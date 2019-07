U SLAVONIJI UHVAĆEN CRNOGORSKI MAFIJAŠ: Preživio je četiri pokušaja atentata, trenutno ga čuvaju specijalci

Kotorac je uhićen zbog krivotvorenih dokumenta pomoću kojih je predao zahtjev za izdavanje putovnice u Novoj Gradišci

Državljanin Crne Gore, Miloš Radonjić, uhićen je u četvrtak u Slavonskom Brodu, točnije u hotelu gdje je odsjeo, javlja portal Vijesti.hr. Prema neslužbenim informacijama, Kotorac je uhićen zbog krivotvorenih dokumenta pomoću kojih je predao zahtjev za izdavanje putovnice u Novoj Gradišci.

Doveden je na Županijski sud u Sl. Brodu gdje mu je određen istražni zatvor te se kasnije otkrilo da je Crna Gora raspisala tjeralicu za Radeljićem i to Interpola u Podgorici s mjerom “uhititi”. Crnogorac se trenutno nalazi pod zaštitom specijalaca u požeškom zatvoru odakle bi trebao biti prevezen u jedan drugi zatvor u Hrvatskoj.

Preživio četiri pokušaja atentata

Do sada je ovaj Kotoranin preživio čak četiri pokušaja atentana. Nakon posljednjeg pokušaja atentata koji se dogodio prije tri godine tijekom ljeta u Kotoru, Radonjić nije htio policiji otkriti imena napadača. Prije toga, Crnogorca su u Dobrota, jednom kotorskom naselju sačekala dvojica muškaraca. Prišla su mu dok je ispred zgrade njegovih roditelja dok je ispred parkirao. Pucali su prema njemu, no Radonjić je bez ozljeda ušao u blindirani automobil marke Audi A8. To mu je spasilo život.

Deset dana prije tog napada, Radonjić je teško ranjen ispred svoje kuće u Tivrtu. Za vrijeme kada je parkirao auto, napadači su pucali iz heklera prema njemu. Pogođen je u vrat i rame, a jedan hitac mu je izašao na oko. Bio je teško ranjen, no iskočio je iz automobila i uspio pobjeći. Mjesec dana prije pucanje pred njegovom kućom, Radonjić je preživio još jednu sačekušu. Trojica muškaraca pucala su u Radonjićev auto dok je u njemu bio s prijateljem. Tada je također uspio pobjeći tako što je otvorio vrata.

