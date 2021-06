Prije nekoliko dana u rijeci Savi kod Zagreba uočene su meduze, a pojava te vrste u nekim ribnjacima nije neuobičajena jer su ih prijašnjih godina uočili i stanovnici Slavonije.

"Pojava slatkovodne meduze Craspedacusta sowerbii Lankester 1880. u rijeci Savi nije ništa čudno, s obzirom na to da je ta invazivna vrsta široko rasprostranjena u Europi, kao i u cijelom svijetu, osim u polarnim krajevima", rekao je za Jutarnji list izvanredni profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, dr. Petar Kružić.

Podaci o rasprostranjenosti vrlo nepotpuni

"Vrsta potječe iz istočne Azije, odnosno iz područja rijeke Yangtze, i uglavnom se otkriva u stadiju hidromeduze, iako su otkriveni i stadiji polipa, koji su vrlo mali, pa ih je teško otkriti", dodao je Kružić.

"Podaci o rasprostranjenosti meduze C. sowerbii u Hrvatskoj vrlo su nepotpuni. Poznato je da obitava u jezeru Čingi Lingi uz rijeku Dravu, te u rijeci Krki. Vrlo vjerojatno je ima i u ostalim slatkovodnim rijekama i jezerima u Hrvatskoj, ali to još nije detaljno istraženo. Hrani se isključivo zooplanktonskim račićima (Copepoda i Daphnia), te prati dnevno-noćne migracije zooplanktona kojim se hrani. Smatra se da ne predstavlja opasnost za autohtonu slatkovodnu faunu, niti za čovjeka, iako to treba još dodatno istražiti", zaključio je Kružić.