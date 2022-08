Najnoviji podaci o fiskaliziranim računima pokazuju da je srpanj 2022. najbolji mjesec u povijesti po zaradi. Svi novi turistički podaci uspoređuju se s 2019. - rekordnom godinom hrvatskog turizma. Te godine samo u srpnju broj fiskaliziranih računa premašio je 253 milijuna, a iznos računa bio je iznad 22 milijarde kuna, kaže se u prilogu RTL-a Danas.

Turistička godina 'ruši' rekordnu 2019.

Ovogodišnji srpanj je to premašio. Do posljednjeg dana srpnja fiskalizirano je više od 257 milijuna računa, što je 1,65 posto više u odnosu na 2019. godinu. No ove godine iznos fiskaliziranih računa je premašio 30 milijardi kuna, što je 34,68 posto, odnosno gotovo 8 milijardi više nego 2019. godine.

Iznos fiskaliziranih računa najviše je rastao u trgovini na malo, gotovo 25 posto, te u ugostiteljstvu i turizmu gdje je broj računa čak pao za 3 posto, ali je iznos rastao za gotovo 50 posto. Te brojke pokazuju da ova je ova turistička godina već negdje na 90 posto i da je već očito kako će državni proračun od turizma ove godine zaraditi neusporedivo više nego 2019. godine. Na gotovo isti broj računa u srpnju, zarada je 35 posto veća. Razlog leži prvenstveno u inflaciji, jer ove godine iste stvari se plaćaju puno skuplje.