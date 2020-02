U SABORU ZAKUHALO, MANJINCI NAPUSTILI SABORNICU: Zekanović opleo po Pupovcu, ovaj mu uzvratio: ‘On je srboljub!’

‘Možda bi bilo najbolje da se zapravo popisivanje radi u Srbiji, pa da evo Milorad Pupovac nema troškove prijevoza ljudi na popisivanje u RH’

U Saboru je danas zaista bilo žestoko i to zbog sukoba između Hrastovog Hrvoja Zekanovića i šefa SDSS-a Milorada Pupovca. Duhove je uzburkao Zakon o popisu stanovništva o kojem se u podne trebalo glasovati, ali nije jer su manjinci napustili sabornicu pa su stranke zatražile stanku. Što se dogodilo? Vlada je odbacila amandmane predstavnika manjina. Dnevnik.hr prenosi da je Zekanović krenuo s vrijeđanjem Pupovca te je vladajuću koaliciju nazvao “hrvatsko-srpskom trgovačkom koalicijom”.

“Bit će jako zanimljivo pratiti kako će ova hrvatsko srpska trgovačka koalicija riješiti ovaj problem. Hoće li udovoljiti Miloradu Pupovcu i njegovoj ekipi da manjinci sami sebe popisuju. Možda bi bilo najbolje da se zapravo popisivanje radi u Srbiji, pa da evo Milorad Pupovac nema troškove prijevoza ljudi na popisivanje u RH. Inače ovdje prijeti jedna jako velika opasnost, a to ćete svi vidjeti, a to je da će naravno zahvaljujući ovom zakonu, zahvaljujući hrvatsko srpskoj trgovačkoj koaliciji sutra u Vukovaru možda biti nešto više Srba nego što ih stvarno ima. E, a onda i ova priča o Vukovaru kao mjestu, mjestu posebnog pijeteta zapravo pada u vodu, a vi to jako dobro znate. Pupovac drži HDZ u raljama”, kazao je Zekanović u Saboru.

SRAMOTAN ISTUP ZASTUPNIKA ZEKANOVIĆA: ‘Pupovac je nažalost ostao ovdje, šteta je što ’95. nije na traktoru otišao u Beograd’

PUPOVAC: ‘Zekanovićeva izjava mi zvuči kao izjava čovjeka prazne duše, duše čovjeka koji gleda kako nam se i dalje prazni zemlja’

Pupovac uzvraća: ‘Hrvoje Zekanović je srboljub’

Gordan Jandroković, predsjednik Sabora, izjavio je da se ne slaže s onim što Zekanović govori, no ipak mu nije dao opomenu. Sve zastupnike je zamolio da budu korektni jedni prema drugima jer “Hrvatska je pluralno društvo, multietničko društvo i da ovdje žive ljudi koji su različiti po različitim osnovama”. Na Zekanovićeve riječi Pupovac je odlučio uzvratiti pa ga je nazvao “srboljubom”.

“Zastupnik Hrvoje srboljub Zekanović, ponovit ću dakle Hrvoje srboljub Zekanović je pokazao zbog čega Klub zastupnika nacionalnih manjina smatra da su ova dva amandmana trebala biti prihvaćena i zbog riječi koje je uputio Klub zastupnika SDSS-a ne smatra da postoje pretpostavke da može nastaviti raditi u Saboru. Opetovano stigmatiziranje ovoga kluba i njegovih zastupnika i ometanje rada će završiti time da ćemo mi izaći iz Sabora”, glasi Pupovčev odgovor Zekanoviću.

Potom je Zekanović rekao da se ne misli ispričavati zbog izjave o “hrvatsko-srpskoj trgovačkoj koaliciji” jer to i dalje misli: “Samo ću konstatirati s ovoga mjesta da je fantastično kako se lijepo nadopunjava predsjednik Sabora koji je iz HDZ-a s kolegama iz SDP-a kojima očito i jednima i drugima smeta što sam ja to nazvao onim imenom kojim sam trebao nazvati – hrvatsko-srpska ili srpsko-hrvatska trgovačka koalicija.”

Jandroković je najavio da će glasovanje biti idući petak.

INCIDENT U SABORU, ZEKANOVIĆ UPAO KAJTAZIJU NA PRESICU: ‘Pokazao je da je on Cigan, a mi smo Romi’