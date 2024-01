ZAKUPAC BROJI EURE / U srcu Zagreba sramotni prizori! 32 strana radnika žive u kaosu koji plaćaju 250 eura po glavi: 'Zmazanoća, neurednost, štakor'

Iz Državnih nekretnina poručuju - riječ je o prostoru od 183 kvadrata koji je zakupljen na javnom natječaju. I to za 783 eura. Novi zakupac na ovom je biznisu očito odlučio dobro zaraditi, jer od svakog radnika, kako sami kažu, dobiva 250 eura plus režije, što je 10 puta više od onoga što je on platio. No, vlasnik na naše pozive i poruke ne odgovara