U PROMET PUŠTENA TRAMVAJSKA LINIJA BROJ 7: Tramvaj je posebno oslikan u čast herojima Zagreba; Uskoro kreću i ostale linije

Krajem ovog ili početkom idućeg tjedna, ovisno o dinamici radova Vodnikovoj ulici, tramvaji će početi voziti preko Glavnog kolodovora

U sklopu druge faze postupne uspostave tramvajskog prometa, u promet je u ponedjeljak popodne s terminala u Dupcu puštena tramvajska linija 7 koja povezuje Dubec preko Novog Zagreba i novoizgrađenog remetinečkog rotora, sa Savskim mostom, izvijestio je ZET.

Puštanje u promet prigodno oslikane “sedmice” bila je ujedno i prilika da se Grad Zagreb i ZET zahvale vatrogascima za napore uložene u sanaciju posljedica potresa.

“Ovo je naše ‘Hvala’ zagrebačkim vatrogascima koji su nakon potresa izvršili 4200 intervencija i sanirali preko 3500 dimnjaka. Puštanjem u promet ove tramvajske linije, koja će voziti Maksimirskom i Šubićevom ulicom, postupno normaliziramo autobusni i tramvajski promet u Gradu”, izjavio je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić te pozvao građane da se pridržavaju svih epidemioloških preporuka prilikom vožnje u tramvajima i autobusima.

Predsjednica Uprave ZET-a Ljuba Žgela najavila je kako će uskoro u prometu biti i ostale tramvajske linije. Krajem ovog ili početkom idućeg tjedna, ovisno o dinamici radova Vodnikovoj ulici, tramvaji će početi voziti preko Glavnog kolodovora.

“Na taj ćemo način obuhvatiti sve linije tramvajskog prometa u Gradu Zagrebu, osim onih linija u samoj gradskoj jezgri”, istaknula je Žgela.

I prometu je i 12-ica

Od jutarnjih sati u prometu se nalazi i tramvajska linija 12 (Ljubljanica – Dubrava) koja prometuje izmijenjenom trasom: Ljubljanica – Ulica Grada Vukovara – Držićeva – Šubićeva – Kvaternikov trg – Maksimirska – Dubrava. Linija 5 vraćena je na svoju uobičajenu trasu: Prečko – Savska cesta – Ulica Grada Vukovara – Držićeva – Šubićeva – Kvaternikov trg – Maksimirska – Dubrava.

Sve tramvajske linije prometuju prema prilagođenom rasporedu vožnje, a detaljnije informacije o trasama kao i važećem rasporedu možete provjeriti na internetskoj stranici http://www.zet.hr

Autobusne linije 110, 161, 162 od utorka prometuju izmijenjenim trasama

Autobusne linije 110 (Savski most – Botinec), 161 (Savski most – Kupinečki Kraljevec – Štrpet) i 162 (Savski most – Ašpergeri – Kupinec) će od utorka, 5. svibnja u 8 sati do utorka, 12. svibnja prometovati djelomično izmijenjenim trasama zbog radova na dijelu Brezovičke ceste, od Karlovačke ceste do željezničko cestovnog prijelaza:

Linije 110,161,162 tako će od Savskog mosta prometovati redovnom trasom do raskrižja Remetinečke ceste i Ulice dr. Luje Naletilića, a zatim – (lijevo) Ulica dr. Luje Naletilića – (desno) Ulica Zlatarova zlata – Ulica Zoranićeve planine – (lijevo) Brezovička cesta – u nastavku uobičajenim trasama do krajnjih odredišta.

Linija 110 će iz smjera Botinca prema Savskom mostu prometovati redovnom trasom.

Linije 161 i 162 prema Savskom mostu vozit će: Štrpet, Kupinec – redovnom trasom do raskrižja Brezovičke ceste i Ulice Baščanske ploče – (desno) Ulica Baščanske ploče – (lijevo) Ulica Zlatarova zlata – (lijevo) Ulica dr. Luje Naletilića – (desno) Remetinečka cesta – i dalje uobičajenom trasom do Savskom mosta.

Na izmijenjenom dijelu trase, autobusi će se zaustavljati na svim usputnim stajalištima.

