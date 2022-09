Svećenik iz slavonske općine Sikirevci uhvaćen je u aferi s jednom udanom mještankom. Suprug Ivan Lepan je u telefonu pronašao poruke svoje supruge i lokalnog župnika pa se potom obratio nadbiskupiji. Razgovarao je s biskupom i tajnikom nadbiskupije i zatražio da župnika odmah razriješe dužnosti. O svemu postoji u službeni zapisnik, piše Index. Nadbiskupiji se obratio prije više od tjedan dana, no kako se ništa nije dogodilo, o svemu je odlučio progovoriti javno.

"Moja supruga se njemu na ispovijedi požalila da se ne osjeća voljeno u braku. Za to sam i ja kriv jer joj nisam posvetio dovoljno pažnje, ali volim je više od ičega. Svećenik je to iskoristio, počeo joj se javljati, pisao joj je da ju više ne gleda kao svećenik, nego kao muškarac", ispričao je razočarani Lepan.

'Nagovarao ju je na grupnjak, slao eksplicitne snimke'

Ivan je poruke našao slučajno. Posljednjih par mjeseci je primjetio da mu supruga skriva dio poruka u mobitelu tj. štiti ih šifrom. Iza tih šifri su se krile poruke koje je primala od župnika. Ivan je čak poslao nekoliko poruka svećeniku u ime supruge. Ovaj je na te poruke brzo odgovorio.

"Tu je bilo eksplicitnih poruka, nagovarao ju je čak i na grupnjak, govorio joj da povede prijateljicu. Slao joj je i snimke i fotografije na kojima masturbira. Supruga mi je sve priznala, ona sebe krivi, ali ja sam joj objasnio da nije ona tu kriva, već on koji iskorištava svoj položaj. Znam da ovo nije prvi put da se svećenik ovako ponaša, imam informacije da je iste odnose održavao s 12 žena u mjestu, ovo nije prvi put", kaže Lepan.

Supruga je Ivanu rekla da nije spavala sa svećenikom, ali ju je ovaj zvao da navečer dođe do njega.

"Govorio joj je da u 22 sata automobilom dođe do njega, kao da želi da to svi vide i da selo priča", čudi se Lepan.

Supruzi je sve oprostio

O svemu je odlučio progovoriti kada je shvatio da nadbiskupija ništa ne poduzima. U mjestu se susreo s porugom i osudom, no Ivana to ne dira.

"Ja sam svojoj supruzi sve oprostio, mi smo to riješili, i njoj je bilo teško, ali volimo se, naš odnos je snažan. Razgovarao sam o ovome s djecom, sa širom obitelji, svi me podupiru. Nisam ishitreno donio odluku da o ovome progovorim", iskren je.

Ivan nagovara suprugu da progovori o svemu jer, po njemu, ona ne bi trebala podnositi žrtvu i krivnju za postupke župnika koji iskorištava svoju poziciju. Dodao je da je svećenik i protekle nedjelje bio u crkvi u Sikirevcima za vrijeme mise.

"Rekao je župljanima da se mole i za njega jer je krivo optužen, bilo je i onih koji su mu na to pljeskali i tapšali ga po ramenu", kaže.

"Ja sam spreman i na sud zbog ovoga, imam sve dokaze, moja supruga će svjedočiti. Crkva bi trebala biti nešto sveto, moja kći ide tamo u crkvu, ne želim da je odgajaju i uče takvi ljudi poput tog svećenika. Ja njega ne mrzim, pokušao sam čak doći do njega, pozvao ga da razgovaramo o svemu i to riješimo. Nije mi nikad niti odgovorio, takav je on čovjek", poručuje Lepan.

Novinari Indexa su župnika nekoliko puta kontaktirali, no on je svaki put bio nedostupan.