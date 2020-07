U ŠKORINU STOŽERU TVRDE DA OSTAJU PRI SVOJEM – NE ŽELE PLENKOVIĆA ZA PREMIJERA: ‘Bilo bi lijepo da Plenković bude manje bahat’

‘Mi nećemo promijeniti stavove, rekli smo da Bernardić (SDP) i Plenković ne mogu biti premijer’, rekao je politički tajnik Domovinskog pokreta

Prema prvim rezultatima izbora koje je objavio DIP, HDZ osvaja 71 mandat, Restart 45 mandata, a Domovinski pokret 16 mandata.

Odmah nakon objave rezultata sestra čelnika pokreta Miroslava Škore, Vesna Vučemilović, poslala je znakovitu poruku: “Svi koji misle ucjenjivati i kupovati – to im je izgubljeno vrijeme”.

“Domovinski pokret je stranka koja je u veljači imala osnivačku skupštinu. Mislim da smo u kampanji bili jasni s kime ne bismo pregovarali. Predsjednik stranke prošli tjedan je vrlo jasno, doduše figurativno kroz pet Davidovih kamenčića rekao koji su naši preliminarni uvjeti. Sve stranke koje su nama ideološki i svjetonazorski bliske su potencijalni koalicijski partneri, ali o tome ćemo sutra kad vidimo konačne rezultate. Što se tiče poziva, mogu vam reći da je moj telefon ugašen, tako da ako me netko i zvao ja to još ne znam”, rekla je Vučemilović.

Politički tajnik: Ostajemo pri onome što smo govorili u kampanji

Politički tajnik Domovinskog pokreta Mario Radić rekao je da u stranci ostaju pri onome što su govorili u predizbornoj kampanji, a to je da Plekoviće ne može biti premijer. “Mi nećemo promijeniti stavove, rekli smo da Bernardić (SDP) i Plenković ne mogu biti premijer“, napomenuo je Radić.

Za 16 osvojenih mandata koliko je ta stranka dobila prema izlaznoj anketi, Radić kaže da su oni mlada stranka koja je registrirana 1. travnja, izašla na teren 1. svibnja, te u nepunih 50 dana uspjela napraviti pokret koji je treća snaga u državi po izlaznim anketama“.

“Mi imamo mlado članstvo, cijelo vrijeme sam govorio da će svaki dvoznamenkasti broj biti uspjeh, mislim da ćemo dobiti još koji mandat, ali pričekajmo”, rekao je Radić.

Radić napominje da još treba pričekati rezultate DIP-a jer je po njihovim informacijama puno graničnih mandata svih stranaka.

HDZ-u je čestitao na rezultatu, dodavši da je to impozantan rezultat pokažu li se ankete točnima.

Izbore je komentirao i Zlatko Hasanbegović.

Hrvoje Zekanović očekuje lošije rezultate kako vrijeme bude prolazilo. I on kaže kako Domovinski pokret stoji pri svojim uvjetima te da se ništa nije promijenilo.

“Dokazali smo da ljudi prepoznaju naš rad i svim biračima zahvaljujem. Iznenađuje me dobar rezultat HDZ-a no to su izlazne ankete i siguran sam da će oni biti lošiji kako vrijeme bude prolazilo. Loš rezultat HDZ-a je jer je SDP-u uzeo dio birača. Hrvatski suverenisti s Domovinskom pokretom su za zajedništvo, to je čvrsto. Osobno garantiram za sve koje sam predložio da neće biti iskakanja. Mi stojimo pri našim uvjetima, ništa se nije promijenilo, a s kime ćemo pregovarati, znat ćemo sutra kada sjednemo za stol”, rekao je Zekanović.

Zamjenik gradonačelnika Vukovara siguran je da se neće moći nastaviti bez Škorina pokreta, prenosi Index.

Penava: ‘Suradnja neće biti pošto-poto’

Prve rezultate komentirao je i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, koji je iz HDZ-a prešao u Škorin tabor. “Treća smo opcija u državi i bio sam u pravu kada sam tvrdio da Plenković vodi HDZ u lijevo, otvorio je ogroman prostor na desnom spektru. HDZ je pronašao svoj bazen sukladno promišljanju Plenkovića, čestitka pobjednicima i zahvala svim biračima koji su izašli na izbore i preporznali Domovinski pokret kao nešto novo. Rezultati Restarta su šokantni u odnosu na ankete, došlo je do pomaka HDZ-a u centar odnosno u lijevo i zahvatili su neke birače SDP-a”, rekao je Penava.

Nije htio odgovoriti na pitanje je li Domovinski pokret otvoren za pregovore s HDZ-om Plenkovića. “Treba sačekati rezultate pa vidjeti imamo li sustav vrijednosti dovoljno blizak za suradnju, neće biti pošto-poto. Imao bih stavove koje sam imao i ranije, jedan od preduvjeta je da nema šanse da Domovinski pokret bude u koaliciji s SDSS-om”.

“Nerealno je u situaciji u kojoj imate 10 posto, a netko 90 uvjetovati u tom smislu nešto, no to su hipoteze, bio bih voljniji sačekati službene rezultate. Gledali smo svašta u 4 godine, bilo je trgovine uzduž i poprijeko, velik je tu obol Plenkovića i HDZ-a, mislim da je i apstinencija birača pokazala što misle o političarima. Izvjesno je da ću ići u Sabor”, rekao je Penava.

Ruža Tomašić rekla je da je zadovoljna prvim rezultatima, a kaže i da očekuje još najmanje dva mandata. “Bilo bi lijepo da Plenković bude manje bahat i prizna da je Hrvatska premrežena korupcijom”.