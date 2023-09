U Rovinju je glavna tema nedavno premlaćivanje čovjeka u swingerskom klubu. Zbog toga su vlasnica i zaposlenik kluba su u istražnom zatvoru, dok je šestoro sudionika bruutalne tučnjave na slobodi.

"Puno je nepravde i u svijetu i u zakonu tako da živimo u opasnom svijetu", kazala je o tome za RTL Danas Rovinjanka Anja. Ipak dodaje da ne osjeća strah jer se ne kreće u tim krugovima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'To nije normalno, ovo je turistički grad'

Marijanu je, pak, strah zbog onoga što se događa u njezinom gradu.

"To nije normalno, ovo je turistički grad. Umjesto da bude kako treba, ono sve gore", ogorčeno je kazala.

U Rovinju svi o tome govore, ali rijetki javno. Boje se zamjeriti opasnim i agresivnim djelatnicima kluba. Posebno jer neki od njih još uvijek šeću slobodno iako su prije samo tjedan dana na radnom mjestu posjetitelju izbijali zube i oteli mu sat i nakit. A kako je na kraju ispalo - nije bilo prvi put, kaže se u prilogu RTL-ovog Danasa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Možda je i prije bilo nasilja sve dok netko prijavio", dodaje Marijana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Klub je na lošem glasu, do sada je bio OK'

Rovinjanin Enco kaže da je svaku noć u klubu "raspašoj".

"Otkako se to desilo, klub je na jako lošem glasu. Do sada je bio OK", ističe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Klub je trenutno zatvoren, a na kapiji stoji natpis da su zaposlenici otišli na godišnji odmor, iako je jasno da ne radi zbog nasilja koje se dogodilo najmanje dvaput proteklih mjeseci. A vlasnica i djelatnik su u istražnom zatvoru završili iz drugog pokušaja, tek nakon oštre reakcije glavne državne odvjetnice.

"Nije normalno da se pretuče dijete, ili bilo tko, zato što mu je mobitel zazvonio. To je suludo, trebao ga je pustiti, istjerat van iz kluba ili nešto napraviti, a ne ga pretući", kaže Enco.