U SLOVENSKOJ TVRTKI BEZ POSLA OSTALO 90 HRVATSKIH RADNIKA: ‘Otpušten sam nakon tri godine, poslali su nam informaciju o pravima’

Među više od 400 radnika u Revozu, slovenskoj tvrtki koja proizvodi automobile marke Renault, a kojima zbog koronakrize neće biti produljeni ugovoru o radu, 90 je radnika iz Hrvatske, piše Novac.hr.

Riječ je o ljudima iz pograničnih krajeva, odnosno sa širega karlovačkog područja.

Najveća slovenska tvrtka sa sjedištem u Novom Mestu, koja ima francuskog vlasnika, zapošljava oko 3200 ljudi, a odluku o otkazima donijeli su zbog jakog pada potražnje, odnosno stanja na tržištu automobila u svijetu, što je izravna posljedica krize izazvane Covidom-19, navode u Upravi tvrtke.

U dogovoru sa Zavodom za zapošljavanje namjeravaju organizirati savjetovanja i radionice za one koji će dobiti otkaz kako bi se mogli prekvalificirati i dobiti posao u drugim djelatnostima.

Dio zaposlenih, koji za to imaju uvjete, moći će otići u mirovinu, u sklopu tzv. mekog otpuštanja, te u dogovoru socijalnih partnera i dijalogu sa sindikatom zaposlenih.

Nakon tri godine rada – otkaz

I Karlovčanin Mihael O. jedan je od radnika koji se nakon tri godine rada našao na listi za otkaz.

“Bio je to sastanak na kojem su nas informirali o našim pravima i što nas slijedi još od Revoza. Agencija mora riješiti papirologiju pa ćemo znati koliki nam je otkazni rok, koliko je kome ostalo godišnjeg odmora itd. Kad to izračunaju, s tim datumom dobivamo otkaz i prijavljujemo se na burzu. Rekli su i da će nam isplatiti dio regresa za ovu godinu. Hrvatski radnici trebali bi raditi najkasnije do 29. svibnja”, rekao je za Novac.hr Mihael O. koji u tvornici radi tri godine.

U Revozu se proizvode modeli Clio, Twingo i električni Smart Forfour.