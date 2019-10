OD PONEDJELJKA ŠTRAJK U SVIM ŠKOLAMA, A USKORO I NA FAKULTETIMA: Hoće li biti nadoknade nastave? Evo što kaže ministrica

‘Svi dobro znaju da premijerova ponuda nije odgovor na naše zahtjeve’

Nastavlja se štrajk prosvjetnih radnika, poručili su u petak čelnici dvaju najvećih sindikata u obrazovanju, koji još nisu dobili poziv iz Vlade na nastavak pregovora stoga će u ponedjeljak štrajkati sve osnovne i srednje škole u Hrvatskoj.

“Vjerujemo da će socijalnog dijaloga biti, za sada ga nema, nikakav poziv za sastanak nije došao, što znači da u ponedjeljak štrajk ide frontalno u cijeloj Hrvatskoj”, poručio je predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Branimir Mihalinec.

Uskoro štrajk i na fakultetima

Na press konferenciji u podne predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Vilim Ribić, najvio je kako uskoro kreće i štrajk na fakultetima. Prvi dan štrajka, ne dože li do mirenja, bit će 24. listopada, prenosi Index.

Štrajk će trajati do ispunjenja zahtjeva odnosno do drugačije odluke Sindikata, a obuhvatit će sve javne ustanove i druge pravne osobe iz područja znanosti i visokog obrazovanja kojima se sredstva i plaće osiguravaju u državnom proračunu.

U njemu će sudjelovati članovi sindikata, svi zaposlenici ustanova koji se dobrovoljno pridruže, najavio je Ribić.

Sindikalni čelnici okupili su se ispred Muzeja prekinutih veza na zagrebačkom Gornjem Gradu, kako bi simbolično predstavili prekid odnosa između sindikata i Vlade.

Nema veze sindikata i Vlade

“Za sada su sve veze između Vlade i sindikata u štrajku prekinute. Veze koje postoje između nas sada su samo u eteru – Vlada nam kroz medije poručuje svoje ideje, a mi njima odgovaramo istim putem”, kazao je Mihalinec dodavši kako bi bilo pogubno za Hrvatsku da dva sindikata i Vlada postanu “eksponati u tom muzeju”.

Naglasio je kako su iz sindikalnih ureda već krenule prijave za svakodnevne prosvjede na Trgu sv. Marka. “To znači da u svakom trenutku svakoga dana možemo održati bilo koji oblik prosvjeda. Vlada može očekivati svaki tjedan ili svaki dan neko događanje ispred svojih vrata”, objasnio je Mihalinec.

Mihalinec podsjeća Bandića na njegovo obećanje

S obzirom na to da se u petak u Hrvatskom saboru glasuje, podsjetio je Milana Bandića i njegov Klub zastupnika da Vlada nije prihvatila zahtjeve sindikata i podigla koeficijente učiteljima. “Očekujemo da Bandić ispuni obećanje i da njegovi zastupnici ne glasaju ni za jedan prijedlog Vlade, neka bude dosljedan”, poručio je Mihalinec.

Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem poručila je Vladi da sindikalni zahtjevi nisu usvojeni, stoga je jedini logični slijed nastavak štrajka. “U ponedjeljak štrajkaju sve županije u Hrvatskoj, a dalje prema cirkularnom modelu”, najavila je Šprem.

Ustvrdila je također kako će pritisak na Vladu jačati iz dana u dan, jer su sindikalni zahtjevi podjednaki, a jedinstvo i želja za borbom za dostojanstvo svih prosvjetnih radnika svakim su danom sve veći i veći.

Novinari su Šprem pitali očekuje li i dalje potporu roditelja, koji su prema nekim medijskim navodima zabrinuti zbog sve većih mogućih nadoknada nastave za vrijeme štrajka.

“Do sada je bila velika podrška svih roditelja, zahvaljujem im na tome. I dalje nam je potrebna vaša podrška, i dalje su učitelji najpotplaćeniji u sustavu javnih službi, vaša podrška nam je izuzetno važna. Roditelji moraju shvatiti da učitelji imaju interes da svi u školama budu zadovoljni. Ako je učitelj podcijenjen, ne može biti motiviran”, odgovorila je.

Nastava će se nadoknađivati

Učenici će morati nadoknaditi izgubljene sate, rekla je u ponedjeljak ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.

“Posljedično se gubi manje sati, ali ni to ne može trajati u beskonačnost. Kurikulum je zadan, ionako se moraju gradivo i rezultati učenja postići, a sigurno će biti nadoknade i treba raditi na tome da ova izvanredna situacija završi”, izjavila je ministrica.

Ravnatelj osječke III. gimnazije Dražen Jakopović kazao je isto što i šefica resora.

“S obzirom na to da smo u štrajku bili u dva navrata, još nismo vodili velike razgovore o nadoknadi. No ako se štrajk nastavi i u ponedjeljak, što će značiti još tri dana bez nastave, to značajno mijenja sliku, pa ćemo već u petak napraviti detaljnu analizu. Jer sada već treba vidjeti kako će se organizirati nadoknada satnice, ako štrajk potraje. Posebice treba vidjeti jesu li isti predmeti gubili sate”, rekao je Jakopović, prenosi Glas Slavonije.