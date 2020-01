U SPLITU MISOM OBILJEŽILI 28. OBLJETNICU ODLASKA JNA IZ GRADA: ‘Tada smo počeli disati drukčijim plućima’

Tog 4. siječnja 1992. neprijateljska je vojska izašla iz ratne luke Lora, za sobom su odnijeli većinu stvari u Crnu Goru, a ostatak uništili

Svečanom misom zahvalnicom u splitskoj katedrali Sv. Dujma, koju je predvodio župnik don Tomislav Čubelić, u subotu navečer obilježena je 28. obljetnica odlaska JNA iz Splita.

Ovaj dan u svome sadržaju spaja tri nosive stvarnosti, a to je pobjeda, zahvalnost i branitelji, kazao je Čubelić te ustvrdio kako su nevjerojatno lakše branitelji stvorili državu svojom krvlju nego je mi svojom pameću, ljudskošću i ljubavlju oblikujemo.

Rekao je i kako kako smo u prethodnih 28 godina puno dublje vidjeli sebe, nego istinitost, žrtvu, hrabrost i sve ono što je stvorilo hrvatsku državu.

‘U strahu i panici jedino je hrvatski branitelj bio pouzdan, neustrašiv i hrabar’

“Na ovu 28. godišnjicu se prisjetimo kada je grad Split i prostor Hrvatske počeo disati drukčijim plućima. Ovdje smo pred Bogom, pa treba biti pošten i iskren. U strahu i panici jedino je hrvatski branitelj bio pouzdan, neustrašiv i hrabar i jedino u njega i one koji su ih vodili smo imali povjerenje, ali i sigurnost. Jedino se uz hrvatskog branitelja od onda do danas zna što misli i što mu je činiti. O drugih struktura se to nije znalo”, poručio je župnik Čubelić.

Gradonačelnik Andro Krstulović Opara je prije mise okupljenim novinarima izjavio da se radi o izuzetno važnom datumu kada je hrvatski narod pokazao svoje zajedništvo, privrženost miru, domoljublju i ono što je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman uspio učiniti, a to je da staloženo i diplomatskim putem prisili neprijatelja da se povuče.

“To je mogao učiniti samo zato jer smo imali zajedništvo koje nas je krasilo. Podsjećam vas da je par dana nakon toga, 15. siječnja, Hrvatska međunarodno priznata, a toga ne bi bilo da nije bilo tih zrelih, pametnih odluka tadašnjeg vodstva i naroda koji je pratio pametno vodstvo temeljeno na zajedništvu, domoljublju i ogromnoj vjeri u hrvatskog branitelja koji je zapravo najznačajniji i najvažniji u ovom velikom poduhvatu oslobođenja našega grada”, poručio je gradonačelnik.

‘Sam odlazak neprijateljske vojske je onaj završni čin’

Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Ivan Turudić je rekao da je nakon odlaska neprijateljske vojske iz grada bila jasna poruka snage, odlučnosti, zajedništva i vjere u hrvatski narod, institucije i u prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana, te da ćemo uspjeti u stvaranju neovisne i demokratske države.

“Sam odlazak neprijateljske vojske je onaj završni čin kojim se pokazala odlučnost, snaga, želja, volja hrvatskog naroda, te njegovo jedinstvo. Taj čin je polučio svim onim ljepotama koje jedno društvo pruža, a to je sloboda mišljenja i izražavanja, pa to i treba biti obilježeno svetom misom. Danas se prisjećamo i svih onih koji nisu dočekali slobodu, a kojima smo za nju zahvalni”, poručio je Turudić.

Tog 4. siječnja 1992. neprijateljska je vojska izašla iz ratne luke Lora, za sobom su odnijeli većinu stvari u Crnu Goru, a ostatak uništili.

Mjesec i pol dana ranije, točnije 15. studenog, razarač “Split” je nešto prije 7 sati započeo paljbu na grad, no žestoko su im uzvratile topničke posade sa splitskih Kašjuna, s položaja Vela Straža na Šolti i s položaja Golo brdo na Braču. Na taj su ih način prisilili da ne gađaju civilne objekte, pa su se neprijatelji sat vremena kasnije povukli iz Splitskog kanala. U napadu na grad poginulo je šest ljudi.

S obzirom da su u Lori ostale jedinice JRM-a, JNA i crnogorskih rezervista koji su bili bez ratnih brodova i logističke podrške 4. siječnja 1992. bili su prisiljeni napuštiti Split. Tako su iz Ratne lukeu Divulje izašli 22. prosinca 1991., a iz Lore 4. siječnja 1992.