Bio je jedinstvena pojava na medijskoj sceni, čovjek koji je cijeli svoj život bio na strani slabijih i potlačenih i nikada se nigdje nije gurao preko reda, to nam je i na ovaj tragičan način pokazao", rekao je predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko na komemoraciji u splitskom HNK. "Bio je najbolji novinar svoje generacije, dugo će vremena proći dok se pojavi netko kao Vlado Matijanić. Nije ga se moglo zaustaviti, to najbolje znaju veliki moćnic. Stojimo ovdje ponosni zbog njega, ali i bijesni. Bijesni. Ne možemo da se ne pitamo u kakvoj državi živimo, u državi koja je ubila još jednog nevinog čovjeka. Mi novinari nikada, ali nikada nećemo prestati postavljati pitanja dok ne dobijemo sve odgovore i dok netko ne plati za ovo što se dogodilo. Varate se ako mislite da ćete to moći zataškati", rekao je Zovko.