Hrvatsku u subotu očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u prvom dijelu dana na sjevernom Jadranu uz mjestimice slabu kiši, a u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj slab snijeg ili susnježicu, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

Tomislava Hojsak za HRT je dala detaljniju prognozu: "Na istoku Hrvatske će u noći na subotu nastajati niski oblaci i magla, koja će u jutarnjim satima ponegdje biti gusta. Premda bi moglo proviriti i malo sunca, subota će proteći uz oblačno, tmurno i prilično prohladno vrijeme, uz temperaturu od -3 do 2 °C".

Prognoza za subotu

Razmjerno hladno uz čestu te ujutro i gustu maglu i u središnjoj Hrvatskoj. Prijepodne će mjestimice pasti malo snijega, a popodne su moguća kraća sunčana razdoblja.

Na poneku pahulju u jutarnjim satima može se računati i u dijelovima gorske Hrvatske, a na sjevernom Jadranu na malo kiše. Popodne sunčana razdoblja. Na obali će puhati slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, koji će navečer okretati na jugo. Dnevna temperatura u gorju oko 2 °C, a na Jadranu oko 10 °C.

U Dalmaciji uglavnom suho te umjereno do pretežno oblačno, uz češća sunčana razdoblja prijepodne. Puhat će slaba do umjerena bura, koja će krajem dana okretati na jugo. Dnevna temperatura oko 8 °C u unutrašnjosti, a na moru od 10 do 13 °C.



Najviše sunčanih razdoblja bit će na jugu Hrvatske, osobito prijepodne. Puhat će slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura od 5 do 7 °C, u zaobalju oko 0 °C, a dnevna od 9 do 13 °C.

Za subotu DHMZ je izdao žuto upozorenje za Osječku i Gospićku regiju te se u njima može očekivati potencijalno opasno vrijeme, prvenstveno zbog snijega i leda, a ostatak zemlje je bez upozorenje.

Foto: DHMZ/ Screenshot Foto: DHMZ/ Screenshot

Promjenjivi dani

"U idućim danima na kopnu zatopljenje uz slab i umjeren vjetar južnih smjerova. U nedjelju će uz naoblačenje pasti kiša, koja se tijekom hladnog jutra ponegdje može smrzavati na tlu. U novom tjednu i dalje podosta oblaka, kiša uglavnom slaba i lokalna. Ujutro u nizinama ponegdje magla, osobito u ponedjeljak, a minusi i mraz u utorak će izostati.



Na Jadranu u novom tjednu promjenljiva naoblaka, osobito na sjevernom dijelu i malo kiše. U nedjelju će biti češća i padati posvuda te će prolazno ojačati bura. No većinom će puhati umjereno jugo i južni vjetar, pa će temperatura zraka postupno rasti", prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ/ Screenshot Foto: DHMZ/ Screenshot

U nedjelju je DHMZ izdao žuto upozorenje koje označava potencijalno opasno vrijeme za gotovo cijelu zemlju, izuzev Kninske i Riječke regije.