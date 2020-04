STIŽU NOVI PODACI PO ŽUPANIJAMA: Otvorene tržnice, pod drugačijim režimom; U Splitskom domu zaražena 4 djelatnika

Prema jučer objavljenim podacima u Hrvatskoj od COVIDA-19 boluje 1343 osoba, 20 ih je preminulo, a od bolesti se oporavilo njih 179; u svijetu je trenutno najgore stanje u SAD-u, gdje je drugi dan zaredom zabilježeno gotovo 2000 smrtnih slučajeva, čime su po broju preminulih od koronavirusa pretekli Španjolsku

U Hrvatskoj zaražene 1343 osobe, 19 ih je preminulo, 179 oporavljenih

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak potvrdio je kako u splitskom Domu za starije i nemoćne i štićenici s drugih katova imaju temperaturu te kako je zaraženo četvero djelatnika

SAD u protekla 24 sata zabilježio novih 1973 smrti, čime se ukupan broj preminulih popeo na 14.695

U Crnoj Gori na javnim površinama smiju biti samo pojedinci, zabranjene su i grupe od dvoje ljudi

Kineski predsjednik upozorio na novo širenje pandemije u toj zemlji zbog sve većeg broja asimptomatskih slučajeva

Stanje zaraženih po županijama

Virovitičko-podravska: O novih, ukupno 2

Vukovarsko-srijemska – 1 novih, ukupno 30

Istarska županija – 1 novi, ukupno 80

U Istri jedan novi slučaj

10:17 Istarska županija od jučer ima još jednog novooboljelog. Radi se o osobi iz Velike Britanije koja je sada u samoizolaciji. U Istri je izliječeno troje ljudi, ukupno 18.

Novi oboljeli u Vinkovcima

10:14 Vukovarsko-srijemska županija ima još jednu novozaraženu osobu koronavirusom. Ukupno je 30 oboljelih. U samoizolaciji na području županije nalazi se 551 osoba.

Opća županijska bolnica Vinkovci ima 5 hospitaliziranih osoba pozitivnih na COVID-19, dok se ostale osobe nalaze u kućnoj samoizolaciji radi blažih simptoma bolesti. I dalje su na COVID-19 pozitivna 3 liječnika, 3 zdravstvenog i 1 nezdravstvenog djelatnika.

Hrvatskoj prijeti potpuni kolaps sezone

10:13 Hrvatska će pretrpjeti velike padove u turizmu, potencijalno i više od 80 posto na godišnjoj razini, kazao je globalni direktor turističkog savjetovanja u Horwath HTL International Siniša Topalović. Opširnije

Južna Koreja: najmanji dnevni rast epidemije u sedam tjedana

10:10 Južnokorejske vlasti su izvijestile da je u posljednjih sedam tjedana u četvrtak zabilježen najmanji broj novih slučajeva zaraze koronavirusom.

Kako je javio Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, zabilježeno je 39 novih slučajeva te je prvi puta od 20. veljače dnevni broj oboljelih pao ispod 40.

Pozitivnih je na virus SARS-CoV-2 u Južnoj Koreji 10.423, a 204 osobe su umrle.

Četiri dana za redom se broj novozaraženih kretao oko 50.

Poboljšava se stanje britanskog premijera

10:09 Johsonovo zdravstveno stanje, za vrijeme hospitalizacije na odjelu intenzivne njege zbog koronavirusa, poboljšalo se u četvrtak.

Pedesetpetogodišnji Johnson hospitaliziran je u bolnicu St. Thomas’ u nedjelju navečer nakon dugotrajne povišene tjelesne temperature i kašlja.

U ponedjeljak je premješten na odjel intenzivne njege te je dobio kisik, ali nije bio na respiratoru.

“Stvari za njega idu na bolje”, rekao je ministar kulture Velike Britanije Oliver Dowden u četvrtak.

“Stabilno je, stanje se poboljšava, on surađuje s medicinskim osobljem”, dodao je.

Još troje štićenika splitskog Doma za starije i nemoćne prebačeno na Križine

10:00 Još je troje štićenika prebačeno iz Doma za starije i nemoćne na Križine, potvrdio je ravnatelj KBC-a Split Julije Meštrović za HRT. Meštrović je naglasio da su svi dobro, da nemaju neke teže simptome. Sve se vodi kao umjereni simptomi, rekla je u emisiji “Zajedno za zdravlje” Anita Markovina Radnić.

