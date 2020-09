‘U PRVIH PET GODINA RATA ĆE MI BITI NIŽA ZA 1200 KUNA, A TO MI JE STVARNO ZNAČAJNO’: A treba spomenuti i najniže kamatne stope…

U ovaj projekt zajedno s Vladom ušlo je 14 banaka. Kamatu smo uspjeli spustiti na 2,12 posto, to je najniža kamata do sada, kazao je ministar Horvat

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) je u ponedjeljak, prvi dan zaprimanja zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita, zaprimila ukupno 611 zahtjeva koje su banke predale za svoje klijente, objavio je APN na svojim internet stranicama.

“Stvarno mi je bilo glupo ne probati dobiti APN zbog toga što je velika ušteda. Ne samo što je niža kamatna stopa nego što država sufinancira ratu kredita. Konkretno u mom slučaju 30 posto jer kupujem stan u Zagrebu. Konkretno za mene to će značiti da u prvih pet godina barem će mi rata biti niža za nekih 1200 kuna što mi je stvarno značajno”, rekla je za RTL Danas Nina Juretić iz Zagreba koja upravo dovršava prikupljanje dokumentacije i već sutra bi se i ona trebala prijaviti. Stan je pronašla prije nekoliko mjeseci, a onda se odlučila za APN..

U dosadašnja četiri kruga država je podijelila oko 240 milijuna kuna za 13.000 građana. Uglavnom su to bili stanovi ili kuće u velikim gradovima. Ovaj krug trebao bi trajati najkasnije do kraja godine, a može završiti i ranije ako se potroši planirani iznos.

Procedura

“Cilj je da zainteresirani građani pronađu nekretninu na tržištu odu u banku i tamo s bankom provjere svoje bonitete i ako ispunjavaju sve uvjete. Ako im banka obrati pozitivno kredit onda šalju nama i onda mi sve to provjeravamo je li sve po zakonu i sve u redu”, rekao je direktor APN-a Dragan Hristov.

Država će prvih pet godina sufinancirati dio kredita, a prijaviti se mogu osobe mlađe od 45 godina koje nemaju u vlasništvu neku nekretninu, a za svako novorođeno ili posvojeno dijete rok se produžuje za dvije godine. I kamate na takve kredite puno su povoljnije.

Najniža kamata do sada

“14 je banaka da u ovaj projekt uđe zajedno s Vladom. Kamatu smo uspjeli spustiti na 2,12 posto, to je najniža kamata do sada”, kazao je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Darko Horvat. Iduće godine isplatit će se do 180 milijuna kuna za sufinanciranje, a svi oni koji se sada ne prijave mogu očekivati novi natječaj.

“Imamo situaciju da već danas razgovaramo o 2021. godini i ja sam siguran da će ova mjera u vidu natječaja bilo jednom ili dvaput godišnje biti kontinuitet u 2021. godini”, rekao je Horvat.

Na natječaj bi se u ovom krugu moglo prijaviti oko 3000 građana, a prvi ugovori trebali bi biti potpisani već za mjesec dana, javlja RTL Danas.