U SRBIJI PIŠU O ‘HISTERIJI U HRVATSKOJ’: Mali dioničari Kraša ne žele prodati dionice zagonetnom srpskom biznismenu

Početkom tjedna doznalo se da je tada još nepoznati poduzetnik iz Srbije u samo nekoliko dana kupio dionice Kraša u vrijednosti od 100 milijuna kuna stekavši tako pet posto udjela (neki tvrde da je riječ o čak 10 posto) u najvećoj konditorskoj tvornici u jugoistočnoj Europi. Ubrzo se doznalo da je zagonetni kupac Kraševih dionica poduzetnik iz Srbije Nebojša Šaranović, tamošnji “kralj papira”. Dionice Kraša putem Raiffeisen banke kupila je Šaranovićeva tvrtka Kappa Star Limited sa sjedištem na Cipru.

Čim se doznalo tko je zagonetni kupac postavilo se pitanje zašto se upustio u to jer je dionice platio po cijeni dvaput višoj od nominalne. Večernji list pisao je ovoga tjedna kako je Šaranović tim potezom pomrsio račune dvama najvećim dioničarima Kraša – Mesnoj industriji Pivac i Kraš ESOP-u (dionice radnika), koji zajedno imaju više od 50 posto dionica s pravom glasa. Te su dvije tvtke zajednički najavile akciju otkupa dionica s tržišta, a onda ih je Šaranović pretekao.

U Krašu zavladala nervoza?

Srpski mediji pišu o “buri” i “histeriji” koju je u Hrvatskoj izazvao ulazak Šaranovića u manjinsko vlasništvo hrvatskog konditorskog diva. Beogradske Večernje novosti u naslovu ističu kako “mali dioničari Kraša ne žele srpskog biznismena.

“Trenutačno nitko u Krašu ne razmišlja o prodaji dionica Šaranoviću i mali dioničari ih žele zadržati i ubuduće”, kazali su za Večernje novosti u Krašu napominjući da još nitko ne može sa sigurnošću tvrditi što će se događati.

Iz Mesne industrije Pivac zasad se ne oglašavaju, a Šaranović je navodno i njima i Kraš ESOP-u ponudio otkup njihovih dionica. Večernje novosti pišu da je Marica Vidaković, prokuristica Kraša, vrlo nervozno reagirala na pitanje o tome je li kontaktirala sa Šaranovićem.

“Sastali smo se prvi i posljednji put prije četiri godine i nakon toga nije bilo kontakata. Tada ništa nisu nudili i to je bio klasičan poslovni razgovor”, kazala je Vidaković za Večernje novosti.

Šaranović bi mogao ugroziti braću Pivac

Poslovni analitičari procjenjuju da iza Šaranovićeva interesa za Kraš stoji njegova želja za lakšim pristupom tržištu Europske unije. Također, njegov poslovni interes vide i u činjenici da su Kraševi proizvodi popularni na srpskom tržištu i da mu ulazak u tu kompaniju može omogućiti veći izvoz tih proizvoda na srpsko tržište, ali i na tržišta drugih zemalja jugoistočne Europe. Pritom nije nevažan podatak da je Šaranović u Srbiji već kupio dvije tvornice konditorskih proizvoda – Crvenku koja proizvodi poznate Jaffa kekse te tvornicu Banini iz Kikinde za koju je svojedobno bio zainteresiran i Kraš.

Nastavi li ovako intenzivnu kupnju dionica Kraša, Šaranović bi, procjenjuju upućeni, mogao ugroziti braću Pivac koji trenutačno imaju 30 posto dionica.

“Preuzimanje Kraša gotovo sigurno se ne može ostvariti bez jednog od dvaju najveća dioničara – Pivca i malih dioničara koji drže 18 posto dionica”, kazao je za Večernje novosti Nenad Gujaničić, glavni broker društva Momentum scurities.

