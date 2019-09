U SPLITU DODIJELJENE SUBVENCIJE ZA GRADNJU LIFTOVA U ZGRADAMA: Pritom jedna stvar Splićane posebno bode u oči

U tročlanom povjerenstvu za provedbu natječaja sjedio je HDZ-ovac Mirko Ramljak, čelnik splitskog kotara Ravne njive, a na popisu za dobivanje subvencija – i to na visokom drugom mjestu – nalazi se zgrada u kojoj on stanuje

Stanari stambenih višekatnica u Splitu koje još nemaju dizala s nestrpljenjem su čekali da gradska uprava objavio popis zgrada kojima će s 3000 kuna po stanu subvencionirati troškove ugradnje dizala. Gradska uprava objavila je popis na kojem su 42 zgrade, ali samo stanari prvih 14 s te preliminarne rang-liste mogu računati na gradske subvencije za ugradnju dizala.

Naime, već s petnaestom zgradom na toj listi “probijen” je predviđeni ovogodišnji proračunski budžet od milijun kuna za tu namjenu, piše Slobodna Dalmacija.

‘Nisam utjecao na bodovanje’

Osim toga, Splićane ‘bode’ u oči i to što se čak 12 od ukupno 14 stambenih zgrada nalaze u gradskom naselju Ravne njive gdje su sedamdesetih godina prošloga stoljeća većinom građene sedmerokatnice bez dizala. No, na popisu od tih dvanaest zgrada sa splitskih Ravnih njiva samo su tri sedmerokatnice, dok ostalih devet imaju šest katova. Još jedna stvar pritom izgleda malo čudno. U tročlanom povjerenstvu za provedbu natječaja sjedio je HDZ-ovac Mirko Ramljak, čelnik kvarta Ravne njive, a na popisu za dobivanje subvencija – i to na visokom drugom mjestu – nalazi se zgrada u kojoj on stanuje, piše Slobodna Dalmacija.

“Prvo, moram reći da je meni drago što je toliko zgrada s Ravnih njiva ušlo u uži izbor, ali nisam utjecao na bodovanje. Naime, pravilnik o bodovanju donesen je prije formiranja povjerenstva u kojem su, uz mene, sjedili još i Špiro Cokarić (pročelnik za komunalu u mandatu poteštata Baldasara, op.a.) i Josip Bauk“, kazao je Ramljak za Slobodnu Dalmaciju.

Ramljak je potvrdio da je i zgrada u kojoj on stanuje na popisu za subvencioniranje ugradnje dizala.

“Točno je. Zgrada u kojoj živim, na adresi Hercegovačka 80, ima dovoljan broj bodova da dobije potporu od Grada. Dokumentaciju je, naravno, predao naš predstavnik stanara, a mi smo već ušli u cijeli postupak za ugradnju lifta u zgradi. Podigli smo, naime, kredit preko upraviteljske tvrtke tako da nam je ovih 3000 kuna po stanu koje ćemo dobiti od Grada samo nekakav bonus”, kazao je ovaj splitski HDZ-ovac.

Prednost imali stanovi koji imaju manju vrijednost

Zgrade na Ravnim njivama temeljem toga su dobile 1,5 bodova, a one u gradskim kvartovima Kman, Bol, Lokve ili Plokite jedan. Budući da je tih pola boda značajno odredilo poredak na listi, postavlja se pitanje je li nekomu na Ravnim njivama teže penjati se na šesti kat, negoli, onome tko živi na istom katu u slično projektiranoj zgradi bez lifta u nekom od spomenutih kvartova, koja je dobila manje bodova.

“U Gradu su se vjerojatno vodili time da pomognu prvo onima čiji stanovi imaju manju vrijednost. Ugradnjom lifta će svakom stanu porasti vrijednost, ali na Ravnim njivama sigurno manje nego na Bačvicama”, pojasnio je Ramljak dodavši da bi bio najzadovoljniji da se svim splitskim zgradama koje su se natjecale za potporu sufinancira ugradnja dizala.

Za to bi ukupno trebalo oko dva i pol milijuna kuna što, kaže Ramljak, nije iznos koji Grad ne bi mogao izdvojiti, ali odluku o tome mora donijeti Gradsko vijeće.