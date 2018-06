‘Konstruktivna kritika unutar stranke uvijek je dobra i uvijek ju rado poslušam. Ali kritike koje dolaze samo radi kritike, od kojih nema ništa dobro ni afirmativno, kojima je jedini cilj stvoriti dojam kaosa u SDP-u, od strane glasnih pojedinaca koji na taj način štite isključivo svoje fotelje, moramo tome stati na kraj’, rekao je Bernardić u video poruci.

Mediji pišu da idući tjedan kreće inicijativa kojoj je cilj promijeniti vodstvo SDP-a i izabrati novog predsjednika stranke, kao i cjelokupno Predsjedništvo i Glavni odbor.

Neki su SDP-ovci za Jutarnji list već rekli da će svim značajnim članovima stranke dati na potpis dokument s izjavom koja to traži. Kako bi svrgnuli Davora Bernardića i odabrali novo vodstvo stranke, Predsjedništvo treba takav prijedlog uputiti Glavnom odboru, a većina u njemu ga mora prihvatiti.

Inicijativa ide na potpis svim članovima

Dok jedni smatraju da bi šefa SDP-a trebalo pritisnuti tako da on sam da ostavku, drugi kažu da treba ponoviti kompletne izbore, no svi se slažu da bi najbolje bilo da se kandidira samo jedan čovjek za predsjednika stranke. Neki su pokušaji svrgavanja Bernardića već propali, no SDP-ovci koji žele novo vodstvo ne odustaju.

Tako je Peđa Grbin tijekom izborne kampanje u županijskim organizacijama otvoreno dao podršku kandidatima iz Bernardićeve opozicije. U četvrtak su se sastali neki članovi Predsjedništva stranke i raspravljali o tekstu inicijative, a navodno su dogovorili iduće poteze. Prvi će biti razgovor sa Zlatkom Komadinom kako bi dobili njegovu podršku. Idući tjedan bi se inicijativa trebala dati na potpis članovima SDP-a, a zatim će se proslijediti Predsjedništvu i Glavnom odboru.

Bernardić: ”Pozivam sve članice i članove SDP-a da se jasno i glasno suprotstave’

Davor Bernardić se oglasio na svom Twitter profilu, gdje je pozvao članice i članove SDP-a da se jasno i glasno suprotstave i stanu u obranu SDP-a i socijaldemokracije.

Pozivam sve članice i članove SDP-a da se jasno i glasno suprotstave i stanu u obranu SDP-a i socijaldemokracije. pic.twitter.com/kG0eeJuYHd — Davor Bernardić (@davor_bernardic) June 23, 2018

‘Konstruktivna kritika unutar stranke uvijek je dobra i uvijek ju rado poslušam. Ali kritike koje dolaze samo radi kritike, od kojih nema ništa dobro ni afirmativno, kojima je jedini cilj stvoriti dojam kaosa u SDP-u, od strane glasnih pojedinaca koji na taj način štite isključivo svoje fotelje, moramo tome stati na kraj. Zato pozivam sve članice i članove SDP-a da se jasno i glasno suprotstave i stanu u obranu SDP-a i socijaldemokracije.

Oni koji ruše SDP u ovom trenutku kada se događa najveća korupcijska afera u povijesti Hrvatske, kada ministar iz Vlade napada novinare i kada se događa udar na prava nacionalnih i seksualnih manjina, moraju znati da neće imati moju podršku’, rekao je Bernardić u video snimci objavljenoj na Twitteru.