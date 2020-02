U POŠTI SU NEKOME UKRALI BOŽIĆ? Pogledajte ovaj paket: Netko se poslužio čokoladom, novcem i kroasanom

Pošta je jednostavno odgovorila kako je paket stigao u roku te da se osoba koja ga je primala nije žalila

Paket s voćem, povrćem, čokoladama i novcem u iznosu od 100 kuna poslan je iz Ploča za Zagreb, HP Expressom. Međutim, dok je stigao do Zagreba, netko je ga je otpakirao, uzeo novac i nanovo zapakirao…

“Poslali smo paket u ponedjeljak, 18. studenoga iz Ploča. Stigao je u Zagreb dan kasnije. Ali ne u stanju u kakvom smo očekivali. Očigledno je da je netko paket otvorio, pregledavao sadržaj, zadržao za sebe ono što je smatrao vrijednim, a potom je preostale stvari prebacio u novu kutiju, ispisao adresu vlastitim rukopisom. To je bio totalno drugi paket”, rekla čitateljica za Vijesti.hr

Kako je rekla, netko je uzeo čokoladu, kroasan i pismo u kojem je bio novac, a ostalo je zapakirao u drugi paket i poslao na adresu u Zagrebu.

‘Nije bilo znakova oštećenja’

Obratili su se i Hrvatskoj pošti. Tamo su im rekli kako je gotovo nemoguće otkriti tko je to učinio te kako vjerojatno nitko neće odgovarati za to. Prigovor je, putem odvjetničkog ureda, poslan i HP Expressu, no odgovor još nisu dobili.

“Nevjerojatno je da se to može dogoditi, nije mi jasno”, kazala je čitateljica.

Na pitanje novinara, Hrvatska pošta je rekla da nije bilo nikakvih problema prilikom primitka paketa te da se primateljica nije žalila. Poštar koji je dostavio paket, njihov je dugogodišnji radnik te poručuju kako se do sada nitko nije žalio na njega.

“Navedena pošiljka dostavljena je uredno i u roku. Prilikom dostave primateljica nije imala primjedbe na izgled pošiljke, niti je na pošiljci bilo vidljivih znakova oštećenja ili otvaranja. Poštar koji je pošiljku uručio naš je dugogodišnji radnik i do sada nije bilo primjedbi korisnika na njegov rad”, rekli su iz Hrvatske pošte.