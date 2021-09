RTL-ova Potraga bavila se slučajem iz Slavonskog Broda, gdje je raspisan natječaj za odgojitelje u dječjim vrtićima, a gdje su odabrani baš oni koji su u izravnoj vezi s gradonačelnikom Mirkom Dusparom. Među odabranima su njegova nećakinja, djeca istaknutih članova njegove stranke, ljudi koji su za njega skupljali potpise.

Neki koji godinama čekaju na stalno zaposlenje požalili su se kako u Slavonskom Brodu, "moraš ući u stranku čak i da bi brisao dječje guze".

''Duži niz godina radim kao odgojitelj. Po struci sam magistar ranog i predškolskog odgoja. Neprestano sam na kratkotrajnim zamjenama. Znači potrebna sam im ali nikako ne mogu dobiti posao na neodređeno zato što je to mjesto predviđeno za osobe koje su rodbinski povezane s gradonačelnikom ili koje se nalaze u njegovoj stranci nezavisnoj'', rekla je jedna sugovornica, rekavši da kada se radi na zamjenama, nikad ne znaš kad će te nazvati te uvijek moraš biti spreman.

"Recimo, znale su biti situacije u osam ujutro nazovu te i kad najbrže možeš biti u tom i tom vrtiću'', kazala je.

U lipnju se ponadala da će konačno dobiti stalno zaposlenje, no od osam primljenih odgajateljica 7 ih je čvrsto povezano sa strankom gradonačelnika Duspare ili s njim osobno.

Posao dobila i gradonačelnikova nećakinja

''Prije nego što natječaj završi, unutar tih, unutar vrtića znači već se zna tko će dobiti. I tako da mi samo čekamo da vidimo da li je to istina. I zaista. Zna se, priča se taj i taj će dobiti. Mislim i oni to čak i javno govore. To čak i nije tajna. Zna se, znači uopće ne skrivaju'', rekla je.

Posao je dobila i gradonačelnikova nećakinja. Druga zaposlena kći je istaknutog člana Dusparine stranke i gradskog vijećnika Davora Grubera. Nakon tate u stranci imamo i svekra – Andriju Marića, Dusparina vijećnika, čija je snaha uoči izbora aktivno podržavala gradonačelnika.

''Da i ona je položila stručni ispit u siječnju ove godine… Skupljala je glasove za kandidaturu gradonačelnika i znalo se da će biti primljena'', kaže sugovornica za potragu.

Inače, pet od osam primljenih djevojaka stručni je ispit položilo u siječnju ove godine, dok je sugovornica Potrage ispit položila prije 6-7 godina.

Jedna novozaposlena pak je članica Savjeta mladih u gradskom vijeću, dok je još jedna zaposlena bila direktno na Dusparinim popisima.

''Ona je također položila stručni u prvom mjesecu i ona je još više aktivna. I bila je i na listi za gradsko i županijsko vijeće. I evo izborila se za sebe'', kaže sugovornica.

Neke među njima godinama su radile poput naše sugovornice, no posao za stalno dobile su tek kad su se politički angažirale.

Vodili intervjue s kandidatima

''Meni je to iskreno bilo žalosno vidjeti ali puno njih je bilo politički aktivno pred izbore pa su evo valjda na taj način si tražile posao'', kazala je jedna mama koja je odlučila podržati odgajateljice kojima politika kroji sudbinu. Također ne bi javno jer Slavonski Brod je mala sredina, a djeca su joj još po vrtićima.

''Pa evo ja ću za sad morati ostati suzdržan, zatekli ste me stvarno takvim nekakvim konstatacijama. Ako je moguće da vam se ja možda povratno javim. Nisam znao, ne, to ste mi sad Vi ja s tim informacijama nisam raspolagao. Da, ja sam stranački aktivan'', rekao je Josip Tonček, predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić, rekavši da nitko nije vršio pritisak na njega da ikoga zaposlim.

"Apsolutno ne. Ja možda te neke osobe iz viđenja nekog znam, ali da ih znam osobno ne. Za sad bih se suzdržao od davanja nekakvih izjava dok ne provjerim vaše navode'', izjavio je Tonček.

''Ja tih informacija zbilja nemam da je netko s nekim povezan'', kazala je Zorana Butorac, ravnateljica Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić.

''Nemam ta saznanja'', rekla je Marina Matković, ravnateljica dječjeg vrtića Potjeh.

Obje su rekle da je izborno povjerenstvo vodilo intervjue s kandidatima. U Udruzi Sidro, koja okuplja odgojitelje u vrtićima, sigurni su da je sve što im je prijavljeno istinito, a jedna od primljenih odgajateljica priznala im je da je posao dobila upravo onako kako spominje naša sugovornica.

''U konačnici se radilo o tome da je jedan od aktivista udruge Sidro postupio nemoralno. I kada smo saznali, nakon nekoliko dana smo saznali tu informaciju, unutar sat vremena disciplinskim postupkom ta je osoba isključena iz sve komunikacije udruge Sidro'', izjavila je Turković Gulin.

Samo želi dobiti posao

Gradonačelnik Duspara u razgovoru za Potragu kazao je da ne zna tko je zaposlen te da nije utjecao na zaposlenja.

''Ja nisam ljuta niti na jednu kolegicu koja je dobila posao. Svatko se bori za sebe. Ljuta sam na taj sustav i što to tako funkcionira a ne bi trebalo'', komentirala je sugovornica.

Sustav tvrdi – sve je prema zakonu. Primljeni su najbolji kandidati. I slučajnost je, eto, što baš ti najbolji podržavaju gradonačelnika ili su s njim u rodu. Čak i kad priznaju kako su dobile posao – opet je obrazloženje – bile su najbolje.

''Ja samo želim regularno dobiti posao za koji sam se školovala. Znači volim svoj posao i znam da ga odrađujem najbolje što mogu i apsolutno drugo ništa ne tražim'', zaključila je na kraju.