Policija će na traženje Općinskog državnog odvjetništva započeti izvide u Domu za starije i nemoćne u Splitu iz kojeg je evakuirano 52 štićenika, a za sada ih je, prema posljednjim informacijama od srijede, 10 zaraženo koronavirusom.

U Virovitičko-podravskoj županiji osmi dan zaredom nema pozitivnih na koronavirus

9:39 “Na području Virovitičko-podravske županije, zahvaljujući vama, već osmi dan zaredom nema pozitivnih na korona virus”, objavila je Virovitičko-podravska županija.

Svjetska banka: Hrvatska na putu duboke recesije

9:40 Svjetska banka ažurirala je u četvrtak svoje proljetne prognoze uslijed pandemije koronavirusa, pa tako procjenjuje da će hrvatski bruto domaći proizvod (BDP) ove godine pasti 6,2 posto, dok bi stopa nezaposlenosti mogla porasti iznad 9 posto.

Skoro 1,5 milijuna zaraženih koronavirusom na svijetu

9:29 Broj zaraženih koronavirusom u svijetu približio se u četvrtak brojci od 1,5 milijuna, pokazuju podaci Sveučilišta Johns Hopkins, pri čemu na SAD otpada oko 29 posto ukupnog broja zaraženih na svijetu.

U svijetu je ukupno u pandemiji umrlo 88.538 ljudi. Prema podacima Sveučilišta Johns Hopkins u SAD-u je koronavirus potvrđen kod 432.132 osobe, a ukupno je na svijetu potvrđeno 1.484.811 slučajeva. Na SAD tako otpada 29,1 posto ukupnog broja zaraženih.

Epidemija ubila trgovinu i ugostiteljstvo

9:20 Zbog širenja pandemije koronavirusa Hrvatska je, poput brojnih drugih zemalja, uvela restriktivne mjere sprječavanja širenja zaraze koje su se odnosile na zabranu javnih okupljanja te zatvaranja obrazovnih ustanova, dijela trgovina, kafića i restorana koji nemaju dostavu. Takve mjere su dovele do usporavanja ekonomskih tokova, pa tako i smanjenja potrošnje te izdanih fiskalnih računa. Opširnije

Djelatnica splitskog Doma za starije progovorila za medije

9:09 Medicinska sestra iz splitskog Doma za starije i nemoćne progovorila je za medije o situaciji u toj instituciji koju inače vodi HDZ-ovac Ivan Škaričić, bivši dugogodišnji gradonačelnik Omiša.

“Pola sata sam sinoć plakala u automobilu ispred kuće. Ne znam gdje ću, hoću li se vratiti u starački dom, hoću li produžiti u karantenu u Duilovo, ili ću ući u svoj stan i time ugroziti cijelu svoju obitelj. Sve zaraziti koronavirusom, jer ako je pola doma prebačeno u bolnicu u izolaciju, jesam li i ja zaražena?” Opširnije

Bedeković: Ako se pokažu nepravilnost u splitskom Domu, jasno se zna odgovornost ravnatelja

8:54 Vesna Bedeković, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku potvrdila je u emisiji Hrvatskog radija ‘U mreži Prvog’ jučerašnju informaciju da je 10 od 49 evakuiranih korisniika Doma za starije i nemoćne u Splitu pozitivno na koronavirus.

Naglasila je da se čini sve da do ovakvih slučajeva više ne dođe. “Svi domovi moraju svaki dan podnijeti izvješće do 19 sati o svim novonastalim situacijama, uključujući i sumnju na koronavirus, izjavila je ministrica. Dodaje da je jučer počeo epidemiološki izvid, sagledavanje situacije čitavog lanca postupanja. Ako se pokažu nepravilnosti, jasno se zna odgovornost ravnatelja, kazala je ministrica. Opširnije

Trgovine rade do 20 sati, otvorene tržnice

8:47 Danas, sutra i u subotu trgovine će raditi dulje, do 20 sati. Jutros su otvorene i tržnice. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sinoć je govorio o tom popuštanju mjera. Opširnije

Neke tržnice otvorene su još jučer, ali uz posebne mjere zaštite. Pogledajte kako to izgleda u Zagrebu, Rijeci, Karlovcu… Opširnije

Znanstveno istraživanje: Mačke se mogu zaraziti koronavirusom

8:38 Mačke se mogu zaraziti novim koronavirusom, a čini se da psi nisu podložni infekciji, prema istraživanju objavljenom u srijedu koje je potaknulo Svjetsku zdravstvenu organizaciju da detaljnije prouči pitanje prijenosa virusa između čovjeka i kućnih ljubimaca.

Prema studiji čiji su rezultati u srijedu objavljeni na internetskoj stranici časopisa Science, i feretke se mogu zaraziti virusom SARS-CoV-2 koji izaziva bolest Covid -19.

Psi, kokoši, svinje i patke nisu izgledni kandidati za zarazu tim koronavirusom, zaključili su znanstvenici nakon dvomjesečne studije.

Zbog Covida-19 završili na respiratoru: ‘Ljudi umiru pred vašim očima. Bratu sam uručio oporuku…’

8:15 – Zaraženi pacijenti koji su se borili za svaki udah na odjelu intenzivne njege u bolnici St. Thomas, istom onom na kojem se trenutno nalazi premijer Velike Britanije Boris Johnson, opisali su svoja užasna iskustva prije nego što im se stanje stabiliziralo. Davey Hunt ispričao je kako se bojao da više nikad neće vidjeti svoju obitelj prije nego što su ga priključili na respirator. “Bratu sam uručio svoju oporuku i zaspao. Nakon što sam se probudio, objasnili su mi da je moje stanje ozbiljno, ali da dobro reagiram na tretman”, kazao je za Mirror. Hunt je dva dana proveo na respiratoru prije nego što su mu uklonili sve cijevi iz tijela, uključujući onu za hranjenje, kateter i, kako kaže, još desetak drugih cijevi i žica. Napokon je mogao disati samostalno. Sada, kada se uspješno oporavlja kod kuće, sa zebnjom se prisjetio svih strahota kojima je svjedočio u bolnici.

“Vidio sam stvari koje ne želim nikad više vidjeti. Ljudi umiru pred vašim očima… Divim se bolničarima i njihovoj posvećenosti svakom pacijentu”, rekao je Hunt i, poput brojnih drugih, pozvao ljude da ostanu doma kako bi izbjegli širenje virusa. Više čitajte OVDJE.

Počinje popuštanje strogih mjera u nekim državama

8.00 – Kako se vratiti normalnom životu? Popuštanje strogih mjera uvedenih kako bi se spriječilo širenje pandemije koronavirusa i mogućnost otvaranja trgovina, škola ili pojedinih tvrtki i uslužnih djelatnosti u skorije vrijeme planiraju Danska, Austrija, Španjolska, Češka, Litva, Norveška, Iran i Kina. Danska će, primjerice, uskoro otvoriti jaslice, dječje vrtiće i škole, dok će Austrijanci nakon Uskrsa moći ponovno kupovati u prodavaonicama alata i građevinskog materijala i u malim dućanima. Što će učiniti drugi pročitajte OVDJE.

Sociolog za Net.hr: Promjene zahvaćaju cijelo društvo, i malo tko će proći ‘neokrznut’

7.50 – Sa sociologom Renatom Matićem razgovarali smo o promjenama u hrvatskom društvu koje je donijela koronakriza.

“Promjene zahvaćaju cijelo društvo, i malo tko će proći „neokrznut“. Svi očekujemo smanjenje, ali mnogi su iznenada ostali bez ikakvih prihoda. Sad je na redu odlučnost, jer puno toga se može ublažiti proaktivnom strategijom onih koji donose ključne odluke. Dio problema je ublažen mjerama koje je donijela Vlada. Ali vidimo da za sada još uvijek nema obuhvatnog dogovora sa bankama, osim najave mogućnosti odgode plaćanja. I to je prostor u kojemu se traži i očekuje odlučna akcija vlasti. Čudi me ovaj strah i oprez prema bankama, i čini se kao da bankarski sektor na neki način drži u šaci dobar dio političkih krugova. Nadam se da ipak nije tako i da će se odgovorni i u tom prostoru postaviti odgovorno i odlučno. Nije dobro da banke, niti itko drugi, zbog dosadašnjih navika, sad i dalje inzistiraju ne samo na uobičajenoj nego i bilo kakvoj zaradi, a tu se svakako nalazi prostor mogućnosti za prevladavanje posljedica krize. Dakle, svakako treba očekivati osjet posljedica, i potrebu promjene niza navika, ali svakako postoje i neiskorišteni potencijali za prevladavanje krize. U svakom slučaju, do sada su izvanredne okolnosti i same pandemije, ali i dodatne ugroze potresom, kod mnogih koji su inače i sami u potrebi, potaknuli dodatnu osjetljivost i solidarnost, tj. temeljne vrijednosti bez kojih društvo ne može opstati, pa je ispravno očekivati da najveći i najbogatiji sudjeluju proporcionalno najviše, a nikako da oni najslabiji, kao što je to često bio slučaj, trpe najviše, kazao je Matić za Net.hr. Cijeli intervju pročitajte OVDJE.

Zaraženo četvero djelatnika splitskog doma

7:30 – Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak sinoć je komentirao situaciju u Domu za starije i nemoćne u Splitu.

“Prva informacija je bila da je samo jedan kat u opasnosti i da njih oko 20 ima temperaturu, ali postoje i na još jednom katu štićenici s temperaturom, uzet im je bris i napravljena je dijagnostika pa ćemo nakon nje znati više”, rekao je Capak te dodao kako je na koronavirus pozitivno i četvero zaposlenih u timu koji je radio do nedjelje.

Napomenuo je kako će testiranje u domovima, kao i testiranje općenito biti raširenije nego dosad. Opširnije.

SAD ponovno bilježi gotovo 2000 mrtvih

7:29 – Sjedinjene Države su drugi dan zaredom zabilježile gotovo 2.000 smrti od koronavirusa, objavilo je u srijedu navečer sveučilište Johns Hopkins. To je drugi najgori dan po broju smrti u svijetu od početka pandemije.

Nakon srijede, kada je od koronavirusa preminulo 1.973 osoba -što je više od dan ranije kada je zabilježeno 1.939 smrti – ukupan broj žrtava od COVID-19 u SAD-u narastao je na 14.695.

Sjedinjene Države su tako premašile po broju mrtvih od koronavirusa Španjolsku (14.555), ali je ispred njih još uvijek Italija s ukupno 17.669 mrtvih. Sjedinjene Države sad broje više od četvrtine slučajeva zaraze u svijetu – ukupno 429.050, podaci su sveučilišta Johns Hopkins.

Moguće novo širenje pandemije u Kini

7:27 – Kineski predsjednik Xi Jinping upozorio je na mogućnost novog vala pandemije u toj zemlji. Iako je širenje bolesti, naizgled od kontrolom, pojavljuje se sve više asimptomatskih slučajeva. U samo nekoliko dana zabilježeno ih je oko 1000.

Crnogorci smiju izlaziti na ulicu – ali sami

7:25 – Crnogorske zdrastvene vlasti objavile su u srijedu navečer novu mjeru zaštite od širenja koronavirusa kojom se zabranjuje prisustvo i zadržavanje na svim javnim površinama više od jedne osobe, osim djece mlađe od 12 godina. Na ovu mjeru odlučili su se jer je u prethodna dva dana vidno povećan broj građana na ulicama crnogorskih gradova.

Također, od sutra će biti zabranjeno svako zadržavanje građana na plažama i izletištima, a već danas je stupila na snagu zabrana sportskog ribolova na rijekama i moru.

U Crnoj Gori je u posljednjih 24 sata registrirano osam novih slučajeva zaraze koronavirusom, a testirano je 315 osoba. Ukupno u toj zemlji inficirano je 249 osoba, od kojih su dvije preminule.

U Venezuelu stiglo 90 tona medicinske opreme

7:20 – Oko 90 tona medicinskog materijala kojeg šalje UN stiglo je u srijedu zrakoplovom u Caracas kao pomoć Venezueli u borbi protiv koronavirusa, objavio je ured za humanitarne poslove Ujedinjenih Naroda(OCHA).

Pomoć obuhvaća između ostalog “28.000 komada opreme za osobnu zaštitu za medicinsko osoblje koje se nalazi na prvoj liniji, koncentratore kisika, krevete za pedijatrijske službe, proizvode za provjeru kvalitete vode i higijensku opremu”, navodi OCHA.

Prema podacima vlade predsjednika Nicolasa Madura, do sada je u Venezueli zabilježeno 166 slučajeva zaraze i sedam smrti od koronavirusa.

U Brazilu zaraženi i domoroci

7:20 – Brazilski ministar zdravlja Luis Henrique Mandetta je u srijedu objavio da pokušaji Brazila da nabave medicinsku opremu od Kine za borbu protiv koronavirusa ne uspijevaju i da će se zemlja okrenuti vlastitoj proizvodnji respiratora.

Mandetta je također izvijestio o prvom slučaju koronavirusa među pripadnicima domorodačkog plemena Yanomami u najvećem brazilskom rezervatu te je dodao da vlada planira podići poljsku bolnicu za domorodačko stanovništvo.

U Brazilu je do srijede zabilježeno 15,927 slučajeva zaraženih koronavirusom, a 133 osobe su preminule u zadnjih 24 sata čime je ukupan broj žrtava od koronavirusa narastao na 800, podaci su brazilskog ministarstva zdravlja.