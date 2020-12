U SABORU POZDRAVILI PROGLAŠENJE ISKLJUČIVOG GOSPODARSKOG POJASA: Dio oporbe smatra da se to moglo i ranije

U četvrtak su saborski zastupnici pozdravili proglašenje isključivoga gospodarskog pojasa (IGP) u Jadranu; Grlić Radman poručio da je u politici važno prepoznati pravi trenutak

Saborski zastupnici pozdravili su u četvrtak proglašenje isključivoga gospodarskog pojasa (IGP) u Jadranu, uz napomenu dijela oporbe da se s tom odlukom kasni, na što im je ministar vanjskih poslova Goran Grlić Radman odgovorio da je u politici važno prepoznati pravi trenutak.

„Uvijek je važno u politici imati politički instinkt, prepoznati kada je trenutak, kako se kaže u narodu u cetinskom kraju ‘džilitnut se, a ne pogodit’ cilja’, morate znati da ćete pogoditi u sridu, a sada je pravi trenutak”, rekao je Grlić Radman.

Istaknuo je također važnost usuglašavanja i suradnje sa susjedima, Italijom i Slovenijom, te najavio kako slijedi dogovor oko crte razgraničenja.

VIDOVIĆ KRIŠTO TRAŽI RAZRJEŠENJE ĐURE SESSE I ZLATE HRVOJ ŠIPEK: ‘Ovaj tjedan opet smo svjedočili vrijeđanju hrvatskih građana’

Slijedi i borba za zaštitu

Miro Bulj (Most) istaknuo je da je danas veliki i svečani trenutak za Hrvatsku, podsjetivši da je Most u više navrata predlagao proglašenje IGP-a, a Vlada to odbijala. „Drago mi je što je Vlada promijenila mišljenje i podržat ćemo to”, kazao je Bulj dodavši da nakon proglašenja IGP-a slijedi i borba za zaštitu toga područja.

Peđa Grbin (SDP) ocijenio je da je proglašenje IGP-a kulminacija postupka koji je počeo prije 17 godina proglašenjem ZERP-a i kojim je konzumiran najveći i najvažniji dio IGP-a, a koji se odnosi na zaštitu biljnih i životinjskih vrsta u Jadranu i zaštitu ribarstva. Naglasio je da je ulaskom Hrvatske u EU počela primjena zajedničke ribarstvene politike i da je zato bitno proglašenje IGP-a uskladiti s drugim članicama EU.

Branko Bačić (HDZ) istaknuo je da svaka ozbiljna država zna svoje strateške nacionalne prioritete i da je to i proglašenje IGP-a.

Hrvoje Zekanović (Klub Hrvatskih suvrenista) međutim tvrdi da se po pitanju ribarske politike u Jadranu ništa neće promijeniti zatraživši od Vlade da pošalje Europskoj komisiji zahtjev da se naš dio IGP-a u potpunosti zaštiti. “Tek s potpunom zaštitom Hrvatska je dobila svoj cilj, ovako je ovo promašena priča”, ocijenio je Zekanović. “Moći ćemo graditi umjetne otoke i iskorištavati energiju plina i morskih struja na području IGP-a što nitko ne radi u svijetu na otvorenom moru, ali postoji kvaka”, dodao je.

Grlić Radman podsjetio je da Hrvatska kao članica EU-a provedi zajedničku ribarstvenu politiku EU -a i da ima pravo kontrolirati provedu te politike. Istaknuo je kako se proglašenjem IGP-a jača suverenost te se zajedno s Italijom štiti Jadran u cjelini.

„Pitanje zaštite Jadrana je pitanje isključenja trećih država od upada u Jadransko more”, pojasnio je. Naglašava i da će Hrvatska proglašenjem IGP-a moći unutar EU-a sugerirati i kvote.

GRLIĆ RADMAN POZVAO ZASTUPNIKE DA PODRŽE ISKLJUČIVI GOSPODARSKI POJAS: ‘Taklo ćemo omogućiti cjelovitu zaštitu Jadrana’

Škoro(DP): Talijanske kočarice i dalje love bez naknade?

„Smiju li talijanske kočarice doći kod nas i bez naknade loviti našu ribu kao što su radili dosad?”, zanimalo je Miroslava Škoru (DP) na što je Grlić Radman ponovio da ulaskom u EU Jadransko more postalo europsko more.

„Hrvatska može ribariti i u španjolskom moru, to je zajedničko more, mi ćemo isto tako moći kočariti na talijanskoj strani”, odgovorio je ministar Grlić Radman i naglasio da su hrvatski ribari snaga gospodarstva i da Vlada brine o njima.

Proglašenje IGP-a imati će itekako koristi za hrvatske ribare jer ćemo do crte sredine moći određivati maksimum izlova u dogovoru s Europskom komisijom, poručio je Mostov Nikola Grmoja.

Stephen Nikola Brtulica (DP) nije se složio s ocjenom da je ovo najbolji trenutak za proglašenje IGP-a, smatra bolji je bio 1995. ”Ovo je više posljedica mentaliteta dodvoravanja, nije najbolji trenutak jer sve ove godine nismo naplatili nijednu kunu naknade od Italije i drugih koji love na tom području”, ocijenio je.

I Dario Hrebak (HSLS) drži da se kasni s proglašenjem IGP-a te navodi da se njegova stranka od 2003. zalaže za to.

„Zašto se to nije moglo prije?”, upitala je i Dalija Orešković (Centar).

GUVERNER HNB-A PREDVIĐA PAD BDP-A OD 8,9 POSTO: Iduće godine blagi oporavak, ali i porast inflacije potrošačkih cijena