U SPLITSKOM ZATVORU OSMERO SKUĆENIH U JEDNOJ ĆELIJI, A NAKON ŠTRAJKA GLAĐU, UVJETI JOŠ GORI: ‘Pravosudnim policajcima se divim. Oni nisu krivi’

Jedan je zatvorenik iz splitskog zatvora Bilice opisao u kakvim je uvjetima boravio tijekom izbijanja zaraze među zatvorenicima, što je u suprotnosti s onim što navode Ministarstvo pravosuđa i uprave te Uprava za zatvorski sustav

Iz Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa i uprave i danas tvrde kako se u zatvoru na splitskim Bilicama i dalje poštuju sve epidemiološke mjere. Istu su rečenicu ponavljali i u ožujku kada je samo ondje koronavirusom bio zaražen 41 zatvorenik i 15 službenika. U preostala 24 zatvora i kaznionice u isto je vrijeme bilo zaraženo troje zatvorenika i jedan službenik.

Kada je Slobodna Dalmacija objavila da je na Bilicama žarište zaraze, iz Ministarstva su poručili da su “u navedenom članku iznesene neistinite informacije koje negativno utječu na uredno funkcioniranje zatvorskog sustava te štete ugledu upraviteljice Zatvora u Splitu, zatvorskog sustava te u konačnici Ministarstva”.

“Sva postupanja odgovornih osoba uskladila su se s preporukama epidemiologa te se sve vezano uz pandemiju dogovaralo s relevantnim stručnjacima… Smatramo da se je upravo upraviteljica Zatvora u Splitu posebno iskazala u svom predanom radu po pitanju sprječavanja prodora COVID-19 virusa u Zatvor u Splitu, kvalitetno surađujući s nadležnim epidemiolozima i pravodobnoj organizaciji rada kojom je osiguran redovni rad tijela i očuvanje sigurnosti”, navedeno je u ožujku reagiranju potpisanom od glasnogovornice Martine Andrijević.

Kako se širila zaraza

No, u međuvremenu je iz zatvora izašla osoba koja je ondje provela malo više od šest mjeseci i koja je novinarima otkrila sasvim drugačije stanje od onoga kojeg je Ministarstvo prikazivalo u svom dopisu. Nikola B. tako navodi da je prvih mjesec i pol dana proveo u ćeliji od tridesetak kvadrata s još devetoricom zatvorenika koji su “dimili kao lokomotiva, to je da se čovjek uguši samo od smrada cigareta”. On je naime nepušač.

Iz Ministarstva pravosuđa odgovorili su i na njegove prigovore. “Vezano za dio zajedničkog boravka pušača i nepušača, ističemo da se prilikom prijema u kaznena tijela sve osobe lišene slobode izdvajaju u zasebne prostorije u cilju praćenja pojave simptoma bolesti COVID-19 i sprječavanja širenja infekcije. Takvim posebnim okolnostima sve novoprimljene osobe u zatvorski sustav smještaju se u izdvojene prostorije, neovisno o karakteristikama koje ste naveli”, stoji u odgovoru.

Dakle, svi su novopridošli zatvorenici izolirani dok se ne utvrdi jesu li zaraženi. No, problem je što su svi izolirani u istom prostoru, a i laiku je jasno da je gotovo nemoguće izbjeći zarazu ako netko boravi u zatvorenom prostoru sa zaraženom osobom. Tako se i Nikola B. zarazio u ćeliji.

“Prvo se zarazilo osoblje u kuhinji i kantini, a onda i mi zatvorenici”, rekao je te dodao da su ga nakon toga smjestili u još manju ćeliji sa još sedam zatvorenika i jednim WC-om. Ipak hvali pravosudne policajce, tako da je jasno da ne priča iz osvete. “Divim im se. Baš tako napišite. Oni svoj posao rade za pet. No, ne odlučuju ni o čemu i to je problem”, istaknuo je.

Uljepšavanje slike o zatvorima

Dodao je da je problem i to što se zatvorenike ne klasificira po počinjenim nedjelima, pa tako nerijetko ćeliju dijele krivci za prometne nesreće te dileri i narkomani, od kojih su neki zreli za psihijatriju. Na to su se žalili i brojni odvjetnici, koji dodaju da se prostorije za posjete ne čiste te da u njima nema dezinficijensa.

Prošle godine na početku pandemije nekoliko je zatvorenika štrajkalo glađu i zahtijevalo češće mijenjanje posteljine i tuširanje. To je rezultiralo njihovim razmještanjem po drugim zatvorima, ali i higijenskim minimumom na Bilicama.

Iako je jasno da je zatvor mjesto u kojem je teško pojedinačno smjestiti velik broj ljudi, na Bilicama je prekapacitiranost veliki problem. Naime, ondje je u prosjeku uvijek oko 200 zatvorenika, što je maksimalna granica. Sindikat pravosudne policije hrvatske prije tri mjeseca je od Ministarstva pravosuđa i uprave, državnog tajnika Josipa Salapića i pomoćnice za zatvorski sustav i probaciju Jane Špero zatražio utvrđivanje odgovornosti uprave zatvora na Bilicama za izbijanje zaraze. No, umjesto toga, ministarstvo je uljepšalo sliku koja iz domaćih zatvora ide u javnost.