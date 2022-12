U Hrvatskom saboru zastupnici raspravljaju o konačnom prijedlogu Zakona o dodatnom porezu na dobit odnosno, porezu na ekstraprofit čiji će obveznici biti oni s povećanom dobiti, neovisno o djelatnosti koju obavljaju.

Plaćat će ga kompanije s prihodima u 2022. većim od 300 milijuna kuna, po stopi od 33 posto, no samo na dobit veću od 20 posto u odnosu na četverogodišnji prosjek. Prikupljena novčana sredstva će u prvom redu biti namijenjena za financijske potpore krajnjim kupcima energije, osobito ranjivim kućanstvima, kako bi se ublažili učinci visokih cijena energije i drugih proizvoda.

"Ovaj zakon ima jednu dobru stvar, a to je da će iznos prikupljenog dodatnog poreza u cijelosti biti usmjeren za socijalno ugrožene građane. Međutim, to je u ovom zakonu gotovo jedino što je dobro", rekao je Peđa Grbin.

"Međutim, je li ovo krizni porez ili porez na ekstraprofit? Da je porez na ekstraprofit, ne bi u zakonu postojale odredbe koje omogućuju bankama da muljaju svojom financijskom imovinom i umanjuju dobit kako bi izbjegle ekstraprofit. Molim ministra da odgovori zašto izlazi u susret i na korist bankama?

Cilj treba biti dvojak. S jedne strane, u godinama krize prikupiti dodatna sredstva kako bi se pomoglo onima koji nemaju, ali i kako bi se sankcioniralo one koji su profitirali na inflaciji. Drugi cilj ste postigli, drugi niste", rekao je Grbin.

Primorac: 'Ovom odredbom u ovakvom obliku ne bi bio pogođen nitko'

"Želim još jednom podsjetiti kako je s ciljem ublažavanja inflantornih pritisaka i energetskog udara na građane i poduzeća Vlada donijela niz mjera u smjeru poreznog rastrećenja, ograničavanja cijena električne energije i naftnih derivata te ostalih mjera koje su se dijelom financirale iz proračuna, a dijelom na teret HEP-a, HBOR-a", rekao je uvodno ministar Primorac.

"Ovo nije bila samo specifičnost Hrvatske, slično je i u drugim članicama EU-a i u svijetu. S tim ciljem, EU je donijela odredbu kojom je propisala donošenje solidarnog nameta koji države članice mogu primjenjivati da dodatno oporezuju poduzeća koja ostvaruju povećane razine dobiti, i to poduzeća iz sekstora da minimalno 75 posto prometa ostvaruju od djelatnosti koje su povezane s vađenjem, rudarenje... Cilj tog nameta je prikupiti sredstva kojim bi se financirale mjere za najugroženije", rekao je Primorac.

"Ovom odredbom, prema mojim saznanjima, u ovakvom obliku u Hrvatskoj ne bi bio pogođen nitko. Donesena je stoga mjera da države mogu primjenjivati ekvivalentne nacionalne mjere i ovaj zakon omogućava upravo to - izravnu primjenu odredaba uredbe i donošenje ekvivalentne nacionalne mjere kojom smo proširili obuhvat kako bismo ispunili osvnovnu svrhu ovoga zakona", rekao je Primorac.

Primorac je odgovorio i na komentare zbog čega ovaj zakon izlazi u susret bankama. "Zašto smo to napravili? Zbog toga što se radi o ogromnim oscilacijama, dobitcima koji nisu realizirani. Da ovaj zakon traje trajno, mi bi to ostavili, međutim s obzirom da se radi o jednokratnom porezu, to nismo mogli učiniti jer obveznici, kada realiziraju posao, ne bi to mogli neutralizirati u svojim poslovnim knjigama."

'Ovo nije lov na uspješne'

"Netko je u prethodnim godinama imao gubitak, a onda je u 2022. iskoristio inflaciju, ali neće morati plaćati porez, mislim da je to duboko pogrešno", rekao je Peđa Grbin.

"Teško je utvrđivati zašto je netko povećao cijene. Intencija zakona je podijeliti teret krize da oni koji su gospodarski snažniji pomažu onima koji to nisu. Cilj nije preraspodijeliti prihode prema poduzećima nego kućanstvima i egzistencijalno ugroženim osobama", odgovorio je Primorac.

"Ovo nema logike do mjere koja vrijeđa zdrav razum. Ne može porez biti tu samo zbog preraspodjele. Moramo obuhvatiti i one koji su lovili u mutnom, a sad sami kažete da u to niste ulazili i da o tome niste vodili računa, to ne može tako", rekao je Grbin.

Marko Pavić rekao je da Grbin nije 'ulovio' intenciju poreza: "Ovo je dobar banalans, a ne lov na one koji su uspješni."

"Oni koji su iskorištavali situaciju, oni će sigurno biti obveznici ovoga poreza", rekao je ministar Primorac.

