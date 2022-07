Visoke temperature u našoj zemlji jučer su se penjale i do 38 stupnjeva. Najtoplije je bilo u Kninu i Rijeci gdje je izmjereno 38 stupnjeva, u Osijeku, Pazinu, Slavonskom Brodu i Županji 37. Stupanj manje izmjereno je u Malom Lošinju, Sinju, Sisku, Kutjevu te na zagrebačkom Griču.

Danas je vrhunac toplinskog vala i u većini Hrvatske temperature će biti više od 35 Celzijevih stupnjeva, a dosezat će i do 40 stupnjeva. Ponegdje možda u Dalmatinskoj zagori, ali i u istočnoj Slavoniji i više od 40. Treba reći da to nisu neuobičajene temperature u našim krajevima. Bilo ih je i u ranijim godinama. Treba spomenuti 2003., 2012., 2017. godinu kada su vrućine bile isto tako velike, rekla je na HRT-u dr. sc. Branka Ivančan Picek, ravnateljica DHMZ-a te dodala kako će možda u Dalmatinskoj zagori biti maksimum koji je u Hrvatskoj od 42,8 stupnjeva izmjereno 1981. godine u Pločama.

Današnja noć neće biti podnošljivija, dapače, bit će još toplije, pogotovo na Jadranu gdje se temperature neće spuštati ispod 25 Celzijevih stupnjeva.

"Danas se u poslije podnevnim i večernjim satima približava manja količina vlažnog zraka što će povećati vlagu u zraku i podnošljivost ovih temperatura bit će manja", rekla je te naglasila kako nam priroda poručuje da dolazi vrijeme kada možemo očekivati još više ekstrema. Kako kaže, globalna temperatura je prošle godine porasla za 1,1 Celzijev stupanj.

"To je znak da je atmosfera spremnija primiti barem 7 posto vlage više nego što je to bilo normalno u prošlosti. To opet znači više grmljavinskih oluja, nevremena, više ekstrema s kojima se sada susrećemo", rekla je i dodala kako će niski vodostaji rijeka biti još niži.

Sve je to poruka prirode da trebamo nešto učiniti, zaključila je Ivančan Picek.

DHMZ upalio crveno upozorenje

Jučer je Riječki Korzo bio užaren. Terase kafića poželjno su skrovište. Vrućina u Kninu nije novost. Sunčanom Stradunu teško je odoljeti. Osvježenje na fontani nezaobilazno. Pomaže kupanje i hlad na zagrebačkom Bundeku.

"Danas je baš teško, a sutra će biti još gore, zato uživamo na jezeru", rekla je jučer turistica iz Nizozemske za HRT.

I tržnica užitak nudi. Lubenica i dinja najbolje su za osvježenje. Preporučuju ih i liječnici i pozivaju na oprez, ali ističu i zbog čega najčešće interveniraju.

"Najčešće su to simptomoi toplinske iscrpljenosti, to su prije svega omaglica, vrtoglavica, prolazni gubitak svijesti, mučnina, povraćanje, grčevi u mišićima i slično", rekla je Klara Puzak, dr. med./Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije.

Prijete suše, brodovi čekaju na ušću

Prijete i suše. Vodostaj rijeke Drave u Osijeku sve je niži.

"U 7 ujutro jučer iznosio je minus 150 centimetara, povijesni vodostaj iz 2003. godine je iznosio minus 168 cm, znači to je dosta blizu povijesnog minimuma", istaknuo je Matej Krstić, Hrvatske vode.

"Na ušću imamo samo 125 centimetara dubine, znači brodovi koji sad čekaju na ušću, 6,5 tona tereta je na rasterećenju koje će umjesto sa pet plovnih objekata desetak puta morati uplovljavati do luke tranzit", rekao je jučer Dragan Mijić, kapetan Lučke kapetanije Osijek.

More u Mediteranu toplo kao tropsko

Jučer su temperature površine na nekim dijelovima Jadranskog mora dosegnule i 28 stupnjeva.

"Temperature površine mora. Sredozemlje kao tropsko more. Na meteorološkim postajama temperatura se mjeri na 30 cm dubine i najtoplije postaje na Jadranu bilježe čak 28 °C", javio je sinoć IstraMet.

Jučer u 15 sati u moru kod Lastova je izmjereno 28 stupnjeva. Za stupanj manje izmjereno je u Puli i Rovinju već u 8 ujutro te u Malom Lošinju u 17 sati. Sinoć je u slovenskom Koperu temperatura mora bila 28 stupnjeva.