U rujnu dionice Kraša narasle 140 posto

Prema njegovu mišljenju, veliki rast vrijednosti dionica Kraša u rujnu (140 posto!) najmanje ide na ruku braći Pivac koji su, pišu Večernje novosti, vjerojatno očekivali da će relativno mirno i uz neveliku premiju preuzeti kompaniju. U samo nekoliko tjedana vrijednost Kraša narasla je sa 80 na oko 180 miliijuna eura i preuzimanje tvornice neće biti jeftino.

Dobit Kraša lani je bila 390,7 miliijuna kuna (53,8 milijuna eura), izvezeno je 34.966 tona proizvoda, a udio izvoza u ukupnoj prodaji bio je čak 48,6 posto. Kraš je svoje proizvode lani izvozio u više od 30 zemalja svijeta.

Što se Šaranovića tiče, srpski mediji pišu da je toliko samozatajan da je gotovo nemoguće naći neku njegovu noviju objavljenu fotografiju ili snimku.

Šaranović kupuje za fond MID Europa

Kako, pak, piše Večernji list u petak, Šaranović navodno kupuje dionice Kraša za fond MID Europu. Znajući da je posrijedi ulagač s portfeljem većim od 5,2 milijarde eura, jasnija je ekonomska (ne)logika otkupa precijenjenih dionica, u okolnostima u kojima Šaranović ne može doći do kontrolnog udjela. Fond je orijentiran na tržište središnje i istočne Europe i očito je angažirao upućene lokalne igrače, navodi dnevnik.

U travnju je već kupio većinski udio u Mlinaru, najvećoj hrvatskoj pekarskoj kompaniji, i tada su najavili da im je plan širenje hrvatske tvrtke na međunarodno tržište.

Prisutni su i u Srbiji, gdje su ušli ulaganjem u “greenfield” investiciju stvaranja United Groupa, no taj su udio prodali kako bi kupili grupu Danube Foods koja ujedinjava nekoliko prehrambenih proizvođača: Imlek, Bambi i vodu Knjaz Miloš. Onda su prodali i Imlek i vodu te preuzeli Medigroup – najveću privatnu zdravstvenu instituciju u Srbiji. Bambi su nedavno prodali Coca-coli.

Njihov interes za Kraš nije novost, već su ih spominjali kao potencijalnog kupca. S obzirom na njihov “modus operandi”, nepoznanica je samo koliko bi se dugo zadržali. Prokuristica Kraša Marica Vidaković reagirala je, prilično uznemirena tim tvrdnjama, te poručila da nije imala apsolutno nikakav kontakt s MID Europom, donosi Večernji list.

Zanimljivo, zbog svih događanja, dionica Kraša skočila je u četvrtak na 900 kuna na Zagrebačkoj burze. S obzirom na to da su u posljednja dva dana zabilježeni najveći prometi, odnosno ukupno se potrošilo gotovo 120 milijuna kuna na kupovanje Kraša današnji bi dan također mogao biti jako zanimljiv, a najvruća dionica mogla bi zabilježiti i nove cjenovne rekorde.

Kako navodi Večernji, Šaranović je do utorka kupio 91.417 dionica Kraša i ima 6,1 posto kompanije. Kupio je tako 62 posto ukupno trgovanih dionica pa ako je zadržao isti ritam kupnje i u srijedu i četvrtak onda bi sada mogao imati 11,5 posto Kraša, a na to je utrošio oko 120 milijuna kuna. Zanimljivo je da se u igru, mada stidljivije od Šaranovića, uključio i još jedan tajni kupac. Naime, na skrbničkom računu Zagrebačke banke rastu udjeli već nekoliko dana, ali netko kupuje sporo pa je do utorka prikupio 17.833 dionice, odnosno 1,19 posto. Od 5. rujna zaključno s četvrtkom na kupnju dionica Kraša ukupno je potrošeno 207,7 milijuna kuna, a trgovalo se sa 273.618 dionica pa je prosječna cijena u 11 dana trgovanja iznosila visokih 759 kuna. Šaranović je napucao prosječnu cijenu dionice za dvostruko, a trenutačna cijena je za čak 137 posto veća nego prije 11 dana.