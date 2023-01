Četiri hrvatska para posvojitelja djece iz DR Konga, koji u Zambiji čekaju da im se ispune uvjeti za puštanje iz pritvora. Na zadnjem održanom ročištu u četvrtak sudac je odobrio da ih se pusti na slobodu uz jamčevinu od 1000 dolara po osobi, ali i uvjete koji nisu poznati u našem pravosudnom sustavu pa tako za svakoga od osam hrvatskih državljana moraju jamčiti po dvije osobe iz Zambije.

Četiri para, koja su u zatvoru još od 7. prosinca prošle godine moraju i regulirati boravište u Zambiji, položiti svoje putne isprave te se redovito javljati policiji, odnosno moraju u Zambiji čekati suđenje. Njihova sudbina je još neizvjesna, a prema posljednjim informacijama još nisu na slobodi jer nisu regulirali boravište.

Osudio 'hajku koju vode Vlada i mediji'

Za HRT afrikanist Saša Ričković, koji je i sam 2013. pomogao jednom čovjeku pri posvojenju djeteta iz DR Konga, tvrdi da Hrvatska katastrofalno zakazala u ovom slučaju. Osudio je hajku koju, kako je rekao, protiv posvojitelja vode hrvatska javnost, mediji, Vlada i predsjednik, a još je tragičnije što je država zakazala u skrbi oko djece.

"Radi se o hrvatskim državljanima, radi se o djeci koja imaju hrvatske putovnice, i Ministarstvo vanjskih poslova nije briga gdje su ta djeca i što rade", rekao je Ričković,

Odbacujući optužbe za trgovinu ljudima, Ričković je rekao da, da bi trgovali, morate imati motive trgovca - profit, odnosno novac. "Što mislite, da su oni došli dolje da bi kupili tu djecu?", dodao je, a da u ovom slučaju nema govora o trgovini djecom ističe i Lovorka Marinović, stručnjakinja za migracije i trgovinu ljudima.

'Uloga države je zaštiti svoje građane'

"Smatram da je primarna uloga države da štiti svoje građane. U ovom slučaju to je 12 građana - to je osam posvojitelja i četvero posvojene djece. Naravno, ta je sigurnost za posvojitelje, a i za tu djecu izostala i ja to jedino mogu tumačiti kao ignorantski stav prema građanima Hrvatske i da je to nemar i nečinjenje države, poručila je. Kaže da trgovina ljudima u Kongu postoji, ali da su baš zato uređene države osnovale agencije za legalno posvajanje. Ne i Hrvatska.