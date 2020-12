U POTRESU OŠTEĆENO OKO 1000 STAMBENIH JEDINICA: Pogođeni smješteni u stanove i Hotel Panonija

Krovovi kuća koji su ostali bez crjepova u najviše pogođenima selima u okolici Petrinje još su jučer akcijom volontera novim crijepom pokriveni te noćašnja kiša mještanima, uglavnom, nije nanijela štetu

Zbog potresa koji su jučer pogodili područje Siska, Petrinje i Gline krenula se procjenjivati šteta, a prema prvim procjenama oštećeno je oko 1000 stambenih jedinica.

Za sada je tek jedan stan proglašen neupotrebljivim, a obitelj iz Siska smještena je kod rodbine. No, u Petrinji je dosta stanova i objekata dobila tzv. žutu naljepnicu, čime su objekti proglašeni privremeno neupotrebljivim do detaljnijih pregleda koji bi trebali uslijediti narednih dana i do sanacije prve štete, piše Večernji list.

Osigurana 23 stana za obitelji

Riječ je o pretežno starijim objektima u središtu Petrinje. Za takve obitelji je Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje osigurao 23 stana na području Siska, Petrinje i Gline.

“Osigurali smo i smještaj u Hotelu Panonija u Sisku, no za sada su sve takve obitelji se snašle kod rodbine i prijatelja”, rekao je petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović.

Danas se očekuje dolazak statičara koji su jučer obišli i sve javne objekte, a danas nastavljaju obilaziti stambene objekte. Pretpostavljaju kako će do petka obići sve stradale stanove i kuće.

Oštećeni su i mnogi sakralni objekti, neki više drugi manje, diljem Sisačke biskupije. Zbog oštećenja ne rade Gradski muzej Sisak, dječja knjižnica u Sisku kao ni zgrade županijske uprave te gradske uprave u Petrinji.

