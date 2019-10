U POTRAZI ZA NEUHVATLJIVIM BIKOM JERRYJEM SADA JE I DRON: Opremljen je infracrvenim zrakama; vlasnik: ‘Mora ga pronaći!’

U velikoj potrazi za bikom Jerryjem dignut je i dron opremljen infracrvenim zrakama

Još od petka traje potraga za bikom Jerryjem, najpoznatijim “juncem bjeguncem” u Hrvatskoj, teškim oko 650 kilograma. Kako je za Slobodnu Dalmaciju jučer najavio Ivan Božić, vlasnik ovog upornog bika koji je u petak pobjegao iz klaonice i negdje je u brdima iznad Kaštela, od danas traje potraga za Jerryjem i iz zraka putem drona koji je opremljen infracrvenim zrakama.

Vlasnik je u razgovoru za 24sata zaključio kako je uvjeren da će dron pronaći Jerryja: “Mora ga pronaći!”

“Sve je službeno, sve je po papirima, jučer bi mi još digli dron, ali nismo stigli na vrijeme ispuniti papire za dozvolu. Sad sve imamo, u potragu krećemo s područja gdje je zadnji put viđen. Idemo u brdo, tamo ima jedan veliki maslinik, tamo bi mogao biti”, izjavio je Božić.

Ostavit će ga na slobodi

Potraga za Jerryjem u ponedjeljak je bila neuspješna, a pokušali su ga namamiti i “jeftinim” trikovima. Doveli su nekoliko krava do mjesta gdje je viđen te ih svezali u nadi da će doći do njih. Međutim, Jerry nije najeo na to.

Kada ga lociraju dronom i dopreme u Split, Jerryja planiraju ostaviti na životu. “Iz Like uzimamo meso za naše potrebe i svi ti mali OPG-ovi su ponudili da završi kod njih na čuvanju. Da se ne zakolje. Bit će na slobodi”, obećao je vlasnik bika za Slobodnu Dalmaciju.

