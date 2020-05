U SAMO TRI MJESECA VIŠE IH JE UMRLO OD KORONAVIRUSA NEGO U DVA RATA: Jedna velika tvrtka najavila čak 12.000 otkaza

U Hrvatskoj od ponedjeljka nije zabilježen ni jedan novi slučaj zaraze koronavirusom. Od dosad ukupno potvrđenih 2.244 osoba dosad se oporavilo 2.047 osoba. Preminula je stotinu i jedna osoba. Još je 96 osoba na liječenju

U Hrvatskoj je potvrđeno 2244 slučaja zaraze koronavirusom, izliječeno je 2047 oboljelih od Covida-19, a preminulih je 101

U svijetu je 5.792.314 zaraženih, oporavilo se njih 2.498.884 a preminulo ih je 357.471

Europska komisija izradila je plan gospodarskog oporavka prema kojem je za Hrvatsku planirano oko 10 milijardi eura

Nacionalni Stožer civilne zaštite donio je u srijedu brojne odluke kojima se ukidaju pojedine restriktivne mjere

Pratite tijek događaja:

Za dva mjeseca slavi 112. rođendan, a pobijedila covid-19

8.30 Stojedanaestogodišnjakinja postala je najstarija osoba koja je preživjela koronavirus u Čileu, prema podacima Nacionalnog centra za starije osobe (SENAMA) te južnoameričke zemlje.

Juana Zuniga, koja će imati 112 godina u srpnju, jedna je do 25 osoba zaraženih covidom -19 u domu za umirovljenike u Santiagu, navodi SENAMA.

Ona živi u domu od 2014., a u kanateni je provela 28 dana. Kada se 10. svibnja i službeno oporavila postala je najstarija osoba u Čileu koja je preživjela bolest koji uzrokuje koronavirus.

Dužnosnik SENAME, zadužen za epidemiju covida-19 je istaknuo da su u ustanovi smanjili broj korisnika. Brigu o nekima su preuzeli članovi obitelji, a neki su premješteni unutar doma, pa je Juanita imala bolje uvjete uspješno prebroditi 28 dana kanatene, objasnio je.

Čile je u srijedu produžio karantenu za veći dio Santiaga do 5. lipnja. Zemlja bilježi 4328 novooboljelih u 24 sata te ukupno ima 82.289 oboljelih, čime je ta zemlja treća u Latinskoj Americi nakon Brazila i Perua.

U Čileu je umrla 841 osoba zaražena koronavirusom.

Azija ponovo bilježi nova žarišta

8. 10 U Južnoj Koreju ponovo se pojavilo novo žarište- deseci ljudi zarazili su se u logističkom centru u blizini Seula. Ukupno, jučer je zabilježeno 79 novih slučajeva, najveći dnevni broj novooboljelih još od 5. travnja.

Japan je objovi slučaj zaraze i devet smrti o covida-19. Osobito su zabrinuti na jugu zemlje, gdje su nakon tri tjedna bez ijednog novooobljelog, u pet dana zabilježena 22 nova slučaja, od čega osam u srijedu,

Britanski lovci na kontake kreću s radom

8.00 Tim od 25.000 ljudi u četvrtak će pozivom, porukom ili emailom kontaktirati ljude koji su pozitivni na koronavoris i ispitivati ih o njihovom kretanju i s kime su se bili u kontaku. Kontaktirat će potom te kontakte i obavijestiti ih da su pod rizikom od Covid-19 i naložiti im samoizolaciju čak i ako ne osjećaju simptome. Boris Johnson kaće da će sustav, kojeg su nazvali Test and Trace, promijeniti živote ljudi jer krajnji cilj sustava je popuštanje sveobuhvatnih mjera i okretanje onima ciljanima.

Boeing otpušta 12.000 radnika

7.15 – Američki proizvođač zrakoplova Boeing najavio je da će u sljedećim tjednima otpustiti oko 12.000 radnika, objavio je Reuters.

Otkaz ugovora, navodi Reuters, ovih će dana dobiti 6.670 zaposlenih, a njih 5.520 pristalo je na sporazumni raskid ugovora. Američka kompanija najavila je i da će smanjiti broj zaposlenika u svim svojim proizvodnim pogonima diljem svijeta za oko deset posto, tako da bi otkaz moglo dobiti gotovo 16.000 ljudi. Istina, nisu naveli u kojim pogonima će prvo otpuštati radnike.

Kompanija je, ističe se, ušla u krizu nakon dvije fatalne nesreće njihovog novog zrakoplova Boeing 737 Max. Krizu je dodatno produbio nagli pad potražnje za avionima zbog pandemije koronavirusa.

Koronavirus ubio više od 100.000 ljudi u SAD-u

7.00 – Koronavirus je ubio više od 100.000 ljudi u SAD-u iako se u posljednje vrijeme smanjio broj smrtnih slučajeva, a stanovništvo je, nakon dvomjesečnog zastoja, krenulo s djelomičnom normalizacijom života, objavio je Reuters. Oko 1.400 Amerikanaca umiralo je u prosjeku svakog dana u svibnju, što je ipak manje od maksimuma od 2.000 ljudi u travnju.

U samo tri mjeseca više je Amerikanaca umrlo od koronavirusa nego u Korejskom i Vijetnamskom ratu, odnosno tijekom rata u Iraku od 2003. do 2011. godine. Nova bolest koja napada respiratorni sustav također je ubila više ljudi nego epidemija AIDS-a, od 1981. do 1989. godine.

Inače, broj zaraženih koronom u toj zemlji iznosi više od 1,7 milijuna stanovnika, dok globalno, u cijelom svijetu, broj zaraženih premašuje 5,6 milijuna. Epidemija je krenula iz Kine, a potom je stigla u Europu i Sjedinjene Države. U iznimno teškom stanju, prema broju zaraženih, sada je i Južna Amerika.

Od 20 najteže pogođenih zemalja, Sjedinjene Države zauzele su osmo mjesto po broju smrtnih slučajeva na 10.000 ljudi, navodi agencija Reuters. Sjedinjene Države imaju tri smrtna slučaja na 10.000 ljudi. Belgija je prva s osam smrtnih slučajeva na 10.000 stanovnika, a slijede Španjolska, Velika Britanija i Italija.

Merkel: Europska unija mora pokazati globalnu solidarnost i preuzemti više odgovornosti

Njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je u srijedu Europu da preuzme više odgovornosti u svijetu i izrazila žaljenje što su odnosi sa Sjedinjenim Državama drugačiji od željenih, posebice u pitanju zaštite okoliša. “Moramo se jako potruditi u vezi ovog izvanrednog izazova novog koronavirusa, ali želim i nešto više, da Europska unija, posebice u vrijeme krize, pokaže globalnu solidarnost i preuzme više odgovornosti”, izjavila je kancelarka Merkel u govoru pred Zakladom Konrad-Adenauer. Njemačka će od Hrvatske 1. srpnja preuzeti šestomjesečno predsjedanje Europskom unijom. Merkel, koja odlazi s funkcije 2021., govorila je o glavnim prioritetima EU-a do kraja godine, usred zdravstvene, gospodarske i socijalne krize.

Novi udarac za Trumpa: Vlade EU države zaustavile uporabu hidroksiklorokina

Vlade europskih država u srijedu su odlučile zaustaviti uporabu hidroksiklorokina, lijeka protiv malarije, u tretmanu pacijenata oboljelih od koronavirusa što je još jedan udarac pristupu koji zagovara američki predsjednik Donald Trump. Odluke koje su donijele Francuska, Italija i Belgija uslijedile su nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u ponedjeljak iz sigurnosnih razloga odlučila zaustaviti ispitivanja učinka hidroksiklorokina. Britanska agencija za lijekove u srijedu je objavila kako je i njihovo odvojeno ispitivanje sada zaustavljeno, manje od tjedna nakon što je počelo. Istraživanje koje provodi Sveučilište u Oxfordu a djelomice ga financira zaklada Billa i Melinde Gates trebalo je uključiti i do 40 tisuća medicinskih djelatnika.

Plan Europske komisije osigurava Hrvatskoj 10 milijardi eura

Hrvatska može biti veoma zadovoljna planom gospodarskog oporavka koji je izradila Europska komisija, kazao je u srijedu predsjednik vlade Andrej Plenković, dodajući da je za Hrvatsku predviđeno 10 milijardi eura što bi trebalo pomoći u gospodarskom oporavku nakon krize prouzročene pandemijom. Plenković je na konferenciji za novinstvo u Banskim dvorima kazao kako su dokumenti što ih je ranije tijekom dana predstavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, a posebice plan gospodarskog oporavka Unije, važni za sve države članice pa tako i za Hrvatsku.

“Posljedice ove krize su bez presedana i to pokazuje koliko je važna europska solidarnost, zajedništvo i vodstvo”, kazao je Plenković, dodajući kako je i za sve one koji u to sumnjaju ovo dokaz koliko je dobro biti članicom Europske unije u situacijama poput sadašnje. Europska komisija predstavila je plan pod nazivom “EU sljedeće generacije” koji ima planiranih 750 milijardi eura potpore članicama, a izaći će i s prijedlogom za alociranje 1100 milijardi eura u okviru višegodišnjeg financijskog okvira.

“Za Hrvatsku je predviđeno nešto više od 10 milijardi eura od čega su 7,3 milijarde bespovratna sredstva, a 2,65 milijardi su mogući zajmovi”, potvrdio je Plenković, pojašnjavajući kako je riječ o novcu namijenjenom oporavku hrvatskog gospodarstva u iduće četiri godine. Najavio je kako će Komisija predložiti višegodišnji financijski okvir u kojemu će alokacija za Hrvatsku biti “znatno bolja i izdašnija” od prijedloga koji je bio na stolu u veljači.

Kazao je kako je to rezultat kvalitetnog komuniciranja s Komisijom pa se došlo do “vrlo izdašnih sredstava”.

“Želim poručiti hrvatskoj javnosti da u vremenu krize vidimo značaj članstva u EU-u i značaj koliko nam europska sredstva pomažu da se što brže vratimo na put gospodarskog oporavka”, izjavio je hrvatski premijer obećavši kako će u narednim danima vlada osigurati detaljnije informacije o tome koliko je točno sredstava predviđeno za različita područja. Na pitanje vjeruje li da će sve države-članice EU-a dati svoju suglasnost na prijedloge Europske komisije, Plenković je odgovorio potvrdno dodajući kako je to već prije “testirano”. Bespovratna sredstva, kako je pojasnio, ići će uobičajenom metodom a zajmovi, ovisno o potrebama, bit će povoljniji jer se odobravaju na razini EU-a, a ne za svaku državu pojedinačno. Plenković smatra kako će pomoć EU-a dodatno ojačati i financijsku reputaciju Hrvatske pred međunarodnim financijskim institucijama.

Stožer donio nove odluke za ublažavanje restriktivnih mjera

U Hrvatskoj je ukupan broj oboljelih od koronavirusa 2244, priopćio je u srijedu u 14 sati Nacionalni stožer civilne zaštite. Novooboljelih ije bilo. Do sada je testirano 64.266 osoba, od toga 584 u posljednja 24 sata. Na bolničkom liječenju je 38 osoba. Od toga je na respiratoru 6 pacijenata. Ukupan broj ozdravljenih je 2047, što je 1 novoozdravljeni u 24 sata. Ukupan broj preminulih je 101.

Donesene su i nove odluke:

Odluku o izmjenama Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

Ukida se zabrana javnih događanja i okupljanja s više od 40 ljudi te će se od danas broj ljudi koji mogu biti prisutni na pojedinim javnim događanjima i okupljanjima određivati preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, zajedno s ostalim protuepidemijskim mjerama

Sportska natjecanja moći će se održavati bez prisustva gledatelja, od 30. svibnja na otvorenom i od 13. lipnja u zatvorenim objektima

Odluku o izmjeni Odluke o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja: Od 29. svibnja ukida se ograničenje da posljednjem ispraćaju mogu prisustvovati samo članovi obitelji i predstavnik vjerske zajednice te zabrana objave mjesta i vremena posljednjeg ispraćaja. Pogrebi, posljednji ispraćaji i polaganje urne i dalje se održavaju uz pridržavanje općih protuepidemijskih mjera i preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Odluku o izmjenama Odluke o mjerama prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva: Od 29. svibnja svečanosti sklapanja braka i životnog partnerstva mogu prisustvovati i druge osobe, a ne samo obitelj i svjedoci te se ukida zabrana održavanja svadbenih svečanosti Sklapanje braka i životnog partnerstva, kao i svadbene svečanosti održavat će se uz pridržavanje općih protuepidemijskih mjera i preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

“Pridržavanje svih dosad donesenih mjera i uputa je od ključne važnosti jer odgovornim ponašanjem možemo smanjiti širenje zaraze koronavirusa. Svatko mora biti svjestan odgovornosti za vlastito zdravlje, zdravlje obitelji i sugrađana. Sve informacije vezane uz novi koronavirus možete pratiti na jedinstvenoj web stranici http://www.koronavirus.hr. Pozivom na broj 113 svakim danom od 8 do 16 sati možete dobiti sve informacije o koronavirusu, objavio je Stožer.