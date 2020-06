U SPLITU OTKRIVENI NOVI SLUČAJEVI ZARAZE: Zaraženi su članovi obitelji ranije oboljelih; pandemija u svijetu ruši rekorde

Prema podacima Sveučilišta Johns Hopkins broj zaraženih koronavirusom u svijetu je premašio 8,4 milijuna, a broj umrlih je veći od 450.000; u Hrvatskoj je zasad otkriveno 2269 slučajeva zaraze, od čega je 107 osoba preminulo

U Hrvatskoj je jučer zabilježeno 11 novooboljelih; ukupno 2269, uz 2142 oporavljenu osobu i 107 preminulih

Podaci Sveučilišta Johns Hopkins govore o više od 8,4 milijuna zaraženih i više od 450.000 preminulih osoba

SAD ponovno sumnja u vjerodostojnost novih kineskih podataka o žarištu zaraze u Kini te inzistira na slanju neutralnih promatrača

Za kršenje karantene se u Čileu može dobiti najviše pet godina zatvora

Pratite tijek događanja:

U Splitu sinoć potvrđeno još zaraženih osoba

7:18 – U sinoćnjoj je emisiji Otvoreno, Željka Karin, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, potvrdila kako su testiranja otkrila još zaraženih osoba. “Baš večeras smo dobili rezultate o nekoliko zaraženih u obiteljima oboljelih”, kazala je.

Zbog naglog skoka broja novozaraženih, u javnosti se počeo spominjati drugi val zaraze, a s obzirom i na rastući broj slučajeva u regiji, epidemiolog Bernard Kaić smatra da je teoretski drugi val moguć.

“Prerano je to zaključivati. Imamo porast oboljelih, a hoće li se to nastaviti, to ćemo vidjeti. Ipak treba malo vremena, ali teoretski je moguće da je ovo drugi val”, rekao je Kaić te pojasnio o čemu ovisi razvoj događanja s epidemijom.

“Nastavak situacije ovisi o ponašanju. Sigurno će biti još unosa izvana, i pojedinačni slučajevi su bili izvana. Sada imamo slučajeve i izvana i lokalno, što se još sve može dovesti pod kontrolu ako se ljudi budu pridržavali mjera i ako se bude na vrijeme testiralo da se vidi jesu li zaraženi. Ako sve to zaboravimo, imat ćemo veći broj oboljelih”, zaključio je.

U svijetu 8,4 milijuna zaraženih i 450.000 preminulih

7:16 – Broj zaraženih koronavirusom u svijetu u četvrtak je premašio 8,4 milijuna, a broj umrlih popeo se na više od 450 tisuća, podaci su Sveučilišta John Hopkins. Najviše oboljelih i umrlih imaju Sjedinjene Države – preko 2,1 milijuna zaraženih i oko 118.000 smrtnih slučajeva.

Brazil je na drugom mjestu i približava se broju od milijun zaraženih i 50.000 umrlih. Kada se radi o zaraženima, slijedi Rusija s više od pola milijuna ljudi s covidom-19, te Indija s 367.000 i Velika Britanija s nešto više od 300.000 zaraženih ljudi.

Što se tiče smrtnih slučajeva, iza SAD-a i Brazila Velika Britanija ima 42.373 umrlih, potom slijede Italija (34.514), Francuska (29.606) i Španjolska (27.136).

Kalifornija naredila obvezno nošenje maski u javnim prostorima

7:14 – Kalifornija je u četvrtak naredila stanovnicima da nose maske na većini mjesta izvan svog doma, kazavši da je novo pravilo nužno jer previše stanovnika zanemaruje pokrivanje lica tijekom pandemije koronavirusa. Stanovnici moraju nositi maske na otvorenim prostorima i u svakom zatvorenom prostoru. Iznimka su restorani kako bi mogli jesti i piti te rekreacija na otvorenom prostoru, sve dok drže fizičku distancu.

“Znanost pokazuje da prekrivanje lica i maske djeluju”, rekao je guverner Gavin Newsom u priopćenju. “Ključno je da ljudi oko vas budu sigurni, da trgovine budu otvorene i da se pokrene ekonomija”, rekao je.

Zasad nije jasno na koji način će se ta uredba provoditi. Kalifornija je bila prva od američkih saveznih država koja je zatražila od stanovnika da ostanu doma, 19. ožujka.

Petogodišnji zatvor za Čileance koji prekrše karantenu

7:12 – Čile je u četvrtak odredio na pet godina zatvora maksimalnu kaznu za kršenje karantene donesene radi spriječavanja širenja koronavirusa, postroživši tako zakon ne bi li konačno uspio stanovnike zadržati u njihovim domovima. Ta je zemlja u četvrtak zabilježila 225.103 slučajeva pozitivnih na koronavirus i 3.841 mrtvih, a stručnjaci za javno zdravlje upozoravaju da je sada ključno limitirati kontakte.

U regiji glavnog grada Santiaga, koji ima sedam od ukupno 18 milijuna stanovnika u zemlji, kretanje ljudi smanjilo se samo za oko 30 posto u odnosu na razdoblje prije pandemije. Epidemiolozi kažu da je potreban pad od barem 50 posto da bi se ritam zaraze usporio.Zakon će kažnjavati nepoštivanje karantene s tri godine zatvora, a s pet godina ako je osoba svjesna da je u zaraznoj fazi.

“Što će se više poštivati karantena, to će potrebne mjere biti kraće i manje će biti ograničenja sloboda”, rekao je predsjednik Sebastian Pinera potpisujući zakon.

Karantena u Čileu znači da se smije u dućan, poštu, banku, ljekarnu ili na posao s obaveznom propusnicom. Vojska kontolira kretanje ljudi na javnim mjestima i po njezinim podacima kršenja ima vrlo malo. Ali dobiti propusnicu od poslodavca nije nikakav problem, piše AFP.Santiago ima velikih problema s obuzdavanjem širenja zaraze u siromašnim četvrtima i u prenapučenim zgradama.

Amerikanci i dalje sumnjaju u vjerodostojnost kineskih podataka o pandemiji

7:10 – Sjedinjene Države sumnjaju u vjerodostojnost brojki koje je objavila Kina kada se radi o novim slučajevima koronavirusa u Pekingu, te pozivaju da se u tu zemlju pošalju “neutralni” promatrači. Kineski ministar zdravstva rekao je da je 158 ljudi od prošlog tjedna u kineskoj prijestolnici oboljelo od covida-19, te istaknuo da je epidemija “pod kontrolom”. Peking ima 21 milijun stanovnika.

“Volio bih vjerovati da su njihove brojke bliže realnima od onih koje smo vidjeli u Wuhanu i drugim zonama u Kini, ali to ostaje da se vidi”, rekao je novinarima pomoćnik državnog tajnika za istočnu Aziju David Stilwell.

Washington optužuje kineske vlasti da su lagale kada se radi o službenim brojkama po kojima je dosad u Kini bilo zaraženo 83.300 ljudi od kojih je umrlo 4.600 otkad se bolest prvi put pojavila u Wuhanu krajem 2019. “Kada se radi o podacima, vjerodostojnost je važna. Kada se jednom izgubi svaka vjerodostojnost, teško ju je ponovno steći”, rekao je David Stilwell.

Citirajući “vjerodostojne procjene bez utjecaja politike iz znanstvenih časopisa”, on kaže da je jednostavno nemoguće da kineske službene brojke odgovaraju istini. One bi trebale biti oko deset puta veće. Jedini način da Kina ponovno zadobije povjerenje jest da primi neutralne promatrače koji bi pomogli da se shvati što se zaista dogodilo na početku pandemije, pojasnio je Stillwell.