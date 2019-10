PLENKOVIĆEV ‘USTUPAK’ ODBIJEN, OD PONEDJELJKA ŠTRAJK U SVIM ŠKOLAMA: Hoće li biti nadoknade nastave? Evo što kaže ministrica

‘Svi dobro znaju da premijerova ponuda nije odgovor na naše zahtjeve’

Štrajk učitelja u osnovnim i srednjim školama nastavlja se, a sindikalni predstavnici tvrde da su njihovi zahtjevi vrlo jasni. Isto tako, smatraju da njihovi zahtijevi nisu usvojeni i zato su odlučili nastaviti sa svojim protestom. Štrajk se nastavlja, a u svim hrvatskim školama održat će se u ponedjeljak, najavili su na konferenciji za novinare Sanja Šprem iz Sindikata hrvatskih učitelja i Branimir Mihalinec predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama. Kako kažu, od štrajka ne odustaju dok se ne ispune njihovi zahjevi koji počivaju na povećanju koeficijenta za složenosti poslova za 6,11 posto.

“Nakon mirenja mi pregovore s Vladom vodimo preko medija. Naši ljudi su u štrajku, 68.000 zaposlenih su u štrajku, nisu samo oni koji su na bolovanju ili na službenom putu. Svi dobro znaju da premijerova ponuda nije odgovor na naše zahtjeve”, kazao je Mihaninec za Dnevnik.hr.

‘Premijer je osoba koja zna kako će se nadoknađivati nastava’

“I dalje nam je potrebna vaša podrška, učitelji su najpotplaćeniji. Vlada nas ne shvaća, ali nas morate shvatiti vi i očekujem podršku za daljnje korake. Kako će se nadoknađivati nastava odgovor ima samo jedna osoba u Hrvatskoj. To je premijer, odgovornost je na Vladi. Za ispričnice i ostalo pišite upravo Vladi”, poručila je Šprem roditeljima učenika. Ono što sindikate osobito ljudi jest što nisu od Vlade dobili nikakav poziv na pregovore te Vladi posebno zamjeraju što se dijalog vodi preko medija, što ne smatraju pregovorima.

Šprem je kazala da kraj štrajka ovisi o onima koji ga provode, a ponedjeljni štrajk u svim školama je neka vrsta odgovora na ono što je premijer Andrej Plenković ponudio sa saborske govornice. Budući da Vlada nije svoju odluku o povećanju koeficijenta, sindikati najavljuju da će pritisak jačati. “Da se zaostajanje zaposlenima u obrazovanju namiri i da onda plaće u javnim službama rastu za onoliko koliko sindikati žele, a ne kako je premijer odredio”, kazao je Mihalinec Večernjem listu.

Sindikati za ponedjeljak očekuju odaziv od 90 posto, a kako kažu, oni imaju plan štrajka do 1. studenog.

Nastava će se nadoknađivati

Učenici će morati nadoknaditi izgubljene sate, rekla je u ponedjeljak ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.

“Posljedično se gubi manje sati, ali ni to ne može trajati do u beskonačnost. Kurikulum je zadan, ionako se moraju gradivo i rezultati učenja postići, a sigurno će biti nadoknade i treba raditi na tome da ova izvanredna situacija završi”, izjavila je ministrica.

Ravnatelj osječke III. gimnazije Dražen Jakopović kazao je isto što i šefica resora.

“S obzirom na to da smo u štrajku bili u dva navrata, još nismo vodili velike razgovore o nadoknadi. No ako se štrajk nastavi i u ponedjeljak, što će značiti još tri dana bez nastave, to značajno mijenja sliku, pa ćemo već u petak napraviti detaljnu analizu. Jer sada već treba vidjeti kako će se organizirati nadoknada satnice, ako štrajk potraje. Posebice treba vidjeti jesu li isti predmeti gubili sate”, rekao je Jakopović, prenosi Glas Slavonije.