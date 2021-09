Da se situacija s koronavirusom pogoršava pokazuje i činjenica kako se prije mjesec dana u KBC-u Split liječilo 40 pacijenata, dok ih je 12 bilo na respiratoru. Jučer se u KBC-u od COVID-a liječilo 100 pacijenata, a na respiratoru ih je bilo 22. Odnosno, brojevi oboljelih su narasli za 60, a onih na respiratoru za 10, što bi značilo da je svaki peti pacijent koji je obolio od koronavirusa na respiratoru.

"Da su se ljudi procijepili, svima nam je moglo biti dobro, a ovako će nam svima biti loše. Četvrti val, koji je započeo sredinom srpnja, nakon lipanjskog primirja i trećeg vala koji je završio prije ljeta, iz dana u dan donosi sve više novooboljelih. I dalje svakodnevno u hitnoj ambulanti Klinike za infektologiju imamo oko 70 osoba koje se dolaze pregledati, a 10 do 15 njih ostane na bolničkom liječenju. Bojim se još gorih brojki", kaže izv. prof. dr. sc. Ivo Ivić, predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split za Slobodnu Dalmaciju.

Bolnica Križine polako se puni

Danas je zabilježeno 1237 novih slučajeva, a u Splitsko-dalmatinskoj županiji pozitivno je 209 osoba. To je najveći postotak pozitivnih u u ukupnom broju testiranih u županiji još od 12. svibnja ove godine kada ih je bilo 90 pozitivnih.

Bolnica Križine, koja je COVID bolnica u Splitu, polako se puni, a istovremeno opada interes za cijepljenje u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Interes je opao na Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, gdje se od 19. do 24. kolovoza dnevno cijepilo više od 200 osoba, a od 30. kolovoza taj je broj pao na stotinjak.

Pad cijepljenja zabilježen je i u Spaladium Areni, gdje su na cijepljenju 30. kolovoza bile 404 osobe, da bi od tog dana do danas broj dnevno cijepljenih pao za od 100 do 150. U ostalim danima, od 30. kolovoza do danas, broj dnevno cijepljenih u Spaladium Areni varirao je od 184 do 318.

Građani traže treću dozu

"U ukupnom broju cijepljenih u Spaladium Areni oko 50 posto je onih koji dolaze na prvo cijepljenje. Tako su od 30. kolovoza do danas u Areni cijepljene 2043 osobe, a njih 960 došlo je po prvu dozu cjepiva. Moram istaknuti da ima i onih koji su mlađi od 18 godina i koji se dolaze cijepiti, i to u pratnji roditelja. Njih cijepimo cjepivom Pfizer-BioNTech jer je samo ono registrirano za mlađe od 18 godina", rekla je dr. Mia Mustafovski iz Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, koja već mjesecima cijepi sve one koji dolaze u Spaladium Arenu.

No, izgleda kako se Splićani već raspituju i za treću dozu cjepiva.

"Da, pitaju kad će se moći dobiti treća doza cjepiva, ali kako mi još ništa službeno nismo dobili, ne znamo im točno odgovoriti", kaže dr. Mustafovski.