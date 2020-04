U POTRESU SE NOVE ZGRADE RASPALE KAO KULE OD KARATA: ‘Mislim da se to nije smjelo dogoditi’

Potres u zagrebu ostavio je traga na brojnim građevinama, među kojima su i nedavno izgrađene zgrade u naselju Maksimir

U potresu koji je 22. ožujka uzdrmao Zagreb snagom od 5,5 stupnjeva o Richterovoj ljestvici, najviše su stradale zgrade u centru grada i u naseljima u blizini epicentra. Među oštećenim objektima nisu samo stare i neodržavane zgrade, već i novogradnje, objekti stari do deset godina. Nevjerojatne prizore krije novija zgrada na Jazbini iz koje su stanari u rano jutro te nedjelje bježali od potresa kroz prozore, jer im se stubište urušilo. To se nije dogodilo niti u starim zgradama u centru metropole.

‘Šlamperaj i loše djelo’

U toj zgradi više nitko ne živi. Svi su kod rodbine i prijatelja. To ne čudi, jer do stana sad mogu jedino ljestvama. Kamerama RTL-a je stanje u zgradi pokazala jedina stanarka koja može ući u svoj stan i to zato što je u prizemlju.

“Spavaća soba koja je nešto prestrašno. Sva sreća da nije nikog ubilo, to se ne zna šta je više palo. Dal’ je palo dolje il’ je padalo gore. Nakon ovog svega više ne vjerujem nikome, ni banci ni vlasniku koji je prodavao stan jer ovo stvarno nije bio stan onako kako je prodan nego je bio vrlo veliki šlamperaj i loše djelo”, komentirala je Ružica Turčić stan kojeg je 2004. u tek izgrađenoj zgradi kupila na kredit. Vjeruje kako kredit ne bi dobila da sa stanom nešto nije bilo u redu.

Njena imenjakinja, nekoliko brojeva dalje u suzama gleda raspuknute zidove stana za kojeg je mukotrpno radila. Zgrada u kojoj je donedavno živjela stara je tek godinu dana.

“Meni je teško i baš sam ogorčena s obzirom da je nova zgrada, mislim da se to nije smjelo dogoditi”, smatra Ružica Tadić.

Podijeljena odgovornost

Slična je situacija i na susjednom brdu – Bukovcu. Nakon potresa se govorilo kako su novije zgrade izdržale potres jer su bile građene od armiranog betona i po propisima protupotresne gradnje. Stoga je pitanje tko je odgovoran što su se nove zgrade nakon dvadesetak sekundi podrhtavanja raspale kao kule od karata.

“U procesu samog građenja postoji više sudionika u gradnji. Jedan od njih je projektant koji izgrađuje projektnu dokumentaciju temeljem koje se treba kuća izvesti i izgraditi. U procesu građenja, osim izvođača, postoji još i funkcija nadzornog inženjera koji kontrolira kompletnu gradnju”, pojasnila je predsjednica Hrvatske komore inženjera građevinarstva Nina Dražin Lovrec.

Je li kriv investitor, projektant, nadzorni inženjer ili onaj koji je potpisao uporabnu dozvolu, stanarima je nebitno. Iako ih gradonačelnik Milan Bandić optužuje da su krivi jer nisu održavali svoje stanove, sve što ovi ljudi žele jest svoj krov nad glavom. Do njega bi mogli doći i kaznenim prijavama, jer elemenata kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine svakako ima.

