Hrvatski sabor u srijedu je nastavio sjednicu raspravom o prijedlogu rebalansa državnog proračuna za ovu godinu s pripadajućim dokumentima, kojim se previđa povećanje prihoda za 6,6 milijardi kuna, a rashoda za 10,9 milijardi kuna.

Prijedlogom izmjena državnog proračuna Hrvatske za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. proračunski deficit opće države po ESA metodologiji porasti će za 1,4 milijarde kuna, na 13,4 milijarde ili 2,8 posto BDP-a. Udio javnog duga u BDP-u, pak, nastavlja se smanjivati, ove godine za 3,6 postotnih bodova u odnosu na godinu ranije te će iznositi 76,2 posto BDP-a.

Najveće povećanje rashoda za sustav zdravstva

Najveće povećanje rashoda odnosi se na sustav zdravstva, za otprilike 4 milijarde kuna, od toga se 3,5 milijardi kuna odnosi na dugove i obveze bolnica i ljekarni prema dobavljačima. Slijede mirovine i mirovinska primanja, koje se povećavaju za 1,5 milijardi kuna zbog indeksacije i dodataka u Vladinom paketu antiinflatornih mjera. Stavka Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike tako se povećava za 3 milijarde kuna.

Za nabavu robnih zaliha, najvećim dijelom vezano uz situaciju s Ukrajinom, sredstva se povećavaju za 697 milijuna kuna.

Zekanović optužio Most za skupljanje političkih poena

Na početku rasprave, saborski zastupnici su iznosili svoja stajališta. prvi je stajalište iznosio Hrvoje Zekanović, koji je govorio o Ustavnom sudu i njegovim odlukama. Za referendum je kazao da je on neposredna demokracija koja je iznimno vrijedna. Rekao je da je on bio uključen u inicijativu koja je skupljala potpise protiv Istanbulske konvencije, no u istom je periodu GI Narod odlučuje počela skupljati svoje potpise. Dodao je da je među inicijatorima inicijative "Narod odlučuje" bio Zvonimir Troskot (Most), a inicijativu je optužio da joj je bila namjera srušiti referendum o Istambulskoj konvenciji.

Osvrnuo se nakon toga na referendum Mosta. Kazao je da nisu htjeli podržati referendum o euru. Rekao je da su se obratili svim strankama, između ostalog i Mostu. "Drugovi Mostovci, ajde vi nama pomozite. Oni su rekli nećemo mi tu, više nam je glasova kod necjepiša. Dakle, jedino se Sjeverna Koreja danas slaže s njihovim stavovima", rekao je. Rekao je da Mostu nije bila želja da se ukine Stožerokracija, nego im je želja bila prikupiti političke poene, odnosno glasove.

Vlast se boji naroda

Marin Miletić iznoseći stajališta Kluba zastupnika Mosta postavio je pitanja tko je odgovoran za velika poskupljenja u Hrvatskoj s kojima se suočavamo, konstatirajući da je odgovorna covid politika.

Osvrnuo se i na Ustavne suce, za koje je kazao da otimaju referendum građanima te da je to valjda peti referendum koji su ukrali. Rekao je da se oni boje referenduma jer se boje hrvatskoj naroda. "Kakva je to vlast koja se boji građana Republike Hrvatske", upitao je Miletić za saborskom govornicom.

Kome smetaju dugine boje?

Saborski zastupnik Socijaldemokrata Domagoj Hajduković rekao je da se jučer obilježavao Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije. Rekao je da organizacija svake godine izda mapu s postocima prava LGBT populacije. "Hrvatska je negdje u sredini sa 45 posto. Neki bi to proglasili pobjedom i rekli da je to sjajno", kazao je Hajduković, dodajući da to baš i nije tako. Dodao je da oko Povorke ponosa i dalje ima napada na LGBT zajednicu. Spomenuo je i slučaj klupe u Zagrebu koja je bila obojana duginim bojama te je brzo vandalizirana.

"Kome smetaju te dugine boje, koje označavaju ljubav, jednakost i poštivanje", pita se Hajduković. "I dalje imamo napade i zločine iz mržnje koji se događaju svaki dan, a nekada i pripadnici LGBT zajednice nisu svjesni da im se događaju zločini iz mržnje", rekao je.