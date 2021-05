U SPLITU NI JEDAN GRADONAČELNIK NIJE VLADAO DVA MANDATA: Frizerka, prodavačice, konobar i Saša iz TBF-a rekli mišljenje o Puljku

Jedno je sigurno – era Keruma je završena

U Splitu nikada nije zabilježeno da gradonačelnik vlada dva mandata – u 30 godina promijenio je 11 gradonačelnika iz sedam stranaka. Sada su priliku odlučili dati jednom znanstveniku, fizičaru koji se bavi nuklearnim istraživanjima, članu tima koji je otkrio Higsov bozon.

”Ljudi vam školovani drže do znanstvenika. I sigurno ova elita, obrazovani, školovani, njima je znanost jako bitna i oni će glasati za znanstvenika. Realni sektor i ljudi privatnici – oni baš ne drže do toga”, rekla je prodavačica na tržnici Ankica Dedić za RTL Direkt.

”Ne znamo mi ni sami šta mi želimo. To ti ide možda malo više iz revolta, glasa se na lijevo iz revolta na ove. A možda za prave promjene – to, to slabo. Ja mislim da to nema tu neke prave promjene”, smatra Željka Višević, prodavačica na ribarnici.

‘Split zna reći svoje mišljenje i sada ga je rekao’

Politiku u svojoj butigi ne može izbjeći ni Ljiljana koja već 30 godina frizira Splićanke i Splićane.

”Smatram da je građanima jako bitno ako im se nešto obeća. To vam je isto kao i djetetu – nešto obećate pa ne ispunite. I onda vam ljudi postanu ogorčeni”, kazala je vlasnica frizerskog salona Ljiljana Subašić.

Naginjanje Splita ulijevo možda je iznenadilo ostatak Hrvatske, ali konobara Nikolu nije.

”Split se voli našaliti na svoj račun, ali Split zna biti i umoran od nečega što je stalno isto, bez obzira koliko to stalno isto bila šala. Split zna reći, pa taman jedanput u četiri godine, svoje mišljenje. Mislim da ga je sad rekao”, rekao je konobar u restoranu Nikola Bakoč.

‘Ljudi su se poželili nekoga ko nije iz tog špila’

Jedno je sigurno – era Keruma je završena. Vjerni kroničar splitskih političkih previranja objašnjava da je stvar u ljubavi.

”Split je sklon onako politički “one hit wonders” u koje se naglo zaljubi, kao u Las Vegasu. I čini mi se da je ovo jedan od tih momenata. Dakle, to je ako je dosad vladala koalicija Keruma i HDZ-a, čini mi se da su se ljudi poželili nekog ko nije iz tog špila. I zato mislim da je Puljak i u drugom krugu favorit”, rekao je novinar Jutarnjeg lista Jurica Pavičić.

Zbog male izlaznosti poznati TBF-ovac zaziva obavezno glasanje za sve starije od 25.

”Da bi mogli nešto zajedno u bolje sutra. Čuvamo grčki oni moment demokracije di ima svega i svačega i svak zaista može nać svoje misto”, rekao je Saša Antić iz TBF-a.