Prvi vlak iz Osijeka za Split kasnio je čak 83 minute. U Sindikatu strojovođa kažu da je vlak zapeo u Zagrebu i to sat vremena, ostalo se nakupilo putem, javlja RTL.

"Radnik kojeg HŽ Putnički prijevoz plaća preko HŽ infrastrukture da radi zakvačivanje i otkvačivanje je odlučio da on to neće napraviti iz nekog razloga, tvrdio je da se ne može… To se naravno pokušalo zataškati. Odgovornosti, naravno, nema…", kaže Dalibor Petrović, zamjenik predsjednika Sindikata strojovođa Hrvatske.

RTL je u posjedu izvještaja u kojem strojovođa sve opisuje:

"Od strane manevriste rečeno nam je da nije moguće spojiti zračne poluspojke je su kratke… Samoinicijativno smo spojili slavine glavnog voda… Zbog toga je došlo do kašnjenja vlaka u polasku koje se povećavalo zbog zapuštenosti pružnog pojasa."

Domaći putnički vlakovi trebali bi imati prednost nad ostalima

Tridesetak puta morali su, kažu, smanjiti brzinu zbog zapuštenosti.

Neki putnici imaju razumijevanja, a drugi su, kažu, osuđeni na putovanje vlakom. Do kašnjenja vlakova dolazi kada strojovođa zaspe na posao, zbog dotrajalih pruga, ali i zato što ponekad strani teretni vlakovi dobiju prednost nad putničkim. U Sindikatu kažu da o tome odlučuju Prometni poslovi HŽ Infrastrukture i da domaći moraju imati prednost.

Kako onda teretni dobije prednost?

"To su vam onda čudne okolnosti, znate. Ode vam neko iz nekog privatnog prijevoznika i operativi plati večericu, pa zajedno imaju rekreaciju. Pa neki friendly odnosi, pa tko fućka putnike ionako ih nema, od tereta se živi…", opisao je Petrović.

Sedam kašnjenja u sedam vožnji

U HŽ Infrastrukturi kažu da su već sankcionirali kolege koji su prednost davali stranim vlakovima jer je to zabranjeno. Za vlak iz Osijeka priznaju da su strojovođe odradili posao koji nisu trebali.

"Prilikom intervencije strojovođe je stvarno došlo do toga. Vlak je spojen nakon nekog kašnjenja i napravljeno je probno kočenje i vlak je sigurno otpremljen prema Splitu", rekao je Član Uprave HŽ Infrastruktura Marijan Ćužić.

Zašto to nisu radili manevristi već strojovođe?

"Ne bih znao, to je tehnički kvar, to je iznimno rijetko, nije svakodnevna pojava, nešto se dogodilo, bitno da je vlak na vrijeme otpremljen."

Od uvođenja nove linije, vlak iz Osijeka do Splita vozio je sedam puta, a RTL neslužbeno doznaje da niti jednom nije došao na vrijeme. Na povratku do Slavonije išlo im je bolje pa su čak tri puta stigli kako je i planirano.