otvorenome. No nije bilo poštivanja mjera socijalne distance, a neki od pristaša nastavljaju i dalje izbjegavati maske.

Demokratski kandidat Biden također je nastavio kampanju, no okupljanja demokrata zbivala su se uz poštivanje socijalne distance, uz pozivanje ljudi da ostanu, primjerice, u svojim automobilima tijekom okupljanja. Prema podacima Centara za kontrolu bolesti (CDC) 29. studenoga zabilježeno je 1.060 smrti povezanih s covidom-19. Ukupno je u SAD-u u pandemiji umrlo 228.000 ljudi. Američki zdravstveni stručnjaci upozoravaju da će broj slučajeva zaraze i broj smrti nastaviti rasti jer sezona gripe koincidira sa širenjem pandemije.

Stručnjak infektolog i član tima Bijele kuće za koronavirus dr. Antony Fauci kazao je u srijedu za CNBC da nacija “ide u pogrešnom smjeru”.

“Ako se stvari ne promijene, ako se nastavi ovim pravcem, biti će još puno bola u ovoj zemlji vezano uz nove slučajeve, hospitalizaciju i smrti”.

Britanija razmatra mjere za novi nacionalni lockdown

7:00 – Britanski premijer Boris Johnson razmatra uvođenje mjera novog nacionalnog lockdowna idućeg tjedna, zbog zabrinutosti da su bolnice diljem zemlje prekrcane pacijentima zaraženim koronavirusom, objavio je u petak londonski Times. Nove bi mjere mogle biti uvedene u srijedu i mogle bi ostati na snazi do 1. prosinca, navodi list.

Očekuje se da će u ponedjeljak premijer Johnson održati konferenciju za medije na kojoj će objaviti uvođenje novih mjera, na temelju kojih će sve biti zatvoreno osim trgovina osnovnim namirnicama i “sektora obrazovanja”, dodaje list. Ipak, nove mjere još uvijek su na razmatranju i nikakva konačna odluka još nije donesena, navodi Times pozivajući se na visoki izor iz vlade.

Britanija je u petak imala 24.405 novih slučajeva zaraze covidom-19 i 274 umrlih.

Capak objasnio koje će se osobe smatrati pozitivnima i bez testa

Ravnatelj HZJZ-a, Krunoslav Capak, kazao je da će brzi antigenski testovi pomoći u brzini testiranja i obuhvatu populacije. Ipak, kaže on, PCR testovi i dalje ostaju “zlatni standard”.

“Ti brzi antigenski testovi dosegnuli su jedan stupanj razvoja, relativno dobro smo ih istražili i znamo koje su njihove mane i pozitivne strane. Oni su relativno specifični. Ako je netko doista pozitivan, pozitivan je sigurno i na PCR-u, koji je još uvijek zlatni standard, a ako je netko negativan na antigenskom testu, ne možemo biti sto posto sigurni da je negativan. Ako ima simptome, provjeravamo test na PCR-u. Negativne rezultate ćemo provjeravati”, rekao je Capak za Dnevnik Nove TV.

Postoje i prioriteti, a to su osobe sa simptomima koće se testirati brzim antigenskim testovima. Capak objašnjava da će im to pomoći u brzini testiranja i obuhvatu populacije. Capak ponavlja da će biti teško razlikovati gripu od koronavirusa jer će biti puno respiratornih simptoma. Kada je po srijedi pitanje koje osobe smatrati pozitivnima, ravnatelj HZJZ-a objašnjava:

“Osobe koje imaju simptome i bile su u kontaktu sa zaraženima, a ne testiraju se, smatraju se pozitivnima. Idemo sada sa zajedničkim testovima i to će biti značajna pomoć u dijagnostici. Osobe koje imaju karakteristične simptome za covid – temperaturu, kašalj, teško disanje i druge simptome – i bile su u kontaktu sa zaraženima, a ne testiraju se, smatraju se pozitivnima.”