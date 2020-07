U SVIJETU 13,5 MILIJUNA ZARAŽENIH; U Hrvatskoj se ne preporuča ni ovaj ples na svadbama: ‘Ljudi tada ubrzano dišu…’

U Hrvatskoj su jučer zabilježena 92 nova slučaja zaraze koronavirusom, a trenutno oboljelih je 1.204. Jedno od ponajvećih svjetskih žarišta, Latinska Amerika i Karibi, u srijedu su prešli prag od 150.000 smrtnih slučajeva. Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak kazao je da se velika okupljanja, na kojima sudjeluje više od stotinu ljudi, moraju prijaviti lokalnom Stožeru civilne zaštite koji potom može organizirati nadzor poštivanja epidemioloških mjera

U Hrvatskoj je trenutno 1204 oboljelih, pet ih je na respiratoru

Dosad je u Hrvatskoj od Covida-19 umrlo 120 ljudi

Broj zaraženih u svijetu približio se brojci od 13,5 milijuna, umrlih je 582.125

Nadopunjena je odluka o nošenju zaštitnih maski

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Capak: Ne preporučujemo ni kaubojski ples na svadbama

7:16 Sinoć je u RTL Direktu je gostovao ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak rekavši da je građanima koji ne nose zaštitne maske tamo gdje je propisano moguće naplatiti kaznu. Ukoliko turisti u kafiću ne žele staviti masku, Capak kaže da ih najprije treba upozoriti, a potom odbiti poslužiti ih. Rekao je i da se velika okupljanja, na kojima sudjeluje više od 100 ljudi, moraju prijaviti lokalnom Stožeru civilne zaštite koji potom može organizirati nadzor poštivanja mjera.

“Naravno da mi ne želimo smanjivati broj ljudi, ne želimo dodatna ograničenja. Mi smo napravili novu preporuku koja je restriktivna. Pa recimo ples. Nismo rekao vlakić… kaubojski ples je otprilike isto to. Mi to ne bi preporučili jer ljudi dolaze u bliski kontakt, ubrzano dišu gdje se stvara velika količina aerosola. Ako je tamo asimptomatska ili bolesna osoba, može zaraziti veliki broj ljudi. Mi to u ovom trenutku ne preporučamo. Korona će jednog dana proći pa ćemo se vratiti vlakićima i kaubojskim plesovima”.

Više od 150.000 mrtvih u Latinskoj Americi i Karibima

7:15 Latinska Amerika i Karibi prešli su u srijedu prag od 150 000 smrtnih slučajeva zbog zaraze koronavirusom, od čega je gotovo polovica smrtnih slučajeva zabilježena u Brazilu, prema AFP pregledu na temelju službenih podataka. Regija, u kojoj je zabilježeno 3.540.060 osoba zaraženih koronavirusom, druga je sa 151.022 smrtnih slučajeva iza Europe u kojoj su zabilježena 203.793 smrtna slučaja. U Brazilu, koji ima 212 milijuna stanovnika, virus je odnio živote 75.366 ljudi i zarazio ih više od 1,96 milijuna. Meksiko, koji ima 126 milijuna stanovnika, druga je država koja ima najviše umrlih od koronavirusa – 36.327 osoba. U Peruu, koji ima 32 milijuna stanovnika, umrlo je 12.417 osoba, što je treći najveći broj smrtnih slučajeva na tom području.

U Brazilu skoro dva milijuna zaraženih koronavirusom

7:15 Brazil je u srijedu izvijestio o 39.924 nova slučaja zaraze koronavirusom čime se ukupni broj zaraženih u toj zemlji približio brojci od dva milijuna, priopćilo je ministarstvo zdravstva. Od početka pandemije u Brazilu koronavirusom zaraženo je 1.996.748 osoba, a njih 75.366 je umrlo. U zadnjih 24 sata umrle su 1.233 osobe .