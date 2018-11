U SABORU UZAVRELE STRASTI: Oporba napala ministricu Murganić: ‘Što vas boli tko koga voli?’; ona im odgovorila: ‘Vrlo ste agresivni!’

Prozvana ministrica je pojašnjavala kako su odredbu o tome tko može biti udomitelj ostavili iz postojećeg zakona, a na temelju obiteljskog zakona iz 2015. o tome tko može posvojiti dijete

Saborska rasprava o Zakonu o udomiteljstvu u četvrtak se svela uglavnom na svjetonazorske razlike o tome trebaju li istospolni i neformalni životni partneri imati mogućnost udomljavanja djece, pri čemu su iz oporbe, kojoj se u tom zahtjevu pridružio i vladajući HNS, pljuštale optužbe na račun HDZ-a da je zakon “politički uškopljen”, a djeca “stavljena na čekanje”, dok je SDP-ova Sabina Glasovac resornu ministricu Nadu Murganić pitala: “Što vas boli tko koga voli?”.

Prilikom prvog čitanja SDP vas je pozvao da predložite rješenja koja neće diskriminirati dio građana zbog njihove spolne orijentacije. Vi ste napravili suprotno i predložili rješenje koje diskriminira građane koje su u životnom ili neformalnom životnom partnrstvu. Zašto, upitao je SDP-ovac Peđa Grbin ministricu demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nadu Murganić.

Prozvana je pojašnjavala kako su odredbu o tome tko može biti udomitelj ostavili iz postojećeg zakona, a na temelju obiteljskog zakona iz 2015. o tome tko može posvojiti dijete. “To su osjetljiva obiteljsko-pravna područja pa ovakav najvažniji obiteljski zakon, koji je na snazi, može biti na neki način smjernica”, rekla je Murganić.

Mrsić: Zakon je politički uškopljen

SDP-ovac Arsen Bauk poručio je kako je svađa između HDZ-a i koalicijskog HNS-a oko toga hoće li osobe u životnom partnerstvu imati pravo na udomljavanje tek skretanje teme s problema u društvu.

“I vi i oni znate po praksi Europskog suda za ljudska prava da će sud uvijek presuditi u korist toga da i osobe u životnom partnerstvu imaju prava kao i izvanbračne zajednice”, poručio je Bauk.

Kako je zakon loš isticao je i nezavisni Mirando Mrsić. “Predloženim se ne brine isključivo o interesima djece, on je politički uškopljen i ide za tim da zadovolji ideološke interese HDZ-a”, ustvrdio je Mrsić i optužio vladajuće da su dopustili ideologizaciju zakona.

“Vi zakon niste ni pročitali”, uzvratila mu je Murganić.

Ines Strenja Linić (Most) poručila je kako je kao udomiteljica žalosna zbog nametanja ideoloških priča koje ne pomažu djeci.

Murganić: Samo jedan zahtjev istospolnih partnera

“Treba znati da je u Hrvatskoj sklopljeno 174 životnih partnerstava. Koliko od njih će zatražiti da udomi dijete, u odnosu na više od 3000 djece koja su u udomljenim obiteljima. Razmislite jeste li trebali razmišljati o tome koliko su nam spori postupci oduzimanja roditeljske skrbi i kako riješiti udomitelje koji desetljećima udomljavaju djecu i sada su bez jednog dana mirovinskog staža”, navodila je Strenja Linić.

Murganić je u replikama napomenula kako dosad imaju samo jedan zahtjev istospolnih partnera za udomiteljstvom, a “lijevoj” strani sabornice poručila je da su imali dovoljno vremena donijeti zakon kakav su željeli.

“Cijela Europa i Europska pučka stranka redefiniraju svoj stav, a Vi ste sad odjednom protiv”, zamjerao je HNS-ov Goran Beus Richembergh.

Bili ste član vladajuće koalicije kada ste donijeli Obiteljski zakon koji je bio dva puta na preispitivanju kod Ustavnog suda i još uvijek je, odgovorila je Murganić.

Bernardić HDZ-u: Nadrastite klerikarnu zatvorenost

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić ministrici je poručio kako je “djecu stavila na čekanje” te ju upitao kada će građane prestati dijeliti na građane prvog i drug reda i “nadrasti klerikalnu zatvorenost i otvoriti se za promjene i progresivnost”.

“Djecu ste stavili na čekanje u njihovim disfunkcionalnim obiteljima. Djecu ste ostavili tamo gdje sami smatrate da ne bi trebali biti. Zbog neobrazovanja i nerazumijevanja i ograničenja pojedinaca danas slušamo argumente o očuvanju tradicionalnih obitelji, a većina djece dolazi upravo iz tih tradicionalnih obitelji. Onih koji se sastoje od majke i oca, kako ćemo danas slušati, jedinog zdravog okružja za djecu”, prozivao je šef SDP-a.

Ljudska prava, poručio je, moraju biti ista za sve, a ako se istospolnim parovima to onemogući diskriminirali smo jednu skupinu ljudi po rodnoj osnovi.

“Tko Vam daje pravo da vi procjenjujete što je dobrobit djece? Jeste Vi ta koja će procijeniti da samo heteroseksualna obitelj pruža ljubav i mir? Niste Bog ni Božica i prestanite to raditi… Što vas boli tko koga voli?”, pitala je SDP-ova Sabina Glasovac ministricu.

Murganić SDP-ovcima: Agresivni ste!

Murganić je uzvratila kako su SDP-ove prozivke “izvrnute teze i zlonamjerna kritika neutemeljena na bilo kakvim točnim podacima”. Poručila je kako ni ona niti Vlada ne žele osporavati bilo čija prava.

SDP-ovce je pritom optužila da su vrlo agresivni.

“Nismo agresivni nego odriješiti kada treba braniti ljudska prava i prava djece. Ne napada nitko Vas osobno nego princip da pravo oduzimate drugima”, poručio joj je SDP-ov Gordan Maras.

Čuraj: Bez amandmana HNS neće podržati zakon

HNS-ov Stjepan Čuraj hvalio je zakonske odredbe, ali i opetovao kako ga njegova stranka neće podržati ako njihov amandman da se udomljavanje dopustiti i životnim i neformalnim životnim partnerima ne dobije “zeleno svjetlo”.

Samo tražimo mogućnost da se nitko ne diskriminira, ovo nije preludij i ne može se dovesti u korelaciju s posvojenjem, rekao je Čuraj.

U zakonu, kazao je, nema ni jedne loše stvari i ništa loše nije napisano, sve je prihvatljivo. No, paradoks je da samac može biti udomitelj, a formalni i neformalni istospolni bračni parovi ne mogu.

“Čega se bojimo? Udomiteljstvo nije ni približno kao posvojenje. To dijete može doći, može ga se i pitati, može i otići i to nema veze s pojmom posvojenja”, kaže Čuraj.

Glasovac ministrici Murganić: Zašto navodite Sabor na blud?

“Diskriminirate osobe u registriranom partnerstvu i onemogućavate ih da udomljavaju djecu ili skrbnički svoje bake, tetke, rođake, a isto pravo ste omogućili samcima homoseksulacima! Zašto navodite Hrvatski sabor na blud da donosi višestruko diskriminatoran zakon koji može ‘pasti’, a Hrvatska će plaćati odštete pred Europskim sudom za ljudska prava?”, pitala je SDP-ova Glasovac minsitricu Murganić.

Prozvana ministrica joj je je uzvratila kako ne bi odgovarala na njezin “živopisan način komuniciranja”.

Oporba se zapravo ne želi pomiriti s onim što piše u Ustavu, a to je članak 62 stavak 2: Brak je životna zajednica žene i muškarca. Oni to ne mogu i dalje prihvatiti. Narod je o tome glasovao i to je dio ustava, ustvrdio je HDZ-ov Davor Ivo Stier.

Obitelj i brak nije ista stvar, uzvratio mu je predstavnik manjina i potpredsjednik Sabora Furio Radin.

“Sve je bolje od onoga što se može vidjeti u onim, da ih tako nazovem, sirotištima”, kazao je Radin dodajući kako će Kluba nacionalnih manjina glasovati prema savjesti, a sebe je svrstao u skupinu onih koji su kritični prema predloženom.

IDS-ov Tulio Demetlika isticao je kako se protivi bilo kakvom obliku diskriminacije i vodi se načelom ravnopravnosti. “Tko misli da je smještaj u domu bolje od udomljavanja. Žalosti me da umjesto u fokusu zakona i rasprava budu osobe kojima je potrebno udomljavanje, ovo se pretvorilo u politiziranje s ciljem prikupljanja jeftinih političkih poena”, rekao je Demetlika.

Murganić je u raspravi iznijela podatak da trenutno ima 813 djece koja su smještena u institucije, od čega njih 554 u domovima za djecu, a 259 u transformiranom dijelu tj. stambenim zajednicama.

Udruga za samozastupanje ispred Sabora dijelila letke

Nezadovoljni predloženim zakonskim rješenjima, uoči rasprave o Zakonu o udomiteljstvu predstavnici Udruge za samozastupanje dijelili su letke ispred ulaza u Hrvatski sabor.

“Smatramo da je praksa udomljavanja odraslih osoba, prije svega osoba s invaliditetom, koju ovaj zakon potiče i osnažuje, neprihvatljiva s aspekta načela koje štiti Ustav. Udomiteljstvo predstavlja klasičnu socijalnu uslugu i umjesto da se pomogne samoj obitelji osobe s invaliditetom u njezinoj lokalnoj zajednici, osoba se izmješta iz svoje obitelji i premješta u novu, nepoznatu udomiteljsku obitelj. Tako se krše ljudska prava te osobe, a usluga postaje za društvo skuplja”, izjavio je Damjan Janjušević iz Udruge za samozastupanje.

Zakon o udomiteljstvu trebao bi omogućiti povećanje broja udomiteljskih obitelji, regionalnu ravnomjernost udomiteljstva i uspostavu udomiteljstva kao zanimanja za nezaposlene udomitelje.

U Hrvatskoj je u 2016. bilo 3049 udomiteljskih obitelji, 1492 za djecu i mladež i 1557 za odrasle i starije osobe. U udomiteljskim obiteljima za djecu i mladež bilo je smješteno 2342 korisnika, a u onima za odrasle i starije 4459 korisnika.

U domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi bilo je smješteno 864 djece.

Najveći broj udomiteljskih obitelji je na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba, a malo ih je u južnim i priobalnim područjima Hrvatske.