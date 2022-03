Jutros je nastavljena sjednica Hrvatskog sabora, a u fokusu rasprave je ruska agresija na Ukrajinu. Danas će premijer Andrej Plenković podnijeti Saboru izvješće o stanju u Ukrajini. Vlada je, inače, prihvatila paket mjera vezanih za situaciju u Ukrajini koji uključuje mogući prihvat izbjeglica, mjere za opskrbu plinom te odluku o zabrani korištenja zračnog prostora za ruske aviokompanije i zrakoplove.

Rasprava je započela izlaganjima saborskih klubova.

Beljak: Ne dopustimo da mladi odlaze tamo ratovati

Zastupnik HSLS-a Darko Klasić založio se za izmjene Zakona o brani te iznio stav da bi ponovno trebalo uvesti obvezni vojni rok.

"Predlažem Vladi da razmotri osiguravanje novih snaga novaka", poručio je.

Krešo Beljak iz HSS-a smatra da je pozivanje na obvezni vojni rok zveckanje oružjem te da mlade treba upozoriti da se ne idu boriti u Ukrajinu.

"Ovaj rat nije nimalo sličan ratovima u Hrvatskoj, BiH, Kosovu i Siriji. Sada se događa da mladići, slušajući vas, idu u ukrajinski rat. Moramo ih smiriti i uvjeriti da se ne mogu vući paralele Hrvatske i Ukrajine. Ne dopustimo da hrvatska mladost odlazi u nepoznato. Ovo zveckanje oružjem ne bi smjelo imati niti jednu hrvatsku žrtvu", poručio je Beljak vladajućima.

Zekanović: Nemojmo ne čuti prijetnje s istoka

Davor Dretar iz Domovinskog pokreta kaže da građani Hrvatske nisu uplašeni samo razom u Ukrajini, nego i zbog teške ekonomske situacije i inflacije. On smatra da je to važnija tema.

"Dok čitamo da je bivši ministar izašao iz pritvora, da se prijavio na 6 plus 6, dok se DORH bavi pokretanjem predradnju vezano uz istragu oko još jednog ministra, pitam vas kako na to sve gleda prosječni čovjek. On je uplašen jer cijene oko njega rastu, plaća je nikakva, režije su otišle u nebo, Sabor ne radi ništa… Treba govoriti o Ukrajini, ali hoće li premijer govoriti i o tome kako žive hrvatski građani? Neće", kazao je Dretar.

Nezavisni Hrvoje Zekanović smatra da je Hrvatska indirektno već uključena u sukob u Ukrajini. Zapitao se i jesu li nam spremna atomska skloništa.

"Zauzeli smo stranu, ali nemojmo stavljati glavu u pijesak, nemojmo ne čuti prijetnje s istoka. Rusija nije sama na svijetu, nije Pale sam na svijetu. Kina je uz nju. Na našoj strani dobra je SAD i EU plus UK. S druge strane je fronta, društvance, iznimno moćno i iznimno veliko. Zauzeli smo stranu, međutim osluškujmo i pazimo što se događa. Kada naše oružje i dođe u Ukrajinu, situacija se mijenja", upozorio je Zekanović.

Bauk citirao Meštra iz 'Velog mista'

Marijana Puljak je u ime stranke Centar rekla da bi poraz Ukrajine bio poraz demokracije u svjetskim razmjerima. A SDP-ov Arsen Bauk citirao je rečenicu Miljenka Smoje koju u seriji Velo misto izgovara Meštar: "Ja san uvik kontra oni' koji pucadu a za one u koje se puca."

SDSS-ov Milorad Pupovac kazao je da je svjetski mir ugrožen i da solidarnost ne smije biti upitna, kao ni spremnost na političku pomoć.

''Čini mi se da ultimativne poruke upućene nekim zemljama neće pomoći, ali razgovori kao što je bio onaj predsjednika Vlade, da je neophodno očuvanje mira u BiH, mogu pomoći da se taj mir i odnosi ne naruše. Klub zastupnika SDSS-a će podržati svaku inicijativu koja će regiji graditi političku stabilnost. Trezvenost je neophodna", poručio je Pupovac.