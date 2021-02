‘U ŠOKU SAM JER MI JE PRIJATELJ UMRO U KUĆI’: Bandić i Sergej Ivanović su se družili cijelu subotu: ‘Nije se žalio ni na što, a onda…’

Zagrebačkom je gradonačelniku, Milanu Bandiću, nedugo prije smrti pozlilo u kući njegova prijatelja Viktora Ivanovića

U noći sa subote na nedjelju je od posljedica srčanog udara preminuo zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Liječnici u KB Sveti Duh, kamo je prevezen, pokušali su ga reanimirati, ali bezuspješno. Pozlilo mu je u kući njegova prijatelja Sergeja Ivanovića.

UMRO JE MILAN BANDIĆ: Zagrebački gradonačelnik preminuo je od posljedica srčanog udara u 66. godini

“U potpunom sam šoku jer prijatelj mi je umro u mojoj kući. Teško je to, još uvijek ne vjerujem da se to dogodilo. S Milanom sam se družio u subotu gotovo cijeli dan. Bili smo zajedno od podneva sve do 15 sati, a onda je samo na kratko otišao na neki ručak u Brezovicu. Potom je došao kod mene s doktorom Gzimom Redžepijem i tako smo nastavili s druženjem. Razgovarali smo o običnim, ne političkim, temama čak i o visibabama koje su ove godine prerano procvale”, rekao je Ivanović za Jutarnji.

POSLJEDNJI SATI MILANA BANDIĆA: ‘Bili smo na večeri, popili kavu, pričali…On se samo srušio sa stolice, pozlilo mu je…’

Dodao je kako mu je teško govoriti o tome što se događalo netom prije ponoći, jer je i dalje u šoku zbog toga što se sve dogodilo praktički u sekundi i bez ikakvog upozorenja.

“Ne, Milan se nije žalio ni na što, sve je bilo uobičajeno šalili smo se tijekom razgovora, a onda se u trenutku sve promijenilo. Dodatni je šok što se to dogodilo kod mene, u mojoj kući”, vidno je potresen Bandićev prijatelj.

BANDIĆEV POGREB BIT ĆE U SRIJEDU, A KOMEMORACIJA DAN RANIJE: Grad Zagreb objavio detalje; I fontane će mu zasvijetliti u čast