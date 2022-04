Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća pripadnici IX. bojne HOS- a Rafael Vitez Boban u nedjelju su ispred spomenika svojim poginulim suborcima na Splitu 3 obilježili 31. godišnjicu osnivanja te postrojbe.

Ratni zapovjednik IX. bojne HOS- a i umirovljeni pukovnik Marko Skejo izjavio je da je ta bojna rođena u ratu koji je bio nametnut od velikosrpskog agresora, a bila je "noćna mora za četnike i zlotvore koji su bježali glavom bez obzira".

Prije 81 godinu stvorena NDH

"Stojimo ovdje pred ranjenim spomenikom ponosni na njih i njihovu hrabrost. Neka se stide kukavice, dezerteri, ljubitelji crvene zvijezde koji pljuju po HOS- u. U Domovinskom ratu 'za dom spremni' su bili svi branitelji, taj pozdrav nije izraz mržnje nego ljubavi prema domu i hrvatskom narodu", poručio je Skejo.

Predsjednik Skupštine Splitsko-dalmatinske županije Mate Šimundić rekao je da su HOS-ovci "onda bili za dom spremni, a to su i danas", a on im kao predstavnik državne vlasti iskazuje čast. Država koja to dovodi u pitanje, dodao je, dovodi u pitanje i svoj opstanak.

Bivši general HOS-a i saborski zastupnik Domovinskog pokreta Ante Prkačin podsjetio je na još jedan jubilej, kada je prije 81 godinu stvorena Nezavisna država Hrvatska (NDH), te se upitao jesu li u takvoj situaciji da o tome ne smiju govoriti.

Za Prkačina je najvrjednija postrojba bila ustaška Crna legija, a kaže da je nacionalist jer "isto odaje počast 2. Dalmatinskoj brigadi, iako se s njihovom idejom nije slagao jer su rušili državu koju smo mi stvorili".