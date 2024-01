U Splitu su u ponedjeljak u Marmontovoj ulici i na Zapadnoj obali osvanuli uvredljivi grafiti predsjedniku Zoranu Milanoviću.

Na jednom piše: "Milanoviću, bolje pe*er, nego rusica ku*va", a na drugom se aludira na Milanovićevo porijeklo te se spominje Udba.

Podsjetimo, Milanović je podigao buru u javnosti kada je fotografiju bivšeg ministra zdravstva Darka Milinovića bez majice, na kojoj se Milinović usporedio s novim ministrom gospodarstva Damirom Habijanom, komentirao riječima:

"To su pitanja osobne intime, osobnih opredjeljenja, je li netko gej. Habijan je gej. Nije čovjek u ormaru, živi normalno. Pa novi francuski premijer je gej. Ako ti je jedina odlika da si gej, to nije ništa. Ljudima se ne ruga zbog toga. To može biti dio tvog identiteta. Tu sam na Habijanovoj strani, mada mi je Milinović kao osoba draži", komentirao je Milanović pred novinarima.

