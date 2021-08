Za deset dana počinje nova školska godina, a državni tajnik u ministarstvu znanosti i obrazovanja Tomislav Paljak rekao je da ćemo ove godine imati najmanje upisanih prvašića u povijesti Hrvatske, piše Index.

Ministarstvo znanosti za sada još nema konkretne brojke. Zna se samo da će ih biti najmanje. U školu ove godine prvi put kreću djeca rođena 2014. i 2015. godine, a prema podacima Državnog zavoda za statistiku, 2014. rođeno je 39.566 djece, dok je godinu iza rođeno još manje djece - 37.503 djece.

Zanimljivo je da je te dvije godine, 2014. i 2015. iz Hrvatske iselilo jako puno ljudi, a prema podacima DESTATIS-a, Njemačkog saveznog zavoda za statistiku, 2013. kreće povećavanje doseljenika iz Hrvatske.

Nacija nam stari i izumire

Profesor s Katedre za demografiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu Marin Strmota u razgovoru za Index kaže kako se radi o već standardno očekivanom trendu koji je takav zadnjih 30 godina.

"Hrvatska nema cjelovitu strategije za taj problem, a riječ je o problemu broj jedan u Hrvatskoj, no njime se nitko ozbiljno ne bavi. Najbolniji je udar ovaj pad broja djece te iako je to očekivano, mi se svake godine iznova čudimo kako pada broj djece. Sve manje prvašića znači da smo nacija koja stari i izumire“, rekao je te nadodao da je pitanje hoće li ikad doći strategija da se taj problem krene rješavati.

'To je čista matematika'

Strmota kaže kako je do toga došlo zbog pada fertiliteta te iseljavanja.

"Cijela Europa stari, no neki dijelovi Europe su jače ekonomski razvijeni pa se ondje i više ljudi doseljava pa nemaju toliki problem. No u Hrvatskoj je od početka 90-ih broj umrlih veći od broja živorođenih. To do danas nije zaustavljeno. Ovo nas apsolutno ne treba čuditi. Ovo je pad reprodukcije. To je čista matematika, imate veći broj umrlih od rođenih plus iseljavanje i dolazimo do pada broja djece", rekao je Strmota.