Sutra kreće popis stanovništva. Ravnateljica Državnog zavoda za statistiku Lidija Brković u razgovoru u Dnevniku Nove TV kaže da se nada da neće doći do pada sustava. Navela je kako su dozvolili da je jedan član kućanstva koji ima vjerodajnicu dovoljan da popiše sve ukućane.

Ako, primjerice, baka živi u susjednoj kući, možete popisati i nju ako ima vjerodajnicu. ''Ako je nema, još je uvijek stigne izvaditi i ne mora ići u poslovnicu FINA-e tijekom trajanja prve faze popisa - od 13. do 26. rujna'', kazala je Brković.

Prebivalište se popisuje na mjestu gdje se nalazite u trenutku popisa. ''Ako ste u Istri, tamo ćete se popisati'', pojasnila je.

Oni koji su odselili - tamo će se popisati

Oni koji su se odselili u Irsku recimo, popisat će ih se tamo gdje trenutno borave. ''Koji su se odselili u Irsku, tamo će ući u popis stanovnika'', rekla je Brković.

Kazna za netočne podatke je od dvije do pet tisuća kuna, a istaknula je da prije nije bilo kazni te se nada da će tako biti i ove godine. ''To nije sfera kopanja podataka, to je anketno istraživanje koje ne ulaze u sfere GDPR-a'', rekla je Brković.

COVID potvrdu za popisivače nisu tražili. ''Nemamo ju pravo tražiti, ali smo rekli da je poželjno'', nadodala je Brković. Istaknula je da će se slijediti epidemiološke mjere i da je preporuka da se popisivanje radi na otvorenom, no da vjeruje da će građani iskoristiti mogućnost samostalnih popisivanja.

Rezultati će biti dostupni šezdesetak dana nakon završetka popisa.

Dvije faze popisa

Podsjećamo, prva faza popisa stanovništva u Hrvatskoj, u kojoj se građani sami mogu upisati preko stranice https://Popis2021.hr počinje sutra i završava za otprilike dva tjedna, a nakon toga iduća tri tjedna, sve do 17. listopada na teren će izlaziti popisivači.

Upitnik je sastavljen od tri dijela - osobe, kućanstva i stanovi - ukupno je 60 pitanja i još stotinjak potpitanja.

Jednom kad upišete sve podatke i dobijete šifru, za promjene ćete morati pričekati terenskog popisivača.

Nakon ispunjavanja popisnog upitnika i uspješnog zaključavanja i slanja e-popisnice, ispitanik će dobiti jedinstvenu kontrolnu šifru generiranu u trenutku predaje e-popisnice, koja je dokaz uspješno provedenog samopopisivanja.

Kontrolnu šifru treba zapisati na papir, poslikati ili isprintati i sačuvati do dolaska popisivača.