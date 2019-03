U SPLITU NIČE NAJVIŠI NEBODER U HRVATSKOJ: Nastavljeni radovi nakon što su udari bure savili čeličnu armaturu 

Neboder koji se gradi u Splitu prvotno je zamišljen sa “samo” 17 katova, no prema izmijenjenom i odobrenom projektu arhitekta Otta Barića u konačnici će dobiti još deset katova na kojima će biti smješten luksuzni hotel Marriott

Nakon što su nedavno olujni udari bure, koji su dosezali brzinu od 170 kilometara na sat, savili čeličnu armaturu, ista je izravnata pa su nastavljeni radovi na izgradnji sjevernog tornja kompleksa “Westgate” u Ulici Domovinskog rata u Splitu. Taj će neboder, kada bude dovršen, biti najviši u Hrvatskoj. S prizemljem i 27 katova dosezat će do visine od 115 metara.

Trenutno je najviša građevina u Hrvatskoj Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije i svetih Stjepana i Ladislava poznatija kao Zagrebačka katedrala, čija je visina 105 metara, dok je najviši neboder Poslovni centar u Strojarskoj u Zagrebu koji s 25 katova doseže visinu od 96 metara.

Naknadno odboreno još 10 katova

Neboder koji se gradi u Splitu prvotno je zamišljen sa “samo” 17 katova, no prema izmijenjenom i odobrenom projektu arhitekta Otta Barića u konačnici će dobiti još deset katova.

“Novi izvođač radova, austrijska tvrtka LSG group, danas je počeo s pripremom gradilišta, te će se za nekoliko dana nastaviti s izgradnjom. Otvaranje objekta ne odgađa se te je planirano, kako je već i prethodno najavljeno, u drugoj polovini 2020. godine”, kazao je za Slobodnu Dalmaciju Davor Pavlov, direktor tvrtke investitora Westgate Tower.

U tom će zadnju od 16. do 26. etaže biti smješten hotel Marriott hotel sa 190 soba i četiri apartmana, peti iz tog luksuznog lanca u Hrvatskoj, a prvi domaći “Courtyard by Marriott”, koji su u svijetu prepoznati kao idealan smještaj na poslovnim putovanjima. Gradilište sjevernog tornja nazvanog Dalmatia miruje posljednjih 15 mjeseci, a iako je prema prvim najavama hotel trebao primiti goste još za Uskrs 2017. godine, posljednje informacije govore da će to biti u drugoj polovini iduće godine.

Investicija vrijedna 260 milijuna kuna

Mnogo je razloga tomu, piše Slobodna Dalmacija, od čekanja dozvole za izmjenu građevinske dozvole, poslovnih problema koji su zadesili građevinsku tvrtku Tehnika nad kojom je jesenas otvoren predstečajni postupak pa do postupka odabira novog glavnog izvođača radova, austrijske LSG group. Ugovor po sistemu “ključ u ruke” napokon je potpisan, a u austrijskoj tvrtki kažu da će vrijednost investicije iznositi oko 260 milijuna kuna.

Završetak radova predviđen je u zadnjem kvartalu ove godine, a investitor očekuje vrhunsku kvalitetu izrade i završetak prema planu.

“Raduje nas što smo prepoznati kao kvalitetan i kompetentan izvođač radova na ovoj impozantnoj građevini”, poručili su iz LSG-a, koji su gradili i 137 metara visok Skytower u Bukureštu, najvišu zgradu u Rumunjskoj.

