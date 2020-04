U SJENI EPIDEMIJE ZABRANILI RAD NEDJELJOM: Kontroverzni zakon ne bi prošao u Saboru, ali HDZ je našao zaobilazni put

I to po modelu o kojem vjerojatno Crkva nije ni sanjala

Na tiskovnoj konferenciji Stožera, ministar unutarnjih poslova pojasnio je kako će se, kada i koje mjere popuštati.

“Donesene su četiri odluke… i bit će objavljene preporuke HZJZ-a za sve situacije. Njima se omogućava rad trgovinama, osim onih unutar trgovačkih centara. Omogućava se nastavak rada uslužnih djelatnosti poput postolara i krojača, osim onih koji ostvaruju bliski kontakt. … Omogućuje se održavanje vjerskih okupljanja od 2. svibnja. Sve se omogućava uz pridržavanje epidemijskih mjera uz posebne upute koje će biti objavljene”, najavio je ističući kako se ne može svaki detalj baš svake djelatnosti propisati, no kako je važno je pridržavati se uputa socijalnog distanciranja.

Nedvosmislena zabrana rada nedjeljom

Ipak, jedan detalj nije ostavljen neizvjestan.

“Radno vrijeme trgovina vraćeno je na vrijeme prije epidemije, ali neke će raditi dvokratno. Oni koje će imati radno vrijeme duže od deset sati, morat će imati dvokratno vrijeme s pauzom da se obavi dezinfekcija. Nedjeljom i blagdanima neće biti dopušten rad osim pekarnama i sl..”, objavio je ministar.

Trgovine ne mogu birati slobodan dan

Pritom nije ostavljeno trgovcima da biraju koji će dan u tjednu, ako je to svrha mjere, posvetiti dezinfekciji prostora, niti je objašnjeno kakva je epidemiološka razlika između npr. srijede i nedjelje, nego je Vlada, ne mjenjajući Zakon o trgovini koji regulira to pitanje, u sjeni epidemije zabranila rad nedjeljom.

Glatko srušeno na Ustavnom sudu

Prošlu inačicu Zakona o trgovini koja je zabranjivala rad nedjeljom, Ustavni sud je jednoglasno ukinuo 2009. to jest ukinuli su one dijelove kojima se reguliralo to pitanje. U svom obrazloženju Sud je tada objasnio da propisivanje zabrane rada nedjeljom ne opravdava proklamirani cilj zaštite radnika te kako posljedice njezine primjene izazivaju prekomjeran teret trgovcima. Tako postavljena zabrana rada nedjeljom imala je i previše iznimaka koje su trgovce međusobno dovodile u neravnopravan položaj.

No usprkos tome, krajem prošle godine HDZ je najavio nove promjene Zakona kojim će zabraniti rad nedjeljom, što već dulje vrijeme zahtijeva Kaptol i njemu bliske udruge.

Čak i sindikati i poslodavci bili suglasni

Uoči najave novog zakona, načelni dogovor su postigli čak i po logici stvari suprotstavljeni poslodavci i sindikati, a glavna točka oko koje su bili suglasni je da zabrana nikako nije rješenje.

Kompromisno rješenje samo za neke nedjelje

Osluškujući ili ne taj dijalog glavnih uključenih, ministar gospodarstva Darko Horvat, govorio je kako će novi zakon biti napravljen po uzoru na slovenski i austrijski model, koji predviđa tek određeni broj radnih nedjelja u svakom mjesecu. Ipak, nije izlazio s detaljima, pa čak ni koliki će broj nedjelja moći biti radan, ističući kako će zakon ionako predstaviti tek nakon predsjedničkih izbora.

Bilo je i upozorenja kako bi to moglo dosta oštetiti trgovinu jer će ljudi jednostavno otići kupovati preko interneta pa će marža i porezi umjesto u hrvatskom trgovačkom centru završtiti u kineskom, njemačkom…

I ministar rada i mirovinskoga sustava Josip Aladrović istaknuo je kako novim zakonom nastoje pomiriti sve aspekte.

“Ne možemo dopustiti da zbog redefiniranja rada nedjeljom ugrozimo ili ne potičemo dovoljno ekonomiju”, komentirao je Aladrović.

Odustali zbog tanke većine

No usprkos pritiscima klerikalnih udruga, Crkve i desnijih političara, od izmjena Zakona HDZ je odustao jer su se njemu usprotivili koalicijski partneri. HNS je isticao kako, sudeći prema iskustvima drugih država, takva zabrana dovodi do vala optuštanja, a baš kao i drugi koalicijski partner, HSLS, istaknuli su da je tržište ionako previše regulirano te da se ne smije dodatno ograničavati rad.

HSLS je pritom istaknuo i čisto praktičan problem – prošli put kada se pokušao zabraniti rad nedjeljom Ustavni sud je srušio zakon te kako “strahuju da bi svako ograničenje rada trgovina nedjeljom otvorilo Pandorinu kutiju pravne nesigurnosti i prostor da se ponovno traži ocjena ustavnosti“.

Obzirom na tanku Plekovićevu većinu bilo je jasno da HDZ ne može progurati zakon.

Misa može, a kava ili škola ne?

Ipak, čini se da su i bez izmjena Zakona zabranili rad nedjeljom i to po modelu o kojem Crkva nije ni sanjala. Dok mnoge djelatnosti ostaju zatvorene, a učenici stariji od četvrtog razreda neće moći u školu, dok će mlađa djeca u školu ili u vrtić moći tek od 11.svibnja, već od 2. svibnja će moći na misu u crkvu.

‘Crkva pokazala visoku razinu kooperativnosti’

Na pitanje koliko je logično da je okupljanje više od 10 ljudi dopušteno tek od 11., a misa već od 2., ministar je odgovorio kako će ‘epidemiolozi napraviti posebnu uputu’.

“Mislim da je Crkva pokazala visoku razinu kooperativnosti. Ja se zahvaljujem vjernicima koji su se pridržavali mjera. Ne mogu reći što će epidemiolozi preporučiti, ali sigurno će biti manje ljudi nego što je to uobičajeno”, poručuje Božinović